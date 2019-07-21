Премьер Японии намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

В вопросе заключения мирного договора между Россией и Японией замаячил какой-то определенный временной период. По крайней мере, так видят процесс в Токио.

- Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора. - Ред.) в ходе своего срока, - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье в интервью японскому телеканалу NHK.

Срок работы главы правительства истекает в 2021 году и снова выдвигаться на этот пост он не планирует.

- Надежда есть всегда, а вот насчет подвижек сказать сложно, - поделился своим мнением с «КП» гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Были надежды на возможность какой-то договоренности на высшем уровне во время саммита «двадцатки» в Осаке, но, судя по всему, этого пока не произошло. Абэ понять можно - это был один из основных пунктов его внешнеполитической программы. Он активно политически инвестировал в эту идею и не может сейчас признать неудачу, рассчитывая, что возможности остаются открытыми. Хотя наш МИД в своем последнем заявлении достаточно жестко высказался по вопросу территориальных уступок японцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Курилы никогда не будут Исландией

Наш специальный корреспондент Дарья АСЛАМОВА побывала на территориях, которые Токио считает спорными и узнала, почему некоторые местные давно ждут прихода японцев (подробности)