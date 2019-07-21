2019-07-21T00:55:44+03:00
Звезды

Пугачевой приписали юрмальскую квартиру за 30 миллионов рублей

Судя по всему, риэлторы решили таким образом пропиарить элитный дом
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Пугачевой в каждой стране приписывают квартиры. Теперь дошли до ЮрмалыПугачевой в каждой стране приписывают квартиры. Теперь дошли до ЮрмалыФото: Евгения ГУСЕВА
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«Алла Пугачева купила квартиру в Юрмале по адресу: Дзинтари, дом 28» - сенсационную новость одного из таблоидов перепечатали многие сетевые СМИ и блогеры.

Судя по всему, речь идёт о четырекомнатных апартаментах в элитном доме в центре Юрмалы.

Дом, в котором Пугачева якобы купила квартиру Фото: Мария РЕМИЗОВА

Дом, в котором Пугачева якобы купила квартируФото: Мария РЕМИЗОВА

- Самая просторная четырехкомнатная квартира у нас стоит 450 тысяч евро (более 30 миллионов рублей), - сказали «КП» в строительной фирме, которая продаёт квартиры в этом элитном юрмальском доме. - Что касается Аллы Борисовны, мы не комментируем эту новость. Пока она точно ничего не купила у нас. Просто ее почти каждый день видят тут (неподалёку расположен парк, где певица гуляет со своими 5-летними двойняшками - Ред.), поэтому и появились такие слухи. У нас тут напротив дом, где квартиры у Долиной, Укупника. Звезд тут много живет.

Просторная четырехкомнатная квартира в этом доме стоит 450 тысяч евро Фото: Мария РЕМИЗОВА

Просторная четырехкомнатная квартира в этом доме стоит 450 тысяч евроФото: Мария РЕМИЗОВА

- Нам в каждой стране приписывают квартиры. Теперь дошли до Юрмалы. Все это бред, - сказала «КП» директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

Местные журналисты тоже не нашли подтверждений этой новости. Видимо, риэлторы таким образом рекламируют новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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