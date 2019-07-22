2019-07-22T01:42:41+03:00
Политика

Владимир Жириновский объяснил, почему партия выступает за поправки в Конституцию

Лидер ЛДПР прокомментировал несколько инициатив
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Владимир ЖириновскийВладимир Жириновский
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По мнению Владимира Жириновского, предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина позволит депутатам принять более активное участие в формировании будущего состава правительства, которое, как правило, происходит после выборов президента.

- Это будет май 2024 года, это еще почти 5 лет, - подчеркнул лидер ЛДПР.

А еще Владимир Жириновский высказался за то, чтобы иностранное слово «президент» заменить на более понятное русскому человеку обозначение должности - «верховный правитель».

- Мы очень многое предлагали и будем дальше отстаивать. Это расширение полномочий парламента. В перспективе нужно найти баланс, чтобы был и верховный правитель России, и мощный, сильный парламент, хотя бы в плане согласия парламента на назначение министров, чтобы министры знали, что они тоже связаны с парламентом. И глава государства знал бы, что если депутаты недовольны какой-то кандидатурой, он ее своевременно поменяет. Это важно сделать.

Жириновский привел в пример США, где и конгресс, и сенат могут блокировать решения президента, и Верховный суд отменить их.

- У нас Верховный суд никогда ничего не отменяет, а Арбитражный суд вообще исчез. Был когда-то, теперь его нет, - отметил Владимир Жириновский, - Внесение изменений в Конституцию мы все будем поддерживать. А самая главная, которую я бы предложил, один срок для любого руководителя – от директора бани, губернаторов, министров, до главы государства. Срок 5 лет. Поработай – и до свидания, переходи на другую работу. А работы всем хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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