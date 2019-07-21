2019-07-21T08:03:12+03:00
Спорт

Боксер Мэнни Пакьяо побил американца, который поставил на свою победу в первом раунде

Мэнни - снова великий! Он победил раздельным решением судей Кита Турмана
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бой Турман - Пакьяо прошел в Лас-Вегасе.Бой Турман - Пакьяо прошел в Лас-Вегасе.Фото: REUTERS
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Звездный филиппинский боксер-ветеран Мэнни Пакьяо решил еще раз выйти на ринг в 40 лет! Он добился уже всего, чего только можно. Но ему бросили очередной вызов. В Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 июля, если смотреть по московскому времени, Пакьяо вышел на ринг против американца Кита Турмана. Соперник - выше "Пакмэна", моложе на 10 лет. На кону в этом поединке был титул чемпиона по версии WBA. У Пакьяо - пояс действующего чемпиона, у Турмана - суперчемпиона. И бой в Лас-Вегасе должен был дать ответ - а кто же из этих двух лучше?

Турман перед боем немало дерзил, в частности, сказав своему уже умудренному опытом сопернику:

- Мое время пришло. Пакьяо ничего не сможет сделать со мной. Бой с ним – отличная возможность уничтожить легенду.

Кита Турмана отправили в нокдаун в первом же раунде. Фото: REUTERS

Кита Турмана отправили в нокдаун в первом же раунде.Фото: REUTERS

На бой против Пакьяо Кит Турман вышел с идеальной статистикой - у него 29 побед в 29 боях на ринге, из них 22 были одержаны нокаутом. У Пакьяо опыта на порядок больше - 61 победа, 39 нокаутом, 7 поражений и 2 ничьих. Свой первый бой он провел аж в далеком 1995 году, выйдя на ринг 22 января.

Бой Пакьяо с американцем был вызовом для него. Фото: REUTERS

Бой Пакьяо с американцем был вызовом для него.Фото: REUTERS

Уже в первом раунде Турман, который немало дерзил перед этим боем, был отправлен в нокаут филиппинцем. Но - встал и продолжил бой, однако публика радостно взревела.

Но, надо сказать, не все дерзкие мысли у Турмана воплотились в реальность. Он перед поединком с Пакьяо заявил:

- Я поставил на свою победу в первом раунде, поэтому со стартового гонга начну атаковать. В боксе нет бонусов за досрочную победу, поэтому решил дополнительно себя мотивировать. Ставки — это весело, но я не рекомендую ставить всем бойцам на себя. Так что не удивляйтесь, если Пакьяо упадет уже в самом начале

Так что после первого раунда, видимо, Турман, стал немного более грустным.

Пакьяо, который у себя на родине уже стал политиком, следит за языком. И сказал перед встречей с Турманом:

- Я считаю этот бой одним из самых важных в моей карьере, потому что мне 40 лет, и я хочу кое-что доказать. Мой оппонент очень хорошо говорит, но посмотрим, что произойдет в ринге.

Бой Пакьяо - Турман не был скоротечным. Фото: REUTERS

Бой Пакьяо - Турман не был скоротечным.Фото: REUTERS

В итоге поединок продолжался все 12 раундов. В 10 раунде Пакьяо полетел в атаку и казалось что вот-вот завалит соперника. Но - не вышло. В итоге после финального гонга Пакьяо и Турман просто и душевно обнялись по окончании схватки.

Все ждали, каков будет вердикт арбитров поединка. 114-113 - Турман, 115-112 - Пакьяо, 115-112 - Пакьяо - раздельным решением судей победил филиппинец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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