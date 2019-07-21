2019-07-21T19:12:43+03:00
В мире

Премьер Японии намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Синдзо Абэ хочет успеть решить исторический вопрос до своей отставки
Ася ХОВАНСКАЯ
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В вопросе заключения мирного договора между Россией и Японией замаячил какой-то определенный временной период. По крайней мере, так видят процесс в Токио.

- Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора. - Ред.) в ходе своего срока, - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье в интервью японскому телеканалу NHK.

Срок работы главы правительства истекает в 2021 году и снова выдвигаться на этот пост он не планирует.

- Надежда есть всегда, а вот насчет подвижек сказать сложно, - поделился своим мнением с «КП» гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Были надежды на возможность какой-то договоренности на высшем уровне во время саммита «двадцатки» в Осаке, но, судя по всему, этого пока не произошло. Абэ понять можно - это был один из основных пунктов его внешнеполитической программы. Он активно политически инвестировал в эту идею и не может сейчас признать неудачу, рассчитывая, что возможности остаются открытыми. Хотя наш МИД в своем последнем заявлении достаточно жестко высказался по вопросу территориальных уступок японцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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