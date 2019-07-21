2019-07-21T12:50:47+03:00
Спорт

Мамаев выйдет на свободу 6 ноября, а Кокорин — 7 декабря

Стали известны подробности жизни футболистов-драчунов на зоне
Сергей КИРИЛЛОВ
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В конце прошлой неделе в колонии побывала съемочная группа канала «Россия»В конце прошлой неделе в колонии побывала съемочная группа канала «Россия»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Вот уж две недели Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в исправительной колонии N4 в городе Алексеевка Белгородской области. Как мы уже писали, за это время их коротко подстригли, распределили в 8-й «блатной» отряд, и ребята даже успели сыграть в футбол.

А в конце прошлой неделе в колонии побывала съемочная группа канала «Россия», и показала сюжет изнутри ИК, как там живут знаменитые заключенные.

- В отряде всего 80 человек. В бараке – 22 человека. Кокорин и Мамаев живут в бараке для благонадежных преступников, которые не нарушают режим, – рассказала Ольга Скабеева, подготовившая этот репортаж.

Также на кадрах хорошо видно чистую комнату с только-что покрашенными стенами, где стоят двухъярусные железные кровати. Судя по сюжеты, настроение у ребят хорошее, а Кокорин даже переквалифицировался в баскетболиста — довольно точно бросает мяч в кольцо, расположенное у боковой линией футбольной площадки.

Кстати, само поле да и ворота на нем значительно меньше, чем в большом футболе и скорее напоминает площадку для мини-футбола.

- У Кокорина и Мамаева философское настроение. И грандиозные планы вернуться в футбол: каждый день полтора часа на тюремном газоне. Всем болельщикам шлют привет, - сообщает Скабеева у себя в соцсетях.

А в это время стали известны и даты окончания их срока - Мамаев выйдет на свободу 6 ноября, а Кокорин — 7 декабря. А это значит, что Павлу остается просидеть 3,5 месяца, Александру — 4,5. Дело в том, что их за две драки в центре Москвы приговорили к разным срокам. Мамаев и его друг Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев, а братья Кокорины по 1 году и 6 месяцев колонии общего режима. Более 8 месяцев, пока шли следствие и суд спортсмены провели в СИЗО, где день идет за полтора, и таким образом досиживать в колонии придется не так долго.

Кстати, вскоре после их освобождения в январе откроется трансферное окно и футболисты с чистой совестью смогут попытаться пристроиться в новый, а может, и старый клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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