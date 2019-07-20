Казань готова провести мировой чемпионат профессионального мастерства

Казань получила право на проведение чемпионата не только благодаря инфраструктуре и успешному опыту организации крупных международных соревнований. По мнению генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Вордлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, победа заявки в том, что «Россия предложила содержательные изменения чемпионата в системе подготовки кадров».

К началу августа в Казани полностью завершится подготовка соревновательных площадок и инфраструктуры. Об этом организаторы чемпионата сообщили на пресс-конференции в ТАСС.

Заместитель генерального директора по организации чемпионатов по стандартам WS федерального и международного уровня Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Карина Саликова рассказала, что 130 компаний-партнеров поддержали чемпионат, предоставив оборудование для соревнований и приняв участие в подготовке конкурсных заданий.

Все в основном готово, и уже скоро 1,3 тысячи молодых мастеров своего дела из 63 стран приедут в Россию, чтобы выяснить, кто лучший в профессии (в Казани будут представлены 56 компетеций)

Для большинства участников знакомство с нашей страной состоится в Москве, где они совершат пересадку на казанские рейсы. В столичных аэропортах, и далее – везде, участникам чемпионата будут помогать волонтеры, которые прошли специальную подготовку.

-Главное для нас – гостеприимство и хорошие впечатления, а они начинаются с прилета, - отметил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин. Кстати, волонтерами хотели стать 15 тысяч человек со всего мира. Были отобраны 3,5 тысячи, среди которых будет около 100 иностранцев.

Как рассказал Эмиль Губайдуллин, по сравнению с предыдущим чемпионатом 2017 года в Абу Даби, на нынешнее первенство поступило почти на треть больше заявок. Поэтому, чтобы вместить всех участников и гостей и комфортно разместить соревновательные площадки, были построены дополнительные конструкции на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». Он, между прочим, по площади второй в стране – территория занимает почти 75 гектаров.

Российскую сборную на WorldSkills Kazan 2019 представят 63 человека в 56 компетенциях. Если судить по тому, как россияне стремительно прогрессировали от чемпионата к чемпионату, можно надеяться, что многие из участников этого года войдут в число лидеров. Хотя, конечно, конкуренция очень высока. И прежде всего, это китайцы, которые стабильно завоевывают изрядное количество «золотых» медалей. Пожалуй, вернуть себе лидерские позиции попробуют бразильцы, чья сборная провалилась в Абу Даби и будет стремиться взять реванш в Казани.

Кроме основных соревновательных компетенций на площадках «Казань Экспо» будут представлены 25 компетенций Future Skills. Как рассказала Карина Саликова, это профессии, которые будут востребованы через 5-10 лет в разных сферах деятельности: медицине, промышленности, сельском хозяйстве, управлении городской средой. Участвовать в этой категории будут 16 стран – те, которые смотрят не просто в будущее, а в будущее цифровое.

Еще в эти же дни пройдет ставший уже традиционным юниорский чемпионат. Кстати, интерес к среднему профессиональному образованию, как и его престиж, в стране растет. Если пять лет назад в колледжи шло около 40% девятиклассников, то сейчас – около 60%. Ситуация во многом изменилась благодаря тому, что учебные заведения перестали быть «музеями» оборудования прошлых поколений. Молодежь в большинстве учится на современном оборудовании и по стандартам мирового уровня.

Министры и заместители министров из 30 стран подтвердили, что посетят чемпионат.

ДЕЛУ ВРЕМЯ…

На чемпионате будет обширная деловая программа. Конференция WorldSkills, саммит министров, ответственных за подготовку кадров, 30 сессий со спикерами из 20 стран. Среди участников – известные мировые личности. Например, один из них – риск-аналитик и экономист Нассим Талеб.

-В ходе дискуссии с участием Нассима Талеба и специальным представителем президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова будет обсуждаться вопрос, как глобальные тренды и технологические изменения влияют на подготовку кадров, и как мы должны менять систему подготовки кадров, чтобы наши дети могли жить и успешно работать применять навыки в условиях растущей скорости изменений, - рассказала заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Екатерина Лошкарева.

Целый блок деловой программы будет посвящен проблемам глобализации, демографии и экосистемного, «зеленого» мышления.

…ПОТЕХЕ ЧАС

Церемония открытия WorldSkills Kazan 2019, которая пройдет в «Казань-Арена», предполагается яркой и масштабной. В ней примут участие группы Jukebox и Therr Maitz, певицы Ёлка, Ян Гэ, певец Александр Панайотов и другие артисты.

Ожидается, что WorldSkills Kazan 2019 посетят 250 тысяч гостей. Организаторы подготовили для них разнообразную развлекательную и познавательную программу. Кстати, гостем церемонии открытия чемпионата станет робот-андроид София, у которой есть паспорт и гражданство Саудовской Аравии. По поведению робот похож на людей. Говорят, у него есть даже чувство юмора. В общем, у посетителей чемпионата будет возможность это проверить. Здесь же можно будет испытать и собственные силы в разных видах деятельности, приняв участие в мастер-классах.

Но, конечно, самое интересное будет происходить на соревновательных площадках. Чтобы все их обойти не спеша, понадобится примерно 3,5 часа. Да, соревновательный процесс в некоторых компетенциях, таких, как программирование, увидеть будет невозможно, но многие – довольно зрелищны.

-В любой компетенции, даже если она сама по себе не особо зрелищная, видна борьба и стремление победить, особенно когда участники идут «ноздря в ноздрю», - поделился мнением Роберт Уразов.