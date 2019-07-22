Профессоры пишут письмо проректору, шаманизм народов Севера, Гегель и кобель, новые рекорды Орешкина

Письмо запорожцев турецкому султану Магомету IV широко известно – в особенности после того, как момент написания был изображен в картине И. Е. Репина. У запорожцев явилась масса подражателей, даже О. Бендер подумывал о том, чтобы заработать рублей четыреста на распространении полотна "Большевики пишут письмо Чемберлену". Хотя великого комбинатора несколько смущало то, что придется рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина -- голым по пояс.

Но профессора, студенты, аспиранты и выпускники ВШЭ были решительнее О. Бендера и написали по запорожской модели письмо проректору ВШЭ В. А. Касамаре. Они указали, что баллотировка В. А. Касамары в МГД без участия в этом деле И. В. Яшина опорочит высокое имя ВШЭ: "Мы считаем, что участие проректора в нечестных выборах противоречит нашим интересам, в том числе потому, что это крайне негативно повлияет на репутацию университета. Если пострадает репутация Вышки, то это, в конечном счете, отразится и на нашей репутации — как профессионалов, исследователей и специалистов".

Вообще-то репутация пострадала не вчера, а несколько раньше и совершенно не в связи с выборами в МГД. Однако здесь интересно другое. Ультиматум, как жанр, предполагает обещание некоторых действий в случае, если требование не будут исполнены, но что именно обещается трудовым коллективом -- непонятно. Разве что профессора решили подражать ультиматуму Ходжи Насреддина. У Насреддина, пока он совершал намаз, жулики и воры увели ишака. Насреддин, обнаружив пропажу, закричал страшным голосом: "Немедленно возвратите мне ишака или я поступлю, как считаю нужным. Жулики и воры испугались, и тягловое средство было возвращено. Тогда друзья спросили Ходжу: "А если бы ишака не вернули?". "Тогда я пошел бы домой пешком", -- отвечал Насреддин.

Возможно, впрочем, это письмо было первым, предварительным. Если Касамара не послушается, профессора напишут второе, более грозное: "Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, Армянська злодиюка, не будеш ти синів прогрессивных під собою мати, землею i водою будем биться з тобою". И объявят забастовку, т. е. и сами не будут ходить в классы, и другим не дадут, а ВШЭ станет, натурально, Сорбонной 68 года.

Тем более, что в подмогу профессорам идет из якутского стойбища сильный шаман Александр Габышев. При помощи духов верхнего мира, а также сильного киберактивиста Лехи Кочегара шаман уже достиг Читы, где сообщил трудящимся: "Отныне Путин вам не указ — живите свободно!", а теперь идет прямо на Москву, чтобы изгнать В. В. Путина.

Конечно, камлания по поводу В. В. Путина наблюдались и прежде. Выходец из одесского стойбища Г. О. Павловский даже камлал разнонаправлено. Сперва он впадал в транс в поддержку В. В. Путина, но затем духи верхнего мира или начальники АП РФ, отобравшие у него пропуск в Кремль (впрочем, я повторяюсь), переменили его мнение, и он стал не менее горячо и таинственно камлать против В. В. Путина.

Но все же это не то. Всяких гуру европейского происхождения, научающих тантре-мантре, хоть пруд пруди, но знатоки и ценители предпочитают йогов и факиров индийских кровей. На столичных радиостанциях тоже прогрессивно камлают люди, к востоку от Москвы сроду не бывавшие, но все же пляски с бубном ловчее получаются у палеоазиатских народов.

Да и вообще вдали от Москвы кипит напряженная духовная жизнь. Сообщают, что "В свободное время, глава Хакасии В. О. Коновалов читает Геродота, поскольку увлекается историей. Поэтому во время интервью, когда стало к месту привести пример Герострата, Коновалов оговорился и назвал Геродота. Просто неловкая ситуация, в которую может попасть любой человек".

Действительно, в порыве красноречия можно спутать Гегеля с Бебелем, а Бебеля с кобелем -- с кем не бывает. Более примечательно то, что молодой губернатор от КПРФ твердо следует ленинскому завету: "Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество" и в свободное от государственных трудов время изучает Геродота и Герострата. Тогда как патронируемые С. В. Кириенко "Лидеры России" парни бравые, "стреляют, прыгают – с ума сойти!", но представить себе эффективного менеджера, изучающего древнегреческую историю – на это самой буйной фантазии не хватит.

Зато истинный эффективный менеджер силен своими аппаратными достижениями. Совсем недавно министр экономического развития М. С. Орешкин побил рекорд, обретя целых 12 заместителей и оставив позади всех прочих министров. Рекорд продержался недолго – 12-м замом С. К. Шойгу стал генерал Юнус-Бек Евкуров, и счет сравнялся. Однако, Орешкин, верный олимпийскому девизу "Citius, altius, fortius", сделал новое усилие и опять вырвался вперед – из правительственной канцелярии вышло постановление "Разрешить Минэкономразвития РФ иметь 14 заместителей министра".

Вероятно, М. С. Орешкин вдохновлялся примером юных питомиц славного тренера по фигурному катанию Э. Г. Тутберидзе, которые под ее руководством делают сложнейшие четверные прыжки и скоро, наверное, перейдут к пятерным. Так и министр легко крутит (в аппаратном смысле) пятерные тулупы и аксели, и скоро число его замов достигнет двадцати.

М. С. Орешкин объясняет свои спортивные успехи тем, что "МЭР вовлечено практически во все сферы развития государства, включая экономику, региональное и социальное развитие, международное сотрудничество, именно этим и объясняется такое большое число заместителей министра". То есть в правительстве он подобен цирюльнику Фигаро –

"Все я исполню, только терпенье,

И не все разом, и не все разом,

И не все разом, вы, господа!

Фигаро! Я здесь! Эй, Фигаро! Я там!

И все довольны -- вот я каков!

Ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,

Много ль на свете подобных, подобных дельцов?

Первый любимец -- вот я каков!".

Цифры экономического развития и вправду достойны возгласов "Браво!". Согласно данным Роскомстата, официальную зарплату свыше 1 млн. руб. (16 тыс. ам. долл.) в месяц получают 11 287 граждан. Пока немного, но это только в белую, а ведь есть еще в серую и в черную. Причем за два года число белых миллионеров (или тысячников – смотря в какой валюте считать) выросло на 38%. Средняя зарплата миллионеров 2,4 млн. руб., а миллионеры занятые в таких креативных областях, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, получают 5,8 млн. руб. (без малого 100 тыс. долл.) в месяц. Так под эффективным руководством М. С. Орешкина возрастает год от года мощь российского народа.