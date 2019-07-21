«Прячу дома от девок»: 65-летняя Люба Успенская рассказала о молодом друге
- С Лаймой можно идти в разведку. Она из той категории женщин, с которыми можно дружить,-говорила о хозяйке юрмальского фестиваля «Рандеву» Лайме Вайкуле Люба Успенская.-Представляю, сколько сил и денег Лайма потратила на этот праздник песни. Но, поверьте, фестиваль этого стоит.
Лайме ВайкулеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
На «Рандеву» Успенская спела четыре песни. Вышла к зрителям в коротком чёрном комбинезоне, расшитым пайетками, продемонстрировав стройные ножки.
- Хочу снова стать мамой. Киркоров, Пугачева и Виторган решились, а я чем хуже? Пока ищу донора яйцеклетки и мужчину-донора. Предложений миллион. Кстати, прячу у себя дома, чтобы девки не увели, молодого талантливого парня. Ребята, не могу о нем сейчас говорить. Это пока секрет. Потом услышите нашу песню.
Певица выступила на юрмальском фестивале «Рандеву»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Красивый, молодой, талантливый одессит. Он мой друг и фанат. В самые трудные минуты жизни, когда мне было очень тяжело, он был всегда рядом,-призналась «акулам пера» 65-летняя Любовь Успенская.
ИСТОЧНИК KP.RU