В Якутии 1300 волонтеров научат поиску пропавших людей и оказанию первой помощи

Две трети огромной территории Якутии занимают горы. На 30 тысяч квадратных километров приходится всего один спасатель-профессионал. Чтобы искать в таких условиях пропавших людей активно привлекаются волонтеры. Однако подготовка многих добровольцев оставляет желать лучшего. Доходит до того, что некоторые из них сами теряются во время поисковых операций или попадают непредвиденные ситуации. Особенно часто подобное происходит, если рейды проводятся в лесу или на речных островах.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный центр «Спасатель» придумала проект, который должен подготовить в республике активную группу волонтеров на случай пропажи людей. С помощью средств президентского гранта была запущена программа «Найти – значит спасти».

В нескольких городах - Якутске, Томмоте, Верхневилюйске, Нюрбе, Нерюнгри и Среднеколымске – были созданы специальные учебные базы. Их оснастили роботами-тренажерами пятого поколения, специальной техникой для проведения дистанционных уроков, завезли учебные пособия. Будущие волонтеры проходят здесь подготовку, причем обучение ведется удаленно – во время вебинаров и мастер-классов. Тренируют добровольцев профессиональные спасатели, которые прошли квалификационный курс в Ресурсном центре в Якутске.

Добровольцы могут стать участниками курсов по трем направлениям: . «Спасатель-волонтер», «Тактика поиска в природной среде» и «Волонтер Первой помощи»

Обучение можно пройти по одному из трех направлений: «Спасатель-волонтер», «Тактика поиска в природной среде» и «Волонтер Первой помощи». Всего проект охватит 1300 человек. Причем, по планам создателей, полторы сотни волонтеров, пройдя подготовку, смогут поделиться знаниями – на тренингах в школах и ссузах. В свою очередь подростки, освоившие основы оказания первой помощи и поиска пропавших людей, также пополнят ряды спасателей-добровольцев. Если верить расчётам, проект в итоге охватит до пяти тысяч человек.

Чтобы закрепить теоретические знания и проверить свои силы на практике для участников обучающих курсов в июне провели тренировку на местности. Для сборов выбрали территорию на 33-м километре Намского тракта. Две сотни добровольцев пробовали отыскать в тайге контрольные пункты. Для того, чтобы пройти маршрут, будущим спасателям пришлось наводить переправы через реки, пользоваться на крутых склонах альпинистским снаряжением. При этом для ориентирования у них была лишь карта и компас. На месте они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшему и его транспортировки. Профессиональные спасатели, следившие за проведением мероприятия, отметили, что уровень подготовки у волонтеров оказался весьма высоким.

В первой половине 2018 года в Якутии провели 144 поисково-спасательные операции, найти удалось 116 человек. По статистике самые хорошие шансы обнаружить «потеряшку» в живых сохраняются в первые десять дней после исчезновения. Именно поэтому – чтобы не упустить драгоценное время - полиции и МЧС необходима помощь волонтеров, которые смогут оперативно реагировать, выполнять поиск со знанием дела, которые заметят следы заблудившегося человека и не упустят никаких важных деталей во время прочесывания местности. Именно такими станут добровольцы, прошедшие обучение по программе «Найти – значит спасти».