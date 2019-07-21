Любители истории открывают прошлое Таймыра и исследуют неизвестный Норильск

Норильск - самый северный в мире город с населением более 150 тысяч человек. По “паспорту” город за Полярным кругом очень молодой - ему нет еще и 100 лет. Но не нужно думать, что до этого в Заполярье не ступала нога человека - недалеко от Норильска, у озера Пясино была найдена стоянка людей аж бронзового века.

Поиском информации о прошлом Норильска и полуострова Таймыр и популяризацией истории края уже много лет занимаются местные энтузиасты-краеведы. Супруги Лариса и Станислав Стрючковы создали “Клуб исследователей Таймыра”.

- Так сложилось, что подлинная история Норильска и Таймыра долго была забыта или скрыта. Наша организация много лет занимается восстановлением подлинных событий, - говорят авторы проекта.

А чтобы как можно больше людей могли узнавать о прошлом этого края, “Клуб” создал “Школу краеведа Норильска”. Стать ее слушателями могут все желающие, неравнодушные к истории.

“Полевую” работу в этом году впервые рискнули начать аж в марте Фото: Неизвестный Норильск

В этом норильским краеведам уже второй год подряд помогает президентский грант.

- Когда-то мы начинали изучение локальной истории, не имея ничего, кроме официальных публикаций. Историки прошлого разъехались в смутное время по разным городам и весям, увезя с собой и знания, и архивы, и наработки. Такова специфика Норильска – большинство жителей рано или поздно уезжают из нашего города. При этом увозят с собой часть истории, порой теряя факты навсегда. Но не все! Поэтому основной идеей проекта «Школа краеведа» мы видели создание механизма передачи наработанных нами основ сообществу единомышленников и последователей. Из тех, кто любит наш город и готов жить в нем долго, а может быть, и всегда, как мы сами… - уверены в “Клубе исследователей Таймыра”

Благодаря первому полученному президентскому гранту, в 2017 году, норильские краеведы смогли начать работу в петербургских архивах.

- Здесь скопились доселе неизвестные и нетронутые источники информации о нашей локальной истории. Значение всего найденного трудно переоценить! Эти документы много лет ждали своего часа и теперь способны изменить устоявшиеся представления об истории Большого Норильска. Без поддержки фонда они так и остались бы не востребованы, - говорит Станислав Стрючков.

Энтузиасты восстанавливают и сохраняют историю Норильска Фото: Неизвестный Норильск

Несколько сотен человек по итогам первого гранта приняли участие в работе Школы краеведа Норильска, а 17 лучших учеников получили дипломы и теперь самостоятельно ведут экскурсии и лекции. Работа была продолжена благодаря второму гранту.

Вместе со слушателями Школы краеведы ведут работу в архивах по всей стране, проводят лекции и семинары, устраивают экскурсии и экспедиции. Так, на июньской экскурсии по Старому городу участники узнали об истории промышленного Норильска и начале строительства комбината.

“Полевую” работу в этом году впервые рискнули начать аж в марте - когда в Норильске все еще лежит глубокий снег, а столбики термометров примерзли к отметке -20. Весной любители истории отправлялись в походы по окрестностям города. Смотрели на первые промышленные объекты Норильска: рудники «Заполярный» и «Угольный ручей», действующий карьер «Медвежий ручей», спускались в советское бомбоубежище под закрытым Никелевым заводом.

Экскурсия в советское бомбоубежище Фото: Неизвестный Норильск

- Основа полевой программы – это провокация, азарт, самостоятельный поиск. Поэтому мы идем в экспедиции и походы на места событий локальной истории Норильска и там пытаемся поставить исследовательские задачи, которые потом решаем в архивах и на семинарах. Весьма эффективно получается! - рассказывают авторы проекта.

Своими находками краеведы делятся на ежегодной Конференции Исследователей Территории и в краеведческом альманахе «Неизвестный Норильск».