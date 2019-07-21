2019-07-21T06:47:25+03:00
Спорт

Итог боя Олейник - Харрис: россиянин проиграл нокаутом на турнире UFC на 11 секунде

Поединок состоялся в Сан-Антонио
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алексей Олейник проиграл свой бой в UFC.Алексей Олейник проиграл свой бой в UFC.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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42-летний российский боец ММА Алексей Олейник крайне неудачно выступил на очередном турнире UFC, который прошел в Сан-Антонио, штат Техас. Он уступил американцу Уолту Харрису свою встречу в тяжелой весовой категории. Встреча завершилась уже на 11-й секунде - так быстро отправили в нокаут российского спортсмена.

Алексей Олейник выступает в этом виде спорта с 1996 года. И за это время он провел уже 71 поединок. Из них - 57 побед, 13 поражений и 1 раз была ничья. В прошлый раз он выходил в октагон в апреле этого года на бой против Алистера Оверима. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и тогда Олейник проиграл голландцу тоже нокаутом. Россиянин проиграл второй бой подряд в UFC.

Отметим, что теперь после этой победы у 36-летнего Уолта Харриса 13 побед и 7 поражений в личном послужном списке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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