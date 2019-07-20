Что мы увидели из отрывков сериала "Зулейха": кошка в клетке, добрые волки, Чулпан Хаматова крупным планом

"Зулейхе", определенно везет. Мало того, что книга, вопреки законам природы, "выстрелила" так, что мама, не горюй, так еще и дождь, обещанный синоптиками, пiдманул и пiдвел. Вечером 20 июля, когда в открытом кинотеатре Сада Эрмитаж планировали показать куски из сериала по книге "Зулейха открывает глаза", - зрителей набралось видимо-невидимо. Все важно расселись на мешках и ждали, когда ливанет. Туча над кинотеатром зависла очень черная. (Я ее узнал. Вчера она же зависала над ВДНХ, где в "Зеленом театре" давали "Свинарку и пастуха". Но там не пронесло, я вымок, как мышь).

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза", снятый кинокомпанией "Русское" по заказу телеканала "Россия 1", - называют самым ожидаемым сериалом этого года. И все, конечно, читали книгу и прекрасно знают, что в сериале рассказывается о тяжёлой судьбе раскулаченной татарской крестьянки, которую с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь.

Над фильмом работали два года, режиссер Егор Анашкин так вымотался, что после съемок был отправлен на отдых, а в его отсутствие отдельные куски того, что получилось - показали зрителям.

Причем, очень просили зрителей ничего снимать, "иначе не будет в жизни счастья и секса".

Чтобы и то и другое было, я вам лучше перескажу.

Кошка в клетке, добрые волки и старые знакомые

Раскулаченная Чулпан Хаматова катится в санях. Картинка очень напоминает известное полотно "Боярыня Морозова". Следом за Хаматовой красноармейцы везут изъятое имущество: разные тюки и баулы. Венчает поклажу пушистая кошка в клетке из-под попугая. Кошка похожа на Матильду, любимую зверушку Фрекен Бок. Секси-блондинка с модным каре, Юлия Пересильд, эротично гарцуя на лошади в обтягивающих колготках, поет хит прошлых лет "Вставай, проклятьем заклейменный". (Пересильд играет русскую женщину Настасью).

На экране с высоты квадрокоптера демонстрируется черная змейка людей на фоне белых снегов.

"Началась коллективизация... в кулацкой ссылке побывали 2,5 миллиона человек", - сообщает голос за кадром.

Книга начинается со слов "Зулейха открывает глаза", но, как рассказала Гюзель Яхина, в сценарий были дописаны большие куски, "касающиеся предыстории" и поэтому сериал обогатился не только историями татарки Зулейхи и русского красноармейца, но и историями других людей, например, питерских интеллигентов.

Когда лицо Хаматовой показывают крупным планом, отчетливо видно, что глаза у артистки карие. По книге красавица-Зулейха - обладательница больших зеленых глаз. Причем, пока я читал, понимал, что автор вдохновлялась образом Скарлетт О'Хары. Однако Гузель Яхина сказала, что ничего подобного, именно образом Чулпан Хаматовой она и вдохновлялась.

В мутной воде медленно тонет стакан с подстаканником. Вода заполняет трюм. Переселенцы тонут на корабле. Запертые в трюме люди протягивают руки из клетки. (Сцена из "Титаника", само собой). Отважный Евгений Морозов в роли Игнатова всех спасает. Люди высаживаются на берег, налаживают лесоповал, читая стихи Есенина: "Казаться улыбчивым и простым - самое высшее в мире искусство". На берегу отстраивается поселок, дома которого удивляют белизной свежевыструганных досок. (Кстати, съемки проходили в Перми и в Лаишево под Казанью, на берегу реки Камы).

Очень красивая сцена, - как Морозов -Игнатов бежит по свежеповаленным бревнам с криком: "Зина, я устал. Зина, забери меня". Бревна катятся, норовя дать красноармейцу по ногам, но он, ловкий, как белка, старается по бревнам добежать до отплывающего парохода. А между прочим, Зина - это не женщина.

Впечатлила сцена с волками. Животные, виляя хвостами, окружают елку, на которой сидит мальчик Юсуф, сын Зулейхи. Подоспевшая Зулейха с ружьем отстреливает животных по одному.

Аналогичная сцена, но уже с Игнатовым-Морозовым. Волк подбегает к Игнатову и по всему хочет лизнуть в щеку. Но Игнатов успевает "воткнуть и в нем два раза провернуть свое оружье" в виде кола.

Как признался актер Евгений Морозов, сцена с волоком не давалась именно по той причине, что волчара был очень добрым и портил зловещий кадр умильной физиономией, хвостом каралечкой и полным нежеланием кусаться.

- И вы его убили? - испугались зрители.

- Нее, кол я воткнул не в него, а в замороженного волка, в чучело, - успокоил актер.

Напомним, что история красноармейца Игнатова - о духовном пути человека "из негодяев в почти что святые". В начале книги он убивает мужа Зулейхи Муртазу, но потом - героически себя ведет во время переселения, спасает людей, строит образцовый поселок и покоряет сердце Зулейхи, искупая вину.

По мнению Евгения Морозова, название "Зулейха открывает глаза" - о нем.

"Классическая история. Мужик заблуждается, колобродит, а приходит правильная женщина и открывает ему глаза. Конечно, Зулейха открывает глаза красноармейцу Игнатову".

Гузель Яхина робко возразила, что об этом не думала.

Вот и все, что удалось увидеть. Члены съемочной команды активно призывали не судить о фильме по несмонтированным кускам, поскольку окончательно кино создается только на монтажном столе.

За то, что зрители хорошо себя вели, не снимали и не судили, продюсер открыла секрет: финал в фильме будет не таким, как в книге.

- Он другой. Больше не скажу, но, гарантирую, будете рыдать, - заинтриговала Смирнова.

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