Россия превращается в пустыню, в которой растут лишь города-гиганты

Российские власти бьют тревогу: за 15 лет население малых российских городов сократилось на 1,5 миллиона человек. Люди бегут оттуда, как зайцы, а те, что остаются, умирают от бедности и плохой медицины. Нужно ли бороться со стремлением людей жить и работать в мегаполисах и какая судьба ждет русскую деревню? Об этом мы поговорили с демографом Владимиром Тимаковым.

- Владимир Викторович, похоже, в России новая беда - люди, традиционно жившие в малых городах и деревнях массово устремились в мегаполисы. Получается, мы корни свои теряем…

- Причина - в экономике. Во-первых, резко повысилась производительность сельского труда. Если раньше, чтобы прокормить свою семью, практически каждый человек должен был работать на земле, и немножко из выращенного ими оставалось для содержания городского населения, то сейчас 10 и даже 5 процентов людей, проживающих на селе, могут прокормить всех остальных. Экономическая необходимость проживания в деревне большого количества людей отпала. И второй момент: жить в крупных городах выгоднее, чем в малых. Удвоение размера города даже на 10-20% резко увеличивает рентабельность любого бизнеса. Рядом - больше потребителей, транспортные издержки сокращаются, обмен информацией увеличивается. Поэтому один и тот же человек, занимаясь одним и тем же делом, будет иметь в 2,5-3 раза больше прибыли в Москве, чем в каком-нибудь райцентре Рязанской или Владимирской области. Во всем мире идет концентрация людей в огромных городах.

Очевидной угрозы, что в ближайшие 20-25 лет нас смоет какая-то миграционная волна нет, потому что у нас нет единой монокультурной миграцииФото: Олег РУКАВИЦЫН

- В других странах тоже пустеют целые территории?

- Да. Россия тут — не какое-то исключение. По всему миру люди перемещаются в более теплые, в приморские зоны и в крупные города.

Центральные, глубинные, континентальные штаты Америки тоже пустеют. Штаты американского Юга растут гораздо быстрее, чем штаты Севера. Если в гражданскую войну американский Север победил, имея в 2,5 раза людское превосходство наш штатами Юга, то, если бы сейчас случилась война, у них примерно равные были бы человеческие ресурсы и, кто знает, как бы там все повернулось.

В северной китайской провинции Хэйлунцзян, приграничной с Россией, население в 21 веке перестало расти, а в южных провинциях выросло вдвое. В Финляндии люди стягиваются на юго-западную кромку, в крупные города – Хельсинки, Турку. А в провинциях, примыкающих к нашей Карелии, население сокращается.

И эта тенденция в ближайшее время вряд ли изменится, и в России тоже. У нас растет Москва, Петербург, Краснодарский край, Калининград. Крым, видимо, будет расти, Белгород и похожие территории, где либо комфортный климат, либо высокая концентрация населения, которая притягивает к себе все новых людей.

Такая гравитация демографическая возникает.

ДЕРЕВЕНСКИЙ РЕНЕССАНС

- И что в итоге останется между мегаполисами? Миллионы гектаров брошенных земель?

- Я недавно путешествовал по родине моего отца – это Белевский район Тульской области. Нечерноземная часть. Раньше черноземные зоны были практически все распаханы, а нечерноземные по большей части запущены. В Белевском районе березка стояла в руку толщиной на бывших полях. И мы были просто поражены, увидев, что сейчас там все возделано! Дороги построены отличные! Все это сделала всего лишь одна крупная компания, открывшая там производство. Возможно, это связано с контрсанкциями, возможно с техническим прогрессом, но в южном Нечерноземье - в Тульской, Рязанской областях сейчас стало выгодно заниматься сельским хозяйством!

Большая часть бывших заброшенных полей распаханаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот деревни стоят запущенные, в них в основном живут московские дачники, да старухи. Получается, что человек может прекрасно жить в райцентре, в Белеве, например. Утром он может сесть на свою машину, доехать до фермы или до поля с трактором, отработать смену и уехать обратно. И вечер провести в кафе или в кресле за телевизором, компьютером. Даже сельское население уже не живет на селе.

- И как нам тогда удерживать свои исконные земли?

- Главное – их поддерживать, а не жить на них постоянно. Смотрите - большая часть бывших заброшенных полей распахана, там растет рожь, кукуруза, породистые бычки пасутся. И это произошло буквально за несколько лет. При том, что сельское население не увеличилось. Просто изменились технологии и коммуникации.

- Вот только рождаемость в мегаполисах всегда ниже, чем в деревнях.

- Да, чем крупнее мегаполис, тем меньше инстинкт продолжения рода. И для здоровья жить в мегаполисах хуже.

- Хотя бы ради этого народ когда-нибудь вернется в деревню?

- Когда-нибудь — да. Развитие цифровой экономики позволит больше работать дистанционно. Люди смогут уезжать с экономически выгодных мест туда, откуда идут их корни. Это будет новый ренессанс – выезд в глубинку, в провинцию не ради того, чтобы работать там на земле, а чтобы быть ближе к природе, жить в тишине. Но полностью деревенским жителем этот человек уже не станет. Он будет проводить там часть времени. Это такая маятниковая миграция.

Рождаемость в деревнях всегда выше чем в мегаполисахФото: Евгения ГУСЕВА

- Но чтобы люди вернулись в глубинку, там должны быть созданы условия для комфортной жизни. А если сейчас все оттуда только уезжают, там скоро ничего не останется, последнее сельпо закроют.

- Уже сейчас мы видим, что москвичи с достатком начинают обустраивать загородные дома в диаметре даже не 100 километров от столицы, а 200-300. Возникают поселения, куда люди выезжают на выходные, на лето. Они тратят там деньги, и это наполняет местный бюджет. Строятся дороги. Это такое дыхание мегаполисов, обратный ветер. Люди живут на два дома – одной ногой в мегаполисе, а другой - на природе. И чем больше у людей будет денег и свободного времени, тем быстрее это будет развиваться. Но на это может потребоваться 50, а то и 100 лет.

«ЛУЧШЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ ПАРНЕМ НА СЕЛЕ, ЧЕМ МИЛЛИОННЫМ – В МОСКВЕ»

- Но проблема с низкой рождаемостью у нас прямо сейчас. Может, надо людей как-то привязывать к деревне, раз там рожают больше?

- А как? Сказать людям: «Не езжайте в Москву, оставайтесь в свое Ужопинске и получайте маленькую зарплату, зато у вас будет больше детей?» Люди-то мечтают, что у них будет много денег и тогда они смогут завести детей. Но так не происходит. В мегаполисах приезжие рожают одного ребенка на съемной квартире, начинают мучиться, у них карьера страдает, и они так устают с этим ребенком, что до второго руки не доходят.

- Шило на мыло выходит?

- От голода и холода сейчас никто не страдает. Люди страдают больше от того, что сравнивают свой уровень жизни с соседским. А, попадая в Москву, у них в любом случае начинается война за новый уровень. Кто-то добьется успеха, кто-то – нет. Иногда первым парнем на деревне быть лучше, чем миллионным в Москве… Это сложная психологическая проблема.

Если хотим сохранить провинцию, мы должны смотреть не в свое сельское патриархальное прошлое, а в будущее - когда деревня станет центром отдыха и возвращения в природу. Число людей на производстве будет сокращаться, их заменят роботы. А людей в гуманитарных услугах - образовательных, информационных, будет все большеуве. И для этого не обязательно находиться постоянно в мегаполисе. Когда будут 3D видеосеансы, талантливый учитель сможет с расстояния 3000 километров заниматься с учеником, будто он сидит напротив. Станет возможно жить в деревне и быть репетитором у школьника из Петербурга или Сочи, получая за это такие же деньги, как в мегаполисах. А сейчас, живя в маленьком городке, учитель не может нормально заработать, он вынужден уезжать.

А ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ, КАК В КАНАДЕ?

- Как быстро исчезают деревни с карты России?

- Если сравнить перепись населения 2002 года и 2010-го то получается, что у нас за 8 лет исчезло больше 8 тысяч деревень. Тысяча в год!

Еще 19 тысяч деревень стоят без людей. А еще в 23 тысячах поселках проживают пять и менее человек. Очевидно, что это старики, и лет через 10-20 эти 23 тысячи деревень тоже станут безлюдными. В основном это Центральный, Северо-Западный, частично Поволжский округ. То есть - Нечерноземье. Пока земля была главной кормилицей, люди по ней рассредоточивались, даже если она скудная. А когда это стало ненужным, они уехали. А вот на Кавказе, в Краснодарском крае, в Ставрополье нет исчезающих деревень. Они близко друг к другу, там даже маленькая деревня не одинока. Это логика экономики. Но, к сожалению, по этой логике России столько людей и не нужно. Да, по западным стандартам, у нас есть лишние люди. Если мы хотим жить, как на Западе, нам могло бы хватить 50-55 миллионов человек. В Краснодаре мы бы выращивали хлеб, в Ханты-Мансийске и на Ямале добывали бы нефть и газ, в Москве бы занимались высокими технологиями, в Сочи бы - отдыхали… - и все.

У нас за 8 лет исчезло больше 8 тысяч деревеньФото: Михаил ФРОЛОВ

- Хотите сказать — если население России уменьшится втрое, мы сможем жить богаче?..

- С одной стороны — это факт. А с другой - если хотим выжить как народ и как страна, мы до 50 миллионов не имеем никакого права сократиться. Нас сомнут!

Я сравнивал плотность населения в одинаковых природных условиях в России и в Европе. Например, в северных частях Швеции, где они железную руду добывают, лес пилят, гораздо меньше живет людей, чем у нас. У них главное – максимальная рентабельность и максимальный доход на человека. А у нас главное было - человека прокормить, земля делилась на всех, кто рождён, на всю общину. На Западе же: вот земельный участок. Его, как в сказке «Кот в сапогах», по наследству получит старший сын, дробить имущество нельзя. Двое других сыновей - идите куда хотите - завоевывайте другие народы, пиратствуйте, торгуйте, но этот участок вы не получите. Иначе уровень жизни будет ниже. Вся психология Запада построена на росте уровня жизни, а у нас - на выживании. Поэтому мы стали великим народом в жестких природных условиях. И в итоге своей численностью задавили татаро-монгольскую орду, Польшу задавили, а так бы - проиграли.

- Если сейчас провести референдум и спросить: хотите жить, как в Канаде, но чтобы нас осталось 50 миллионов, многие могут сказать - «хотим!».

- Хочешь жить, как в Канаде - застрели свою жену и дочь, и пользуйся один всеми благами. Зверская стратегия! И ее нельзя назвать абсолютно выигрышной. Сейчас в Европу приезжает голодные Африка и Ближний Восток и говорят: «Ребята, делитесь!». И они заставят их поделиться. Поэтому, выигрышная стратегия все-таки демографическая. Россия - страна, которая избавлена от двух крайностей: у нас нет такой нищеты и смертности, как в Африке, и нет такого богатства, как в Европе, которое порождает гигантский приток желающих им воспользоваться.

«ГРУЗИНАМ ОБИДНО»

- Влюбой мегаполис — плавильный котел, смешение наций. Не потеряем ли мы, русские, так свою идентичность?

- Ежегодно в мире исчезает до десятка языков. Если сейчас на планете 5000 языков, то через сто лет будет 4000. Но русский сегодня - пятый по частоте употребления язык в интернете - после английского, китайского, испанского и арабского. Активность его использования выше, чем доля русских на планете. И это серьезная заявка на сохранение культурно-языковой идентичности.

Очевидной угрозы, что в ближайшие 20-25 лет нас смоет какая-то миграционная волна нет, потому что у нас нет единой монокультурной миграции. Для сравнения, в ряде стран Европы четко просматривается арабская волна. А у нас, хотя более половины мигрантов и происходят из стран с исламской культурой, но они разного этнического происхождения, не всегда понимают друг друга и поддерживают. Узбеки и казахи, попадая в Россию, начинают общаться по-русски, им так проще. И потом, Средняя Азия – это 50 миллионов человек, а Африка - полтора миллиарда. Африка перетечет в Западную Европу и к концу столетия ее облик очень изменится. Как, например, изменился облик Южной Америки, где коренные индейцы стали меньшинством. Для европейцев это будет болезненно. Они же себя господами мира ощущали, а на глазах превращаются в меньшинство на своей земле.

- Со временем и мы можем такие же чувства испытать?

- Русские никогда не делали себя расой господ, всегда стремились к равноправию.

- И все же Европа слишком близко от нас.

- Да, если Западная Европа треснет от наплыва мигрантов, брызги полетят повсюду. Понятно, что Восточная Европа упирается, не хочет брать на себя бремя мигрантов. Это справедливо, они ж не колонизировали Африку и у них нет перед ней никакой моральной ответственности. А с Западной Европой – наоборот - исторический рикошет. Сначала она навалилась на Африку, а теперь Африка наваливается на Европу. Мы гораздо более равноправную империю строили. Не зря сказал британский колонизатор Джордж Керзон, у русских хитрая стратегия – они братаются с покоренными народами.

Африка и Азия перетечет в Западную Европу и к концу столетия ее облик очень изменитсяФото: REUTERS

К примеру, Нидерланды – первая и самая богатая колониальная империя. На момент захвата Индонезии уровень жизни голландца и индонезийца отличался незначительно. А к моменту распада империи - в 50 раз! Это в чистом виде гитлеровский рейх. У нас когда-нибудь было, чтобы уровень жизни русского в 50 раз превышал уровень других? Наоборот, у нас были народы, которые жили лучше русских. Прибалтика жила лучше, грузины... И теперь Грузии, конечно, болезненно воспринимать, что после распада СССР она стала одной из самых бедных на постсоветском пространстве.

- Это поэтому она стала Россию «окупантом» считать?

- Просто грузины думали, что они очень успешный народ – чего там с бедными русскими жить в одной стране? И вдруг эта иллюзия рассыпалась.

КСТАТИ

Будем падать до 2030-х годов

- С демографией в стране, несмотря на все усилия властей, снова швах. За первые полгода 2019-го естественная убыль населения - 180 тысяч человек. А рождаемость не растет. И смертность медленно снижается. Что будет дальше?

- То, что у нас будет снижаться численность населения, это предсказуемо. Эхо 90-х, его ожидали. С каждым годом убыль населения - все больше. Правда, ожидали, что это начнется с 2012 года, а в итоге до 2016 года держался естественный прирост населения. С 2017-го года пошел резкий спад. Сейчас мы входим в затяжной период демографической депрессии, который продлится до середины 30-х годов, пока в родительский возраст не войдет «поколение материнского капитала» (рожденные после 2006 года).

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Викторович ТИМАКОВ, ученый, демограф.

Окончил биологический факультет МГУ, аспирантуру Института Общей генетики АН СССР. Преподавал демографию в Тульском филиале РГГУ. Сейчас занимается демографическими исследованиями в Экспертном центре Всемирного Русского Народного Собора.

Динамика населенных пунктов России