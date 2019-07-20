В Москву! В Кремль! Шел «шаман» Саша по шоссе

Я тут буквально вчера вспомнил Аллана Чумака. Кто «благословенные» 90-е пережил в сознательном возрасте, тому разъяснять не надо. А для остальных напомню – был такой в указанный период времени «чудотворец», который по телевизору «заряжал» для оздоровления народа все, что бы вы ни поставили перед голубым экраном: «крема, воду» и т.д. Тогда и других хватало, одни швы «рассасывали» по ТВ, другие концертные сеансы проводили, на которых слепые прозревали, лежачие вставали и т.д. Но Чумак отличался от всех своим здоровым мошенническим цинизмом. Водичку попил, «кремами» натерся – желудок, как у крокодила, кишечник, как у младенца, легким кит позавидует. Ни на какие швы и прочие мелочи не разменивался: водичку «зарядил», выпил, сходил пописал, все – здоров! От всего, но в первую очередь – от разума. Мозги поплыли – чепуха, главное – регулярное опорожнение кишечника, отсутствие рубцов и крепкий стул. А если все же помер, то кто-то тебе помешал зарядить воду, энергетику попутал, и, вообще, проблемы индейцев шерифа не волнуют.

А вспомнился мне Аллан Владимирович после знакомства (к счастью, заочного) с политическим шаманом из Якутска Александром Габышевым, который вот уже четыре месяца идет из Якутии в Москву «свергать Путина», и обещает прибыть на Красную площадь в августе 2021-го. Ну, как шаманом? До определенного времени он был практически обычным человеком. В вузе учился местном, потом работал то грузчиком, сварщиком, а как жена умерла, то, по его же собственному признанию, «чуть с ума не сошел». Его хотели было определить в психиатрическую лечебницу, но мать и родственники послали «в лес». Там он проотшельничал три года без медицинской помощи, питался водой и растениями, набрался сил и «превратился в шамана». Не сам, конечно, а бог его превратил. По его словам. Что очень странно, поскольку шаманы, по их верованиям и рассказам, общаются вроде как с духами и даже подчиняют их, а никакого бога в их регламенте не прописано. Бог, дескать, и указал Габышеву его вселенскую, не меньше, миссию – прогнать Путина: «Он не человек, а демон, и я должен его изгнать».

И пошел Саша по шоссе. Привязал деревянные оглобельки к самодельной алюминиевой тележке, погрузил в нее разборную юрту (ярангу), миски, тряпки и – свергать. И вроде как даже без бубна - неотъемлемого атрибута шамана. С ним увязался его пес, но собаку потом вроде сбили на дороге (а кто-то говорит, что и съел он ее), словом, сейчас «шаманит» Габышев один. Ну, как один, народ у нас сердобольный и любопытный. Все время его останавливают, селфи делают, кто огурчик даст, кто рыбку, кто денежку.

И, конечно, с ним заговаривают, спрашивают, слушают, а потом выкладывают видео в Ютуб. Его сейчас уже сделали звездой, правда, до миллионов просмотров, как пишут западные СМИ, еще очень и очень долго. Как до Москвы, наверное. Или дальше. Слушать его откровения действительно забавно.

- Я вот этим летом уже с боями пойду, - откровенничает «шаман» Саша, еще две минуты назад говоривший, что он как «белый маг» исповедует «ненасильственные методы, без кровопролития». – Все равно мы встретимся с властями, которые Путина охраняют. Там уже бои пойдут. Там отмороженные менты пойдут, буду биться. Мне нет разницы. С кем биться.

- Я рожден для боя, я радуюсь бою, - жестикулирует он, имитируя удары руками. – Я выкован богом для боя. Любой отморозок или пьяница – давай воевать… И это будет хороший бой, славный бой, да! Я все боевые искусства знаю, холодное оружие, нож-бой знаю, копье, меч знаю. Это все из меня выковано. Так что меня сразу не возьмешь… Это будет не один час боя, целый день боя.

- А когда целый день боя, уже Россия встанет, вспыхнет пламя, и все горячие ребята, которые вот в поселках остались, они примчатся. Они так и говорят: как только услышим бой, автомат берем и в твою армию войдем, - бредит «шаман без бубна». Некоторые слова в его речи не разобрать из-за дефектов произношения, вызванных отсутствием более половины зубов, но и услышанного хватает с избытком. – Мне продержаться от силы 10 минут надо, и помощь от бога сразу придет, от людей. А если я продержусь полчаса, час, с моим-то искусством… меня бог для этого делал. А там и оружие у меня появится огнестрельное.

- И вы к нам приедете, в нашу армию пойдете, пулеметчика из тебя сделаем, - обещает он зеваке, остановившемуся на обочине. – На тачанку точно вас посадим, на современную, с пулеметом отбойным.

Хватит, наверное, уже для того, чтобы понять, что три года в лесу без медицинской помощи для «белого мага», явно в ней нуждающегося, не прошли даром. Тем интереснее, что не совсем, мягко говоря, адекватного «белого мага» с явным синдромом бродяжничества практически как мессию восприняли оппозиционеры всех мастей. Западная пресса в восторге. Немецкая Die Tageszeitung посвятила ему уже несколько статей, назвав бред Габышева «смесь из точных наблюдений и умиротворяющих заклинаний». Аналогично и Радио «Свобода». В Чите, куда Габышев пришел неделю назад, «несистемщики» вместе с местной КПРФ организовали митинг, на котором он выступил в духе выдававшего себя более трех веков назад за Петра III Емельяна Пугачева, пришедшего, как он говорил, «дать вам волю». На митинг пришли от 300 до 700 человек (по подсчетам западных журналистов, оппозиционеров и «МБХ-Медиа» Ходорковского).

- Мне бог сказал, что я должен Путина изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами — народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие, - заявил Габышев на митинге и «провел магический ритуал», после которого разрешил: - Отныне Путин вам не указ — живите свободно.

Конечно, все тут же как зажили! Ямы и разметка на дорогах зарубцевались не хуже тех швов, которые Чумак рассасывал. Полки магазинов наполнились дешевыми хамонами и пармезанами. А в городском саду завелись гордые попугаи Ара и павлины с волшебными перьями. А Саша опять пошел по шоссе, как та Саша. Сейчас он где-то по пути в Бурятию. Только бы его там настоящие шаманы не встретили. А то они и в бубен могут…

Нет оппозицию понять можно. И даже отчасти КПРФ, не говоря о Ходорковском. Хотя КПРФ, в силу изначальной коммунистической идеологии, не должна признавать ни магов, ни духов, а шаманов обязана считать вредными служителями культа и бороться с ними, а не помогать оргвозможностями. Но, еще раз повторю, понять их можно и даже где-то пожалеть. Никак не удается побороть Путина. От отчаяния тут не только к шаману двинешь, а и ко совсем уже «черным магам», заговоры начитывать.

Могли ведь в свое время организовать союз, нет, не «Меча и Орала», а там «Сушеной змеи и зародыша крысы» с карпатскими мольфарами (это такие украинские колдуны на Карпатах, типа шаманов, но без бубнов, а с трембитами). Смотришь, сейчас бы в другой стране жили. Правда, мольфары сами обмишулились, пророчествуя о смерти Путина и распаде России в 2014-м, 2016-м. 2018-м… так это их энергетику просто подпортили. Зато кишечник работает, ну, просто великолепно! Еще астрологов можно взять в союзники. Или просто самозванцев.

Ох, запустят скоро на российские просторы и пойдут по российским дорогам аналоги «Детей лейтенанта Шмидта»: современные «ПетрФедоровичи», «дети» союза Чумака и Кашпировского (тоже известный в 90-х телецелитель, «излечивший 10 миллионов человек за 6 часов телеэфира»), внебрачные отпрыски Марии Дэфи или как ее там звали, эльфийские Владычицы, Сауроны и даже Гарри Поттеры в компании с прорицательницами с пониженной социальной ответственностью. Ну, не осталось у «борцов с режимом» больше методов, похоже.

А можно ведь еще и буйных выпустить из психиатрических лечебниц!

Как вам сорок Наполеонов по Смоленской дороге, да на Москву?! Силища!

Ну да ладно – что мошенники с самозванцами, что больные люди с неадекватной психикой всегда были и будут. Но я не пойму другого – а те, кто во всю эту чушь верит, кто восторженно об этом рассказывает и помогает «шаману» Саше митинги собирать «от 300 до 700 человек», они-то нормальные?

P.S. И, знаете, во всей этой истории жаль только собаку. Ей-то за что?