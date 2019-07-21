Войлок и шелковые платки: В Северной Осетии возрождают национальные ремесла

Бесформенные облака шерсти превращаются в войлочных мишек и яркие броши, серебряные нити закручиваются в замысловатые узоры, а из под рук мастериц выходят роскошные узорчатые платки. Национальные ремесла взялись возрождать энтузиасты в Республике Северная Осетия - Алания.

Проект "Возрождение национальных ремесел Осетии" был запущен социально-культурным учреждением "Благодать" на средства президентского гранта. Всех желающих бесплатно обучают четырем видам национальных осетинских ремесел - плетению шелковых косынок "Цылла", басонному плетению, а также сухому и мокрому войлоковалянию.

Авторы проекта верят: народные промыслы - часть культурного Кода любого народа. Но, к сожалению, в современном мире многие народы забывают и утрачивают свои корни.

- Эта проблема актуальна для многих регионов Северного Кавказа, в частности, для Северной Осетии. Когда-то натуральная и уникальная одежда и предметы из шерсти и шелка здесь изготавливались в каждом доме для всех членов семьи. Навыки передавались от старшего поколения к младшему, пока техническая революция не нарушила эту преемственность, обеспечив людей изделиями промышленного производства, так, что многие секреты ремесел уже безвозвратно утеряны. Когда-то обычные для любой осетинской женщины войлоковаляние, плетение шелкового платка и басонное плетение сегодня на грани полной утраты: на всю республику осталось 2 (!) мастера, знающих все тонкости, - отмечают авторы проекта "Возрождение национальных ремесел Осетии".

Изделия в технике басонного плетения Фото: Благодать, Частное социально-культурное учреждение

Первым делом в рамках проекта сняли серию видеоуроков, которыми могут руководствоваться все желающие. Они выложены на сайте “Этно-Алания”. А для того, чтобы закрепить навыки, во Владикавказе провели серию бесплатных мастер-классов для всех желающих. Причем если изначально авторы проекта рассчитывали на 70 учеников, то каждый раз зал заполняло гораздо больше народу - обучение прошли около сотни человек. Кроме того, руководитель проекта Алана Бзарова провела серию лекций и мастер-классов в учебных заведениях Владикавказа, рассказав про историю происхождения ремесел. Лучшие работы мастера представили на выставке-ярмарке свободных ремесленников «HiKond».

Изначально одной из целью проекта было не только возродить традиционные осетинские ремесла, но дать возможность подзаработать малоимущим женщинам.

Таких мишек валяют участницы мастер-классов Фото: Благодать, Частное социально-культурное учреждение

- Так как в наше время спрос на валяные и плетёные изделия все еще есть, старинные народные промыслы и ремесла могут и получают новое «звучание», их возрождение - это вклад в развитие территорий, сохранение культурных традиций коренных народов, обеспечение занятости населения. Когда-то они «кормили» семьи, и еще есть возможность вернуться к ним с минимальными экономическими затратами, - уверены авторы проекта.

Мастер-классы объединили за один столом самых разных участников. Так, самому юному мастеру - всего 9 лет. Но несмотря на нежный возраст, Алексей буквально наперегонки со взрослыми свалял из шерсти жилет. А Оксана Черникова начала осваивать мокрое валяние в своем родном высокогорном селе в Верхней Дигории под руководством 90-летней осетинской бабушки, которая ни слова не знала на русском языке. Мастер-классы и видеоуроки проекта "Возрождение национальных ремесел Осетии" помогли девушке закончить свою первую работу и представить симпатичную шляпку из шерсти.