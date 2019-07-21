В Сыктывкаре «Школа фитнеса для «золотого» возраста» помогла начать новую жизнь на пенсии

Люди, вышедшие на пенсию, зачастую, выпадают из привычной жизни и им приходится справляться с изменением графика и сломом привычек. Для того, чтобы поддержать женщин старшего поколения в Эжвинском районе Сыктывкара реализовали проект «Школа фитнеса для «золотого» возраста», направленный не только на массовое развитие физической культуры среди пенсионеров, но и на создание для них места проведения содержательного досуга, общения, налаживания дружеских отношений.

Проект запустила Общественная организация Эжвинского физкультурно-спортивного клуба «Готов к труду и обороне» города Сыктывкара при поддержке президентского гранта. Проект стал продолжением школы фитнеса для «золотого возраста» - «Золотой значок ГТО для золотого возраста», которая получила множество положительных отзывов от участников и показала потребность жителей города в занятиях спортом.

В рабочие дни, с понедельника по пятницу в «Школе фитнеса для «золотого» возраста» проходили по три занятия разной направленности, как спортивной, так и танцевальной: общая физическая подготовка, йога, пилатес, цигун, стрейчинг, бачата, зумба и сальса. Женщины пожилого возраста могли укрепить свое здоровье, повысить свою физическую работоспособность, а также позаниматься, пообщаться и, как следствие, найти новых подруг.

Школа фитнесаФото: социальные сети

В программу школы включили и курс лекций на разные темы, такие как питание в старшем возрасте, здоровый позвоночник, уроки красоты, что также способствовало эффективному оздоровлению, социализации и созданию дружного коллектива.

В ходе реализации проекта, по инициативе участниц школы проходили и различные круглые столы, а также расширенный круг лекций на злободневные темы. Более того среди участниц оказалось очень много рукодельниц, поэтому проект разнообразили такими творческими занятиями как уроки по декупажу, росписи по дереву, вязанию … Закрытие проекта женщины отметили танцами на крыше в клубе «Метро» в городском парк.

Мастер-классыФото: социальные сети

Таким образом, «Школа фитнеса для «золотого» возраста» помогла женщинам старшего возраста повысить уровень физической активности с помощью тренировок, освоить навыки здорового образа жизни и сформировать осознанное отношение к питанию в «золотом» возрасте. Более того, руководство опытного инструктора помогло пенсионеркам выработать потребность в двигательной активности и совершенствовании физической формы.

Руководитель проекта Анна Демина сообщает, что авторы занимаются мониторингом результатов проекта, собирают живые отзывы и для них главное, чтобы участницы сами видели свой результат, и это сказывалось не только на их физической форме, но и на эмоциях.

«Участие в этом проекте – это круто. Это самодисциплина, это общение», - говорит телеканалу Юрган благодарная ученица школы — Хелли Кокко. Женщина отмечает, что благодаря проекту она не только смогла улучшить здоровье, но и обрела новых друзей.

Школа фитнесаФото: социальные сети

«Школа фитнеса для «золотого» возраста» охватила 200 пенсионеров и регулярно спортивные занятия посещали 160 женщин старшего возраста. Сейчас сотрудники спортивного клуба «Готов к труду и обороне» готовят новый проект «Перезагрузка +», посвященного методам самодиагностики и решения проблем с лишним весом.