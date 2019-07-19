Театр помогает “трудным” подросткам из Оренбурга понять опасность наркомании и курения

Театр, в котором на сцене - такие же подростки, как ты сам. Они тоже не уверены в будущем, тоже не знают, с правильной ли компанией связались - и где заканчивается чувство “стада”, а где начинается “я”.

Театр, в котором ты можешь дать совет таким героям. Вместе осмыслить поступки, вместе искать ответы.

Театр, в котором финал спектакля зависит от его зрителей. Также - как судьба человека от него самого.

Такой театр в Оренбургской области создают молодые волонтеры из социального агентства "Здоровье молодежи". Общественная организация уже почти 20 лет объединяет неравнодушную молодежь Оренбурга - продвигает здоровый образ жизни и борется с распространением ВИЧ-инфекции, наркомании, инфекций, алкоголизма и табакокурения.

любой момент зрители могут остановить спектакль и дать совет героям ОРМОО Социальное агентство "Здоровье молодежи"

Проект “Судьба человека” социальное агентство запустило в начале года - благодаря полученному президентскому гранту. Это шесть спектаклей для “трудных” подростков, которые волонтеры показывают в школах, техникумах и колледжах.

Так, в центре постановок «Без ноги» и «Пять дней из жизни Гоши» истории школьников, которых плохие компании втянули в употребление наркотиков и сигарет, истории их борьбы и отношений с близкими. Это форум-театр. В любой момент зрители могут остановить спектакль, дать совет героям, поспорить друг с другом, просто пообщаться с артистами и предложить свой ход развития событий.

- Если обычный, классический театр показывает особые, необычные, выделяющиеся истории, особенных героев, то социальный театр нацелен на типовые истории. Обычные, но, как правило, трагические. Наша задача - столкнуть зрителя эмоционально с обычными проблемами, которые нас, к сожалению, окружают. Это ВИЧ, наркомания, алкоголизм, табакокурение. А еще - проблемы, с которыми сталкивается абсолютно каждый подросток: ссоры с друзьями, отсутствие понимания с родителями, проблемы с учебой... Зритель социального театра может поучаствовать в постановке, повлиять на судьбу героев, задав им свой вопрос, высказав позицию или дав определенный совет. И это ключевой момент, который помогает ребятам поменять свое мнение, поменять стратегию поведения. Дает возможность зрителю принять участие в судьбе конкретного человека, - рассказал эксперт Социального агентства "Здоровье молодежи" Александр Соколов

Именно благодаря социальному театру подростки могут действительно глубоко осмыслить проблемы наркомании и табакокурения, сформировать собственное мнение, погрузиться в ситуацию - находясь при этом в безопасности зрительного зала.

- Театральное действие дает возможность подростку «примерить» различные роли, эмоции, получить опыт, удовлетворив его потребность к риску, эксперименту. Этот процесс происходит в сознании зрителя, никто не «лезет в душу» и не подвергает негативной оценке. А благодаря внутреннему диалогу, вниманию к самому себе, повышается самооценка подростка, он начинает чувствовать собственную важность и значимость своих переживаний, - уверены авторы проекта.

Важно, что не только зрители и герои, но и сами артисты на сцене - такие же подростки, волонтеры социального агентства "Здоровье молодежи". Зимой ребята из разных городов Оренбургской области прошли обучающий лагерь-семинар, на котором освоили основы актерского мастерства, работы со зрительным залом, импровизации.

А зрителями в проекте «Судьба человека» стали школьники и студенты от 14 до 17 лет: причем как ребята из благополучных семей, так и “сложные” молодые люди, в том числе - осужденные ранее условно. Всего до конца 2019 года спектакли планируется показать в 15 учреждениях среднего профессионального образования и 20 школах области. Волонтеры надеются, что им удастся охватить до 15 тысяч зрителей.