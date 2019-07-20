От Порошенко и конфет не дождешься, а Зеленский набирает молодых да ленивых: как корреспондент "КП" устраивалась агитатором в Киеве

Признаться, я и сама хотела подработать. Дай, думаю, устроюсь к кому-нибудь листовки раздавать – с народом пообщаюсь, прочувствую ситуацию изнутри. Но предвыборной агитации на улицах Киева оказалось на удивление мало. И это несмотря на то, что выборы в Верховную раду (они состоятся 21 июля) по своей значимости не уступают выборам президентским. Украина – парламентско-президентская республика и без депутатов глава государства не может провести никакие важные решения. Вся агитация в основном ведется с телеэкранов. На Крещатике – самой центральной и оживленной улице Киева – лишь единичные палатки.

Палатка порошенковской партии «Европейская солидарность». Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Подхожу к палатке порошенковской партии «Европейская солидарность».

- Можно у вас поработать?

- Мест нет, месяц назад всех набирали, - отвечает агитаторша, а сама так и изнывает от жары.

- А, правда, что вам конфетами платят?

- Нэээ! А вы что, конфет захотели?! – вскидывает она на меня глаза. – Так у меня нет, я б угостила.

- Я денег захотела.

- У нас ни конфет, ни денег! Даже договора с нами не заключали в этот раз. Обещали после выборов заплатить, - признается она.

На Крещатике – самой центральной и оживленной улице Киева – лишь единичные палатки. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Про конфеты мне рассказали молодые приверженцы политики Порошенко на концерте в поддержку мовы. На мой вопрос: «А вам деньги Порошенко за митинги платит?» они со смехом ответили, что конфетами отдает (ныне устремившийся в депутаты экс-президент Украины - владелец шоколадной компании «Рошен»). Оказывается, наврали.

Работа у порошенковских агитаторов – врагу не позавидуешь: с 9 утра до 8 вечера. Правда, днем можно уйти на обед. В президентскую компанию и то меньше работали – до 18 часов.

- У меня сменщик на обед ушел, а я не могу - палатку ведь не оставишь. А то могут гадость какую-нибудь сделать, - признается агитаторша.

- Националисты не прибегали?

- Слава богу… - отворачивается она от меня.

НЕ ТУРИСТЫ ЭТО, А АМЕРИКАНСКИЕ УПРАВЛЕНЦЫ!

Недалеко от нее парень раздает газеты и листовки партии «Украинская стратегия Гройсмана» (порошенковского премьер-министра). Народ их выбрасывает в ближайшую урну. Палатки Юлии Тимошенко и ее партии «Батькивщина» вообще будто корова языком слизала. В президентскую компанию их было полно по городу.

- Экономит Юлия Владимировна. Тимошенко – та кляча, на которую даже по телевизору народ уже смотреть не может. Весенние президентские выборы - были ее последним шансом, - замечает мой знакомый украинский политолог, уроженец Киева. Фамилию свою он просил не называть.

Гройсман - порошенковский премьер-министр. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Мало ли. Времена сейчас нестабильные. Мы гуляем по центру.

- Город даже перед выборами не помыли. Смотрите – везде мусор. Еще лет пять назад такого не было. Киев был цветником, а стал подворотней. Раньше тут было жить престижно, а сейчас те, кто побогаче, уезжают за город. Квартиры в «элитках» подешевели вдвое, - рассказывает он.

Я обращаю внимание на красивый зеленый газон.

- Он такой единственный в Киеве. Напротив – пятизвездочный отель Eleven mirrors брата Кличко (мэра Киева Виталия Кличко, - Ред.). У гостей его отеля должен быть из окон хороший вид. Мэру для своего брата сделать газон не жалко, - замечает мой собеседник.

А потом приводит статистику. Пять лет назад годовой бюджет Киева был 5 миллиардов долларов, сейчас – 2 миллиарда. Благоустройство почти не ведется. Тротуары и плитка битые, здания не ремонтируются. Правда, мост смотровой недавно открыли.

- Но туристов в Киеве много….

- А вы послушайте, на каком языке эти туристы говорят. У них же американский английский. Это штатовские управленцы. У нас их тут полно.

Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

СЕТКИ АГИТАТОРОВ

На Подоле – исторический, молодежно-тусовочный район города Киева – с агитацией тоже не богато. Мальчишка лет 12-ти раздает листовки самовыдвиженца Юрия Дидовца (состоит в «Батькивщине»).

- Ты как на работу сюда устроился? – спрашиваю парня.

- Мне моя тетка листовки приносит.

- Сколько часов в день стоишь?

- Пять.

- И сколько денег?

- Не знаю, тетка их маме отдает, - говорит парень и охотно дает мне телефон тетки Маши.

Звоню. Маша признается, что агитаторами устраиваются чаще всего через своих. В Киеве много, кто хочет подработать. Жируют тут далеко не все, разница в уровне жизни колоссальная. Помитинговать за деньги тоже предлагают только через своих. Работает эта система по принципу сетки. Такой метод активно использовали Порошенко и Тимошенко на президентских выборах. Это когда технологи кандидата скупают голоса при помощи многоступенчатой сети избирателей, выстроенной на местах. Задача агитаторов – привлечь к работе как можно больше людей, за каждого из которых они в итоге получают бонус. Подобие финансовой пирамиды.

Но в свою сетку тетка Маша меня так и не взяла, сказала, что у них людей уже хватает.

БОРОДАЧИ И ФАЛЛИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Если у Порошенко и Тимошенко агитация стала скромнее, то у партии «Слуга народа» Владимира Зеленского она наоборот развернулась - вылезла из интернета и с телеэкранов на улицы. В президентскую кампанию команда Зе уличную агитацию считала лишней. А теперь у них футболки, бейсболки, газеты, стенды и даже выступления артистов в центре города. Агитаторов Зеленский, правда, подобрал ленивых. Все тот же Крещатик. Стенд кандидата от «Слуги народа» Людмилы Буймистер. Два молодых агитатора побросали на асфальт агитки, а сами на лавке торчат в телефонах.

Самыми активными на Крещатике оказались… мусульмане! Я вначале приняла их палатку за партийную. Уж больно она сливалась с остальными. Подхожу поближе: Ассоциация мусульман Украины.

- Девушка, подходите, у нас книжки бесплатные! – зазывает меня в палатку какой-то бородач.

Самыми активными на Крещатике оказались… мусульмане! Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Да православная я….

- Ну, вегетарианец же может зайти в мясную лавку? Просто прицениться? Вот и вы – присмотритесь! Выборы пройдут, а мы останемся!

Делаю от бородача ноги. И чуть ли не головой утыкаюсь в ... огромный фаллический символ – парня в костюме (ну, вы поняли чего). «Давайте я вас обниму!», - кричит мне вслед символ, а сам уже мчится с объятьями к проходящим мимо девчонкам. И ведь никаких листовок у него в руках! Этот символ будто бы говорит: «Да клал я… на вашу предвыборную кампанию».

Судя по всему, клали на нее и большинство горожан. На улицах не ведут разговоров о политике (перед выборами в марте их можно было услышать на каждом шагу). Сейчас народ сидит в кафешках и радуется лету.

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