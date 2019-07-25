Почему миллионы американцев не хотят детей?

Человечество вымрет, если перестанет воспроизводить само себя. И это реальная проблема! Ведь в мире всё больше людей категорически отказываются быть родителями.

К примеру, в США в 2018 году рождаемость упала до 32-летнего минимума. Но какие причины заставляют американцев отказаться от продолжения рода? В этом вопросе разбирался Алексей Бражников, который живёт в Соединенных Штатах уже восемь лет и всё это время самостоятельно снимает документальные фильмы для телеканала RTД. Алексей пообщался с парами, которые решили не заводить детей.

Полную версию фильма вы можете посмотреть на сайте телеканала RT.

А выжимку самых важных моментов смотрите на kp.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722217" frameborder="0"></iframe> Миллионы американцев отказываются заводить детей.Миллионы американцев категорически не хотят становиться родителями. Многие из них уверены, что спасают тем самым планету

СПРАВКА «КП»

Алексей Бражников родился в 1978 году в Краснодаре. На телевидении попробовал себя ещё в школе. Позже работал корреспондентом, ведущим новостных и развлекательных программ, редактором, продюсером, автором и режиссёром документальных фильмов.

Алексей Бражников

Учился журналистике в России и США. С детства увлекался фотосъёмкой. А позже взял в руки и профессиональную видеокамеру. На канале Russia Today работает с момента его основания.