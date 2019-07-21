2019-07-22T10:32:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре «Школа фитнеса для «золотого» возраста» помогла начать новую жизнь на пенсии

Женщины старшего возраста смогли укрепить свое здоровье и найти новых подруг
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Сыктывкаре «Школа фитнеса для «золотого» возраста» помогла начать новую жизнь на пенсииВ Сыктывкаре «Школа фитнеса для «золотого» возраста» помогла начать новую жизнь на пенсииФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Люди, вышедшие на пенсию, зачастую, выпадают из привычной жизни и им приходится справляться с изменением графика и сломом привычек. Для того, чтобы поддержать женщин старшего поколения в Эжвинском районе Сыктывкара реализовали проект «Школа фитнеса для «золотого» возраста», направленный не только на массовое развитие физической культуры среди пенсионеров, но и на создание для них места проведения содержательного досуга, общения, налаживания дружеских отношений.

Проект запустила Общественная организация Эжвинского физкультурно-спортивного клуба «Готов к труду и обороне» города Сыктывкара при поддержке президентского гранта. Проект стал продолжением школы фитнеса для «золотого возраста» - «Золотой значок ГТО для золотого возраста», которая получила множество положительных отзывов от участников и показала потребность жителей города в занятиях спортом.

В рабочие дни, с понедельника по пятницу в «Школе фитнеса для «золотого» возраста» проходили по три занятия разной направленности, как спортивной, так и танцевальной: общая физическая подготовка, йога, пилатес, цигун, стрейчинг, бачата, зумба и сальса. Женщины пожилого возраста могли укрепить свое здоровье, повысить свою физическую работоспособность, а также позаниматься, пообщаться и, как следствие, найти новых подруг.

Школа фитнеса Фото: социальные сети

Школа фитнесаФото: социальные сети

В программу школы включили и курс лекций на разные темы, такие как питание в старшем возрасте, здоровый позвоночник, уроки красоты, что также способствовало эффективному оздоровлению, социализации и созданию дружного коллектива.

В ходе реализации проекта, по инициативе участниц школы проходили и различные круглые столы, а также расширенный круг лекций на злободневные темы. Более того среди участниц оказалось очень много рукодельниц, поэтому проект разнообразили такими творческими занятиями как уроки по декупажу, росписи по дереву, вязанию … Закрытие проекта женщины отметили танцами на крыше в клубе «Метро» в городском парк.

Мастер-классы Фото: социальные сети

Мастер-классыФото: социальные сети

Таким образом, «Школа фитнеса для «золотого» возраста» помогла женщинам старшего возраста повысить уровень физической активности с помощью тренировок, освоить навыки здорового образа жизни и сформировать осознанное отношение к питанию в «золотом» возрасте. Более того, руководство опытного инструктора помогло пенсионеркам выработать потребность в двигательной активности и совершенствовании физической формы.

Руководитель проекта Анна Демина сообщает, что авторы занимаются мониторингом результатов проекта, собирают живые отзывы и для них главное, чтобы участницы сами видели свой результат, и это сказывалось не только на их физической форме, но и на эмоциях.

«Участие в этом проекте – это круто. Это самодисциплина, это общение», - говорит телеканалу Юрган благодарная ученица школы — Хелли Кокко. Женщина отмечает, что благодаря проекту она не только смогла улучшить здоровье, но и обрела новых друзей.

Школа фитнеса Фото: социальные сети

Школа фитнесаФото: социальные сети

«Школа фитнеса для «золотого» возраста» охватила 200 пенсионеров и регулярно спортивные занятия посещали 160 женщин старшего возраста. Сейчас сотрудники спортивного клуба «Готов к труду и обороне» готовят новый проект «Перезагрузка +», посвященного методам самодиагностики и решения проблем с лишним весом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
“Одежда – это прошлое народа”: В Новосибирске создают модные коллекции, вдохновленные традиционными нарядами хакасов
Молодые девушки изучают историю своего народа, в дизайнерской лаборатории традиционные мотивы переносятся на традиционную одежду, а исследователи собирают неизвестные этнографические данные
Покорить дикую природу и свою жизнь: Путешественники учат воспитанников детдомов сплавляться по рекам, выживать в тайге и спасать людей
Уже больше 20 лет Центр «Грань» помогает подросткам из детских домов отправляться в походы по красивейшим местам и выбрать свой путь в жизни
“Не поддаваться навязанным стереотипам и выбирать будущее, не зацикливаясь на прошлом”: В Кургане для пенсионеров открыли Университет третьего возраста
Пожилые люди учились на факультетах информационных технологий и компьютерной грамотности, практической психологии и прикладного творчества
Новости 24
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
Лидер партии "Слуга народа" высказался против амнистии ополченцам Донбасса
Российская сборная выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио без ограничений
Из-за сбоя Facebook тысячи детей оказались в чатах с незнакомцами
Россия и Индия договорились об учениях «Индра-2019»
«Спартак» продал Ханни за 8 миллионов евро
Эксперты назвали самую распространенную зарплату в России
Жириновский рассказал, что ждет Украину после Зеленского
Минобороны России ответили на обвинения Южной Кореи о нарушении воздушного пространства
Задержанный из-за поломки самолет рейса Анталья-Москва, сообщил о нештатной ситуации после взлета
В работе серой ветки Московского метро произошел сбой
Польша на 80-летие начала Второй мировой войны позвала Германию, но не Россию
Работникам банков хотят запретить пользоваться смартфонами
В Норвегии задержали двух вандалов, осквернивших памятник жертвам Брейвика
Британия сегодня назовет имя нового премьер-министра
Южная Корея заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами
В России могут сузить парковочные места для легковушек
Власти Венесуэлы заявили, что причиной нового блэкаута стала атака «электромагнитного характера»
Ким Чен Ын осмотрел созданную в КНДР новую подводную лодку
Прокуратура Польши: пропавший пятилетний мальчик из России был убит его отцом
Президент США и премьер Пакистана договорились восстановить прочные военные связи между странами