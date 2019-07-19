2019-07-20T15:19:54+03:00
Общество

«Я живу дальше»: В Пензенской области онкобольные получают поддержку в комнате психологической помощи

Профессиональные психологи готовы помочь как самим заболевшим, так и их близким
Майя ВОРОБЬЕВА
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Комната психологической помощи для онкобольных открылась в Пензенской области. Фото: ПРОО «Круг доверия»Комната психологической помощи для онкобольных открылась в Пензенской области. Фото: ПРОО «Круг доверия»
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Ежегодно в России 500 тысяч человек слышат от врача диагноз «рак». И заболеваемость онкологией постоянно растет – еще 10 лет назад эта цифра была в полтора раза ниже. Каждый пациент переживает страшные новости по-своему, но абсолютно никому они не даются легко.

В Пензенской области открылась комната психологической помощи для онкобольных. Идея ее создания принадлежит психологам из региональной общественной организации «Круг доверия». Проект «Я живу дальше» осуществили на средства президентского гранта.

- Если Вы чувствуете, что в одиночку не справиться, Вас беспокоят страхи, переживания, одиночество, чувство тревоги, поверхностный и прерывистый сон, другие негативные эмоции – не оставайтесь один на один с непереносимым состоянием, — поделилась Наталья Маньченкова, директор Пензенской региональной общественной организации практикующих психологов «Круг доверия».

На базе комнаты любой желающий может получить индивидуальную психологическую консультацию, пройти процедуру электросон, стать участником занятия в «психологической песочнице». Фото: ПРОО «Круг доверия»

На базе комнаты любой желающий может получить индивидуальную психологическую консультацию, пройти процедуру электросон, стать участником занятия в «психологической песочнице». Фото: ПРОО «Круг доверия»

Бессоница, стресс и депрессия – частые спутники и без того тяжелого состояния онкобольных. Все эти тревожные состояния уж точно не помогут в борьбе с недугом, а могут и осложнить ее. В кабинете психологической помощи применяют сразу несколько действенных методов: здесь можно попробовать процедуру электросон, обратиться к самовыражению в так называемой «психологической песочнице», расслабиться и избавиться от тревоги благодаря аудиально-визуальному инструментарию «Саната». И, конечно, найти поддержку во время индивидуальных сеансов с психологом или групповых встреч.

Работу комната психологической разгрузки начала в конце прошлого года, и за первые же три месяца здесь помогли больше чем 200 людям. И речь не только о пациентах, хотя на них, конечно, направлено основное внимание. Психологи готовы работать и с родственниками заболевших.

Нередко страшный диагноз становится причиной распада семей, разлада с друзьями. Близким онкобольных людей также приходится нелегко. Они не знают, как правильно себя вести. А приятели нередко просто перестают общаться с заболевшим, потому что не смогли подобрать подходящих слов, чтобы поддержать его. По мнению психологов, родным больных помощь и совет нужны не реже, чем самим больным.

Отметим, что все услуги психологов и процедуры, которые можно пройти в кабинете «Службы психологической помощи для людей с онкозаболеваниями «Я живу дальше», предоставляются пациентам и их близким абсолютно бесплатно. Сотрудники организации уже ищут финансовую поддержку, чтобы оплачивать помещение, когда средства президентского гранта закончатся. Более того, они планируют в будущем расширить свой проект.

Только за первые три месяца существования кабинета помощь здесь получили 237 человек. Фото: ПРОО «Круг доверия»

Только за первые три месяца существования кабинета помощь здесь получили 237 человек. Фото: ПРОО «Круг доверия»

Практикующие психологи проекта «Я живу дальше» рассказывают о пугающей статистике - в отделении паллиативной помощи почти половина пациентов даже не знают, что у них рак. Кого-то от пугающих новостей пытаются защитить родственники, кто-то сам не захотел узнать диагноз. Но как пройти все стадии принятия, если не знаешь «врага» в лицо?

Комната психологической помощи призвана оказать поддержку людям в самых разных ситуациях: онкобольным на терминальной стадии и тем, кто только что узнал о болезни, пациентам, которые сумели одолеть болезнь, но годами живут в страхе рецидива, родственникам заболевших и тем, чьи близкие проиграли борьбу с раком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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