2019-07-21T17:35:22+03:00
Политика

Семен Багдасаров: Ничего не слышал о смерти туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии предложил не верить сообщениям не самых авторитетных ресурсов
Игорь ЯКУНИН
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В воскресенье прошли слухи, что не стало Гурбангулы Бердымухамедова, лидера ТуркменистанаВ воскресенье прошли слухи, что не стало Гурбангулы Бердымухамедова, лидера ТуркменистанаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из интернет-пабликов, специализирующийся на освещении событий на Востоке, а также представитель одного из мониторинговых центров, чья специализация — евро-азиатские проблемы - в воскресенье вечером сообщили о том, что не стало Гурбангулы Бердымухамедова, лидера Туркменистана. Несколько звонков, сделанных корреспондентами «КП» на эту тему, встретили осторожное недоумение специалистов по Центральной Азии и Ближнему Востоку. Вот что сказал «КП» Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- Семен Аркадьевич, вы видели или слышали информацию о кончине главы Туркменистана?

- Да вы что? Ничего не слышал по этому поводу!

- Ссылка идет на два источника:интернет-паблик Эль Мюрид и на главу центра мониторинга евразийских проблем. Вероятной причиной называют острую почечную недостаточность.

- Из этой страны сложно получить оперативно какую-то информацию.

- Но вам знаком этот канал?

- Это такой... оппозиционный канал. Ребята вполне могли запустить фейк. К такого рода информации надо относиться весьма аккуратно и осторожно. Если вы посмотрите внимательно, прежде запускалась подобного рода информация по Туркменбаши — до того, как он действительно ушел из жизни.

- То есть…

- То есть надо подождать. По бывшему президенту соседней республики, Исламу Каримову, тоже запускалось нечто похожее.

- Ждать официальных сообщений?

- Да-да. С Туркменией такая проблема — там все бояться что-то говорить. Может пройти не один - два дня. У того ( прежнего президента — ред.) с причинами смерти не вполне ясно. И что тут случилось — мы сейчас не узнаем.

- 62 года ведь президенту только-только исполнилось, он спортом занимался?

- Да и предшественник его в 65 лет объявил Год молодежи. Там всё замкнуто. Всё может быть, но лучше подождать...

ИСТОЧНИК KP.RU

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