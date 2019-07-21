Ростислав Ищенко: Уже через год Зеленский может оказаться никому не нужным!

- Не получилось у "Слуги народа" стать единоличным лидером в Раде?

- Зеленский еще неделю назад говорил, что хотел бы составить коалицию не только с Вакарчуком, но и со Смешко — а его ведь в Раду еще протащить надо. Больше ни с кем блокироваться «Слуга народа» не собирался.

- А сейчас...

- Пока мы видим предварительные результаты выборов по партийным спискам. А ведь есть еще депутаты по мажоритарке. Они Зеленскому скорее всего все-таки пригодятся.

- Точно под ручку с экс-премьером Тимошенко нынешний президент не пойдет?

- Он не захочет с ней блокироваться.

- И пост премьера ей не даст?

- Зеленский сказал, что не хочет, чтобы правительство возглавил человек, который уже занимался такой работой. Но есть желания, а есть возможности. Они не хотели видеть Юлию Владимировну в коалиции как раз потому, что она потребовала бы премьерство. И коалиция «Слуги народа» будет без Тимошенко, без Порошенко, без Медведчука — как они хотят. Но вот вопрос - получится ли?

- Вопрос о главе кабмина станет главным на первом же заседании Рады — а не выборы спикера?

- Конечно, это основной вопрос. Премьер, опирающийся на Раду имеет значительно больший потенциал, чем президент.

- И кто им может стать?

- Кто угодно. Может быть и технический премьер. Как у Януковича был премьер Азаров, а у Порошенко премьер Гройсман. Они вместе с радой выполняли желания президентов. Прекрасно, если Зеленский с командой такого смогут обеспечить. Но президент бы мог решить все вопросы, если бы взял процентов 90. А сейчас…

- Но разве «непартийные» депутаты не побегут к сильному — а это сейчас «Слуга народа» и президент?

- В команде Зеленского отказались работать условные профессионалы. Они по уровню — как Мохаммед Али против ученика второго класса, который только на бокс записался. Такие люди отказались потому, что предполагают — это всё ненадолго. А так могут думать и те, кто сейчас прошел в Раду. Ну вот сейчас сформируют кабинет министров, парламент устаканится — а дальше ведь Зеленский никому особо и не нужен! Явно все надеются, что он просидит недолго. Был один номинальный президент — можно организовать досрочные выборы и привести другого такого.

- Минуточку. Если Зеленский подберет себе премьера, и если он же «поставит спикера» - кто это его сможет сдвинуть?

- Ну вот спикер — это техническая фигура. Если большинство рады будет настроено против него — они спикера поменяют в два щелчка. А как назначают премьера? Надо, чтобы президент его внес, а рада проголосовала. А по спикеру участия президента не требуется.

- У Порошенко дела совсем плохи?

- Так у его блока уже в прошлой Верховной Раде дела были не очень… Он пытается стать лицом радикально-националистической оппозиции. Пока что у него это получается. А певец Вакарчук, если войдет в блок с Зеленским, уже будет ни лицом, ни голосом этой же оппозиции , а клевретом этого режима! И в такой ситуации Порошенко оказывается единственной фигурой радикал-националистов в раде. Им то, может, это лицо и не нравится особо , но пока что другого нету. То есть экс-президент пока сыграл не так плохо.

- А дальше...

- Основная игра украинской политики — что будет после Зеленского. Пытаются посмотреть на год вперед. Такой расчет разумен — после обвала рейтинга Зеленский окажется никому не нужен. Он нужен был только как стабилизатор режима. Кто-то считает, что будут расти радикальные националисты. Кто-то — условные противники Майдана из сторонников Медведчука. У радикальных националистов на следующем этапе шансов больше.

- Ждать неприятностей от этой Рады России стоит в меньшей степени?

- Не в больше и не в меньшей. Что могут они делают, а что не могут — не они виноваты. За радой, которая была у Порошенко в 2014-м стоял Европейский Союз и США. И они тогда ждали, что вот сейчас Россия сломается под санкциями и все будет хорошо. А сейчас что? Ну, остается тянуть время.

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