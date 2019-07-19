«Я сидела в одной камере с няней, убившей девочку»: в Москве присяжные оправдали продюсера, которую обвиняли в заказном убийстве

В этой истории все было закручено лихо, как в какой-то сериальной мелодраме. Как любят киношники! Роковая страсть (даже две), любовный треугольник, миллионные долги, заказ на убийство. Вот только это был не выдуманный сценаристом сюжет, а самый что ни на есть реальный. Но круче всего, что все фигуранты так или иначе были связаны с кино - заказчик убийства, исполнитель, предполагаемая жертва, а один из свидетелей со стороны защиты - так и вовсе известный российско-голливудский актер Олег Тактаров.

В феврале 2016 года в Москве с разницей в несколько дней задержали сразу пять человек. В Следственном комитете сообщили: дело о заказном убийстве! Четверо мужчин - цепочка исполнителей, которые передавали друг другу заказ на устранение совладельца кинокомпании. 43-летняя женщина-кинопродюсер, которую объявили заказчицей, по версии следствия хотела убить своего бизнес-партнера, чтобы единолично захватить их совместную фирму.

А дальше были растянувшиеся на три года следствие и судебные тяжбы, в процессе которых выплыли очень интересные детали.

ДЕНЬГИ ПОД ТАКТАРОВА

Итак, женщина-кинопродюсер... Людмила Вебер - выпускница ВГИКа, работала в командах фильмов «Бумер-2», «Живой», занимала должность редактора сценариев в одной из крупных компаний. Так называют человека, изучающего тексты, которые присылают сценаристы и писатели. Из всего этого редактор должен выбрать лучшее и передать продюсерам. (См. «Это интересно»).

В 2005 году Вебер вместе со старым знакомым Денисом Филюковым, с которым часто пересекались в киношной тусовке, решила создать собственную кинокомпанию «Мэйджор фильм». В соучредителях оказалась и жена Филюкова Наталья, некогда работавшая в юридической службе «Камеди Клаб». Вебер заняла пост продюсера (поиск актеров, договоренности о месте съемок и проч.), а Филюков взял на себя финансовую часть. Начали делать по заказу различных каналов и компаний документальные фильмы. Мечтали о громких полнометражных проектах, с известными артистами, крутыми бюджетами.

В 2010 году начало казаться, что «Мэйджор фильм» вот-вот готов стартануть в высшую лигу российского кино с двумя многообещающими фильмами.

Первый - «Побег в небо», история реального летчика-истребителя Михаила Девятаева. Попавший в плен ас в феврале 1945-го организовал побег в немецкого аэродрома. Он и еще девять советских летчиков убили конвоира, угнали бомбардировщик и успешно сели за линией фронта.

Второй проект - «КамАЗ», боевик про приключения русского экипажа во время ралли Париж - Дакар.

На главную роль в обоих фильмах был утвержден Олег Тактаров. Собственно, под его имя компания даже взяла деньги. 1 млн. долларов, по слухам, на запуск съемок кино про подвиг Девятаева выделила Мордовия (летчик был оттуда родом). Часть бюджета фильма про грузовик в пустыне ($200 тысяч) взяли на себя власти Татарстана и компания «Ростехнологии», владеющая заводом КамАЗ.

Проекты должны были выпустить в 2012 году. Потом сроки несколько раз сдвигались. А потом и вовсе стало понятно: кина не будет.

ЛЮБОВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Как говорят знакомые Вебер, из-за денежных вопросов и невыполненных обязательств отношения между бизнес-партнерами дали трещину. Апогея этот кризис достиг в конце 2015 года. В один совсем непрекрасный момент Денис Филюков заявил Вебер, что та должна ему 2,5 миллиона рублей. Мол, вытащили из бюджета фирмы, надо бы вернуть. Людмила в свою очередь не понимала, откуда взялся такой долг. Да и возвращать ей было не с чего. На тот момент фирма уже много месяцев перебивалась случайными заработками по аренде киноаппаратуры.

По версии следствия, примерно в этот момент у женщины-кинопродюсера возник коварный план. Мол, от Филюкова нужно избавиться. Чтобы единолично завладеть фирмой!

И тут на авансцене появляется еще один киношник, сотрудничавший с «Мэйджор фильм». Валерий Кальниченко тоже продюсировал понемножку, так сказать.

- Одно время они с Филюковым тесно общались. Потом перестали, - рассказала «КП» сама Людмила Вебер. - Но мы с Валерой продолжали общаться, иногда обедали вместе.

В декабре 2018 года они вот так и встретились. Покушали. Выпили. Кальниченко пожаловался на свои обиды к Филюкову, Вебер рассказала про свой долг. И тут мужчина сказал: с Денисом нужно что-то решать. Людмила ответила дословно: «Да чтоб он сдох!» Эту фразу она потом повторит в суде, объясняя, что была на эмоциях и немножко подвыпившей. Как бы то ни было, Кальниченко воспринял это как руководство к действию.

В следствии потом еще объясняли: оказывается, Кальниченко уже пару лет как был безответно влюблен в Вебер. В свою очередь у самой Людмилы когда-то был роман с Филюковым. Об этом она даже на суде рассказывала, а Филюков отрицал. Вот такой вот любовный треугольник. А может и другая геометрическая фигура. Потому что жена Филюкова здесь осталась за скобками…

Людмила Вебер - выпускница ВГИКа, работала в командах фильмов «Бумер-2», «Живой», занимала должность редактора сценариев в одной из крупных компанийФото: Facebook

«ЗАПИШИ ДРУГА»

На роль исполнителей Кальниченко подобрал двух своих случайных знакомых с Севера. Отец и сын по фамилии Калинкины сидели за кражи и со своим уголовным прошлым вроде как тянули на роль киллеров.

- Кальниченко объяснил Калинкиным, что Филюкова нужно зарезать, сымитировав ограбление, - рассказывают в следствии. - А если рядом будет и жена, которая совладелица «Мэйджор фильм», то можно и ее убить…

Калинкины согласились. Но потом решили перекинуть заказ своему товарищу-уголовнику по фамилии Селиванов. И даже заплатили аванс - целые 3 (!) тысячи рублей. Но в итоге Калинкина-младшего завела совесть и он сам явился в полицию с повинной. Следующие несколько дней проходила спецоперация «Запиши на видео друга». Обвешанные записывающей аппаратурой отец и сын принесли Кальниченко отчет о проделанной работе - паспорта «убитых» Филюкова и его жены. После этого Кальниченко был задержан, заявил о готовности сотрудничать и на следующий день с той же аппаратурой поехал уже на встречу к Вебер. Рассказал ей: вот, мол, Филюков мертв. Та (это есть на записи) произнесла фразу «слава богу». И больше ничего такого.

Людмилу Вебер задержали. Предъявили обвинение в заказе на убийство. Дальше - пока шло следствие, а потом и судебный процесс - 2 года и 7 месяцев в СИЗО, в камере на сорок человек.

ХУДОЕ ДЕЛО

Вебер сидела в изоляторе, а ее друзья из киношной тусовки начали писать всевозможные петиции в ее защиту. По их версии, всю эту ситуацию мог «спродюсировать» сам Денис Филюков. С помощью Кальниченок. Мол, после заглохших проектов, бюджет которых исчез в неизвестном направлении, после истории с заказом на убийство любое давление на себя он мог заявлять как угрозы, подключать силовиков и проч. Хотя это было бы странно: то есть, Филюков подговорил Кальниченко, чтоб тот пошел по уголовному делу исполнителем убийства? Сомнительно как-то.

Тем не менее, на суде Людмила Вебер говорила о том, что стала жертвой финансовых махинаций со стороны руководства «Мэйджор фильм».

Сам Филюков объяснял, что долг, о котором он говорил Вебер - это его личные деньги, мол, занимал ей несколько раз крупные суммы на лечение родных.

Адвокат Людмилы Марк Каверзин считает, что настоящий заказчик преступлений - как раз сам Валерий Кальниченко.

- Людмилу он оговорил. Зачем? Чтобы проходить по делу не как заказчик, а как посредник! В уголовном деле есть аудиозаписи переговоров Кальниченко и Калинкиных. Он же не просто просит их убить Филюкова. Он говорит, что нужно припугнуть его так, чтобы он вместе с ними прошел к банкомату, снял со всех своих карт деньги, а только потом его убить. Вероятно, главным мотивом было ограбление.

В защиту Людмилы Вебер выступал Олег ТактаровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кальниченко, Калинкины и Селиванов с самого начала признавали свою вину. Людмила Вебер - нет.

Уголовное дело, в котором всего три тома (это очень мало, для сравнения - банальное дело о хулиганстве Кокорина и Мамаева состоит из двадцати томов, - Авт.), с самого начала вызывало много вопросов. В нем было много нестыковок и противоречий. Такой «ералаш», что суд дважды возвращал дело прокуратуре, а те - следствию. В итоге судьбу Людмилы Вебер решали присяжные.

ОПЕРАЦИЯ «ЗАХВАТИТЬ ФИРМУ-ПУСТЫШКУ»

- По большому счету уже в самом процессе посторонним людям стало понятно, что обвинения против Людмилы не основываются ни на чем, - говорит Каверзин. - Например, основной довод следствия - якобы Вебер пыталась захватить «Мэйджор фильм». Но когда мы предоставили все документы по фирме, вопросов не осталось. На самом деле, это ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. У него ничего нет - ни недвижимости, ни техники, ни каких-то активов на счетах. Кроме того, в документах было прописано, что в случае смерти кого-то соучредителей, его доля переходит к родным, а не партнерам. Ну и какой тогда смысл был убивать Филюкова ради фирмы-пустышки? Кроме того, у следствия не было никаких доказательств, что Людмила действительно заказала Кальниченко убийство коллеги. Вспоминая тот их старый разговор, Кальниченко и сам каждый раз пересказывал его по-разному и не мог объяснить, почему он решил, что Людмила просит его убрать Дениса Филюкова. Никаких подобных фраз она не произносила.

На суд из Штатов прилетал Олег Тактаров и стал свидетелем со стороны защиты. С Людмилой Вебер он был знаком еще с тех времен, когда после окончания спортивной карьеры и дебюта в Голливуде начал приезжать на съемки в Россию. В Басманном Тактаров рассказывал как раз о тех так и не снятых фильмах с его участием. Он уверен, что женщина никого не заказывала.

- Людмила - бессребреник, которым движет идея, - заявил актер «КП». - Деньги для нее стоят на последнем месте. Я был у нее дома. Это обычная однокомнатная хрущевка. Как я вижу то, что происходит сейчас: ее предали.

В итоге присяжные вынесли свой вердикт: не виновна.

Валерию Кальниченко, Сергею и Алексею Калинкиным суд дал по 3,5 года колонии.

Денис Филюков громкое уголовное дело не комментирует.

СНЫ ОБ ЯИЧНИЦЕ

Беседуем с Людмилой Вебер в кабинете адвоката Каверзина. Хрупкая женщина с тонкими чертами лица. Рассказывает, что три года в СИЗО мощно подкосили здоровье. Зрение очень сильно упало. Что дальше? Было бы интересно продолжать работать в кино. Будет ли встречаться с Филюковым. Нет. Пока сидела, их соучредителей компании ее каким-то образом вывели. Но она всех простила. Но весь этот ужас хотела бы побыстрее забыть.

- Людмила, вспомните первое, что вы сделали, когда вас отпустили из-под стражи прямо в зале суда?

- Вышла на улицу, а там - темное звездное небо и такая необъятная свобода. Это непередаваемо. Меня повезли к себе друзья. И я попросила сделать себе яичницу...

- Яичницу?!

- Ну да. Потому что почти три года я не ела яиц. В СИЗО их нет! Я раньше этого не знала. Потом я вспомнила одну сцену в кино, которую раньше не понимала. Фильм «Вокзал для двоих». В финале у героя Басилашвили, уже сидящего в колонии, свидание с героиней Гурченко. Он заходит в дом и видит накрытый стол. В тарелке стоят варенные яйца. Он берет и несколько штук сует в карман. Человек, который эту сцену написал, он точно знал, о чем писал. Многим в СИЗО снится яичница. Я не исключение.

КСТАТИ

В одной камере с детоубийцей

Людмила рассказывает, что ее первой соседкой по камере оказалась... няня, убившая свою 4-летнюю подопечную. Это было громкое дело. Узбечка Гюльчехра Бобокулова несколько лет работала в семье Мещеряковых, ухаживала за их дочкой-инвалидом, жила вместе с ними в квартире на улице Народного ополчения. В феврале 2016 года мигрантка убила девочку, отрезала ей голову, подожгла квартиру, доехала до метро Октябрьское поле и там начала показывать прохожим свой страшный трофей. Бобокулову задержали. Потом стало известно, что на родине она лежала в психиатрической больнице, ей поставили диагноз шизофрения. Переехав в Россию, она свои работодателям, конечно же, ничего этого не сказала. Психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой. В ноябре 2016-го ее отправили на принудительное лечение.

Гюльчехра дождалась, пока родители девочки-инвалида уйдут из дома, после чего убила девочку, подожгла квартиру и скрыласьФото: Михаил ФРОЛОВ

- Она производила, конечно, впечатление нездорового человека. Хотя у нее была связная речь. Она историю своей жизни рассказывала. Почему она убила ребенка - она объясняла, что ей «Аллах велел это сделать». (Психиатрам женщина говорила, что этот голос звучал у нее в голове, - Авт.) Говорила, что долго сопротивлялась этому: «Нет, нет, я не хочу». Долго думала.

- Она жалела о том, что сделала?

- Говорила, что жалеет, что очень любила этого ребенка.

- Страшно было находиться с таким человеком в одной камере? Засыпать на соседней с ней койке?

- Это было, конечно. Я и так оказалась в изоляторе, меня обвиняют в заказе на убийство. Это стресс большой. А тут еще и это. Но буквально через несколько дней меня перевели в «женское» СИЗО Печатники.

ХОББИ

В СИЗО Вебер начала много рисовать - по первому образованию она художник.

- Мне давали обычные листки А4, разрешали пользоваться простым карандашом. Часть рисунков - документальные портреты людей, с которыми я сидела, сцены тюремного быта. Многие просили нарисовать свои портреты, чтобы отправить родным. Это, считай, единственный способ получить свое изображение. Телефоны-то в изоляторе запрещены.

Некоторые рисунки Людмила и сама передавала на волю друзьям. Те выставляли их в Инстаграм кинопродюсера. Десятки портретов женщин разного возраста с указанием статьей, по которым они сидят. Убийство, кража, разбой, мошенничество. Как минимум о еще двух бывших сокамерницах (помимо Бобокуловой) много писали СМИ.

Дагестанка Пирус Магомедова. Очень красивая девушка с тонкими чертами. Обвиняется в убийстве собственного отца. Пирус жаловалась, что мужчина был с ней очень строг, не разрешал общаться с друзьями, постоянно контролировал. Однажды Магомедова подмешала папе в еду снотворное. Когда он уснул, задушила и расчленила кухонным ножом. Фрагменты тела вынесла из квартиры и спрятала за городом. Мать об убийстве ничего не знала, заявила в полицию об исчезновении мужа. А девушка какое-то время даже участвовала в поисках...

Еще одна сокамерница. Алла де Гармо. Коренная москвичка, бывшая металлистка, несколько лет назад приняла ислам. В Одноклассниках с ней подружился живущий в Москве таджик, они стали вместе ходить в мечеть. «Брат» оказался вербовщиком ИГИЛ (запрещенная в России организация, - Авт.), который начал агитировать Аллу ехать в Сирию, рожать маленьких моджахедов. Даже будущего мужа ей подобрали. Москвичка должна была по поддельному паспорту приехать во Владикавказ, перейти российско-грузинскую границу. Там - в Турцию, а оттуда уже в Сирию. Но в Южной Осетии пограничники ее задержали. Алла получила 5 лет. Уже в колонии снова вернулась в православие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Какое-то время Людмила Вебер работала редактором сценариев. Рассказывает, что иногда в потоке откровенно слабых или неинтересных текстов встречались и по-настоящему стоящие истории. Например, в 2004 году в руки Вебер попал сценарий женщины по имени Оксана Робски. История про Рублевскую богему зацепила. В компании всерьез обсуждали вопрос об ее экранизации, но в итоге проект так и не запустили. Зато порекомендовали автору переделать сценарий в художественный роман. Книга, которая уже через несколько месяцев стала бестселлером, называется Casual.

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