2019-07-25T12:16:13+03:00
Общество

Почему миллионы американцев не хотят детей?

В этом вопросе разбирался Алексей Бражников
Дарья ИВАШКИНА
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Почему миллионы американцев не хотят детей?Почему миллионы американцев не хотят детей?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Человечество вымрет, если перестанет воспроизводить само себя. И это реальная проблема! Ведь в мире всё больше людей категорически отказываются быть родителями.

К примеру, в США в 2018 году рождаемость упала до 32-летнего минимума. Но какие причины заставляют американцев отказаться от продолжения рода? В этом вопросе разбирался Алексей Бражников, который живёт в Соединенных Штатах уже восемь лет и всё это время самостоятельно снимает документальные фильмы для телеканала RTД. Алексей пообщался с парами, которые решили не заводить детей.

Полную версию фильма вы можете посмотреть на сайте телеканала RT.

А выжимку самых важных моментов смотрите на kp.ru

Миллионы американцев отказываются заводить детей.Миллионы американцев категорически не хотят становиться родителями. Многие из них уверены, что спасают тем самым планету

СПРАВКА «КП»

Алексей Бражников родился в 1978 году в Краснодаре. На телевидении попробовал себя ещё в школе. Позже работал корреспондентом, ведущим новостных и развлекательных программ, редактором, продюсером, автором и режиссёром документальных фильмов.

Алексей Бражников

Алексей Бражников

Учился журналистике в России и США. С детства увлекался фотосъёмкой. А позже взял в руки и профессиональную видеокамеру. На канале Russia Today работает с момента его основания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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