Эксперт оценил заявление Киева о предложении поменять Вышинского на Сенцова

- То, что Вышинского в Киеве оставили под стражей, впрямую связано с тем, что в Москве не изменили меру пресечения 24 украинским морякам?

- Ну, видимо в такую игру играет Украина. Освободили бы моряков — скорее всего, освободили бы и Вышинского.

- А предложения о прямом обмене журналиста на конкретных персонажей, которые сейчас находятся в России…

- Это проявления глупости и наглости одновременно. Чего там больше, сказать сложно. Если речь о моряках — то можно было бы просто принять условия, предложенные ранее Россией. Зеленский, конечно, был недоволен реакцией главы МИДа, который сейчас в отпуске. Если бы Вышинский был ранее освобожден, то, мне кажется, моряков также бы передали Киеву. Но - не на условиях обмена.

Сенцов осуждён Северо-Кавказским окружным судом за терроризм. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ

- Но обмен все-таки однажды состоится? И, например, «режиссер» Сенцов, отбывающий срок, включен в схему обмена?

- Будет, обмен готовится. Но вышеупомянутое сочетании наглости и глупости создает проблемы там, где их могло бы не быть. Например, ставить условия совсем не стоило бы - когда заходит речь об урегулировании отношений между двумя странами. Если ты ставишь ультимативные условия руководству России - ты либо дурак, либо не хочешь скорейшего освобождения. Даже когда Трамп ставит условия — у него не всегда получается. А если ставит условия Зеленский, который пока никто и звать его никак, но он президент довольно большой европейской страны — этим ничего не добьешься.

- Но это же круто — ставить ультиматумы большому соседу?

- То, что ты ставишь себя крутым, совсем не делает тебя своим, например, в глазах националистов. Националисты Зеленского ненавидят. И он очень скоро почувствует это на своей шкуре в полной мере. Но, чем больше они будут проявлять свою ненависть, тем больше шансов, что он начнетет искать возможно более нормальных отношений с Россией.

- То есть, уточню, сейчас Сенцова на Вышинского впрямую никто не обменяет?

- Сейчас это невероятно. Но, думаю, в рамки большого обмена, который сейчас готовится, и бывший режиссер тоже, скорее всего, включен. Это можно ожидать через какое-то время после выборов в Раду.