Устроители митинга на Сахарова в Москве поставили ультиматум столичным властям

Митинг за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел в субботу в российской столице на проспекте Сахарова. Устроители сообщили, что на него пришли более 20 тысяч человек, полиция Москвы оценила количество пришедших в 12 тысяч. Реальное число участников, скорее всего, в диапазоне между этими оценками (хотя не прошедший регистрацию в кандидаты Дмитрий Гудков заявил, что было даже больше 35-40 тысяч), но в пик мероприятия проспект Сахарова действительно был заполнен практически от сцены до рамок. Так что оппозиция действительно может засчитать эту акцию себе в актив. Хотя организаторы и признавались, что «пришло больше, чем рассчитывали, но меньше, чем хотелось бы».

А вот что касается содержательной части выступлений, то тут все сложилось как-то однобоко. Про Москву ораторы со сцены практически не говорили, зато широкими мазками рисовали картину «прекрасной России будущего», построению которой мешают нынешние российские власти. Кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров в открытую заявил, что «кампания по выборам в Мосгордуму – это теперь не про парки, скамейки и так далее, а политическая, за сменяемость власти в России».

Еще один не прошедший стадию регистрации кандидат, бывший член парламента России Дмитрий Гудков в своем выступлении обратил внимание на рамки, которые всегда устанавливают для безопасности участников акций, но придал им совсем другой смысл. Дескать, этими рамками власть отгораживается от народа, потому что является оккупантом.

- Вы все видели, как маленькую девочку в Ликино-Дулево посадили в автозак, - патетически возгласил Гудков. - Маленькая девочка 7 лет пришла защищать свою малую Родину от мусора, и мусор ответил ей со всей жестокостью.

Народ собрался в толпе совершенно разнородныйФото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос о том, зачем мама пошла на акцию протеста, где возможно всякое, с таким маленьким ребенком, по всей видимости, в голове у Дмитрия не возник, а если и возник, то он его не стал озвучивать. Кстати, самого Гудкова с его детьми на акциях протеста видеть не довелось ни разу. А вот один из видных демократических оппозиционеров Борис Надеждин, в пору шествий на Болотную в 2012-, насколько я помню, однажды прошел по Большой Якиманке с младшим ребенком в коляске, но совершенно оправданно, ответственно и взвешенно вышел из колонны вместе с коляской перед поворотом на Полянку.

Политическая составляющая в выступлениях со сцены нарастала. Еще один незарегистрированный кандидат Александр Соловьев назвал своего однофамильца-телеведущего «двумя процентами дерьма» и не скупился на эпитеты. «Ходячие мертвецы», «упыри», «Белые ходоки», «мусора позорные» так и вылетали из его рта, показывая хорошее знание кандидатом современного западного кинематографа.

- Пока мы собираем СМС-ками на лечение детям…, - заявил кандидат со сцены, явно имея в виду, что власти жиреют в это время, но почему-то не привел ни одного примера, сколькими рублями или биткойнами и каким конкретно детям была оказана помощь со стороны представителей оппозиции.

Митинг за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел в субботу в российской столице на проспекте СахароваФото: Михаил ФРОЛОВ

Владислав Жуковский, которого представили независимым кандидатом от КПРФ, наверное, как экономист, ушел в рассказы о золотовалютных резервах страны и предположения, что на эти деньги можно было бы построить прекрасную Россию будущего к настоящему.

Его на сцене сменила Любовь Соболь, которая, как объявили со сцены, «держит голодовку семь дней и требует пустить ее на эти выборы». Соболь вышла, поддерживаемая за руку другим незарегистрированным кандидатом, Иваном Ждановым. Жданов бережно вел Любовь в красном брючном костюме, и всем своим видом пара показывала, как трудно Соболь преодолевать слабость. Но на таких шпильках, да по ступенькам любой женщине, даже плотно покушавшей, а не то что голодающей потребовалась бы наверняка крепкая мужская рука.

Соболь начала со скандирования: «Это наш город!» - а потом рассказала, что они смогли собрать необходимые подписи в «полупустой Москве», да еще под какими-то «всеми фекалиями» (под какими, и что она имела в виду, лучше спросить у нее самой – прим. авт.). А продолжила тем, что «Собянин не хочет нас пускать на выборы, потому что знает, что мы победим». После чего так же бережно поддерживаемая за Ждановым, ни разу не споткнувшись на своих шпильках, сошла со сцены и, усевшись где-то в стороне от сцены, стала давать интервью журналистам.

Организаторы и признавались, что «пришло больше, чем рассчитывали, но меньше, чем хотелось бы»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Момент оказался не самым удачным, потому что Соболь на сцене сменил не кто-нибудь, а бывший еще недавно Единым Безальтернативным Лидером Оппозиции (как его прозвали, в том числе, и сами соратники) Алексей Навальный. Он вышел под анонсирование его любимого, как недавнего кандидата в президенты, которого власть не пустила на выборы из-за испуга.

- Можно ли запретить Любовь? Мы собрались здесь ради Любви и закона, - начал свою речь Алексей, умело используя голосовые модуляции, то повышая, то понижая тон, переходя от «забивания гвоздей голосом» к проникновенной мягкой тональности.

Навальный в своем выступлении достаточно долго говорил, что еще недавно он действительно был таким единственным, безальтернативным и неповторимым, и даже поначалу испытывал нечто вроде ревности, видя, как рядом, словно грибы, подрастают альтернативы ему. Но теперь он этому очень рад и этим горд, потому что их стало столько, что власть не может не замечать.

Протестующие против протестующихФото: Михаил ФРОЛОВ

- Нас уже больше 150 тысяч, которых не видит власть, - заключил он, порассуждав еще и о том, что власть их видит, когда надо платить налоги (вот интересно, сколько налогов заплатили господа оппозиционеры? – прим. авт.). - Они (власть) видят нас, когда мы платим налоги, но, когда надо голосовать, нас не видят.

А в завершение своего выступления Навальный, узревший где-то на площади «выглядывающее лицо Собянина», поставил московским властям и Мосгоризбиркому самый настоящий ультиматум.

- Либо до следующей субботы вы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы собираемся у мэрии, - пригрозил он. – Другого пути нет.

«Проблемы зрения» властей и неудовлетворенности от их невнимания к оппозиции нашли свое место в речах следующих ораторов. После того, как по инициативе ведущего митинг участники несколько раз прокричали «Россия без Путина», на сцену вышел Иван Жданов. На этот раз без Соболь, олицетворявшей своим образом несгибаемость и стойкую скорбь вкупе с вселенской тоской по бутерброду.

Устроители митинга на Сахарова в Москве поставили ультиматум столичным властямФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мэрия говорит, что сюда никто не пришел, что нас тут нет. Но мы есть, - важно заявил Жданов. Мэрия, правда, на этот счет ничего подобного и ни в чьем лице не заявляла, но оратору это было не столь уж и важно. Он еще несколько раз в разных вариантах озвучил мысль, что они есть, хотя власть говорит, что их нет (прямо прятки какие-то или иная детская игра – прим. авт), а они есть, и продолжил, говоря про власти. - У них есть ОМОН, они упиваются властью, они продолжают избивать мирных людей на площадях…

В завершение выступления Жданов процитировал получивший известность в сети твит от известного в узких кругах персонажа про «денег нет, холодильник пустой и есть нечего» с перспективой замерзнуть (согласитесь, летом это все же затруднительно) и подытожил: «И это может произойти с каждым, если мы сейчас не отстоим наши права».

Патриотом России заявил себя со сцены Илья Яшин, то самый, что с гордостью фотографировался то с высокопоставленными деятелями из США, то с руководством нынешней русофобской Украины. Он заявил, что уже победил «Единую Россию» в своем муниципальном округе, и объявил, что будет бороться за свою страну на стороне света, который изменит «нашу страну к лучшему». Правда, когда Яшин попросил «обозначиться» избирателей из своего округа, в который и входит, кстати, проспект Сахарова, то, к его конфузу из толпы раздалось всего два-три или немногим больше голоса. Так что демонстрации массовой поддержки со стороны своих потенциальных избирателей не получилось. И, конечно же, Яшин просто не мог обойти стороной тему Путина.

- Половина моей жизни прошла при Путине. Мне 36 лет. Он достал, он надоел, он должен уйти! На нашей стороне сила! – провозгласил Яшин со сцены.

Народ собрался в толпе совершенно разнородный, и, безусловно, не только из Москвы. Корреспондент Радио «Свобода» опрашивавший присутствовавших, натыкался на приехавших то из Ульяновска приехал, то из Уфы, с придыханием смотревших на «московскую движуху». В толпе попадались украинские флаги и плакаты, что в случае победы кандидатов оппозиции на выборах в Мосгордуме Россия уйдет из Крыма и Донбасса (!), девочка-подросток с упоением декламировала украинскую кричалку про президента РФ. В общем, все как всегда на подобном мероприятии, разве что численность вышедших все-таки немного удивила. А с другой стороны = выходной, погода хорошая. Почему бы и нет, как говорится.

Устроители сообщили, что на него пришли более 20 тысяч человек, полиция Москвы оценила количество пришедших в 12 тысячФото: Михаил ФРОЛОВ

Закончился митинг тоже традиционно.

- Собянина в отставку! Путина в отставку! - несколько раз проскандировали оставшиеся к концу мероприятия (а примерно с половины его начался заметный отток). И разошлись, договорившись собраться ровно через неделю, в 14 часов у мэрии Москвы, В том случае, если власть к тому времени не выполнит условия их ультиматума.

P.S. Нескольких особо упертых человек, оставшихся сидеть на проспекте после того, как все разошлись, полиция была вынуждена унести в автозак. Но какое все это действо имело отношение к выборам в Мосгордуму, так и осталось загадкой.