Эксперты объяснили секрет Джуны

22 июля исполнилось бы 70 лет всенародно известной целительнице Джуне Давиташвили, которую называют первым официальным экстрасенсом СССР. Ей было официально разрешено исцелять, принимая у себя пациентов. Эта женщина стала легендой при жизни. Легендой, созданной, впрочем, во многом стараниями ее самой.

К ней ходили толпы страждущих, а ее квартира на Арбате притягивала звездных тусовщиков. При средней зарплате по стране 120 рублей в месяц Джуна могла запросить 100 - 200 рублей за сеанс... Долгое время Джуне приписывали сверхъестественные способности, и это мнение она всячески поддерживала в своих интервью, рассказывая о чудесных исцелениях клиентов. В перестроечные годы даже решено было изучать способности Джуны на базе научных НИИ. Но мало кто узнал, к каким выводам пришли ученые.

Ошиблась в диагнозе

- Наш институт, помимо прочего, изучал экстрасенсов, - рассказал «Комсомолке» научный руководитель Института радиотехники и электроники РАН академик Юрий Гуляев.

- Изучали среди других мы и Джуну. Причем нам рекомендовал ее лично тогдашний председатель Госплана СССР Байбаков. Я тогда работал замдиректора. Моему начальнику - директору, академику Котельникову - в 1981 году позвонил Байбаков и попросил принять Давиташвили (Джуну) на работу. Отказать, конечно, никто не мог.

- То есть Джуну вам навязали?

- Ну в общем-то да. Хотя сначала предложили ее обследовать - есть ли у нее какие-то отличия от нормального человека. Поручили это нашему учреждению. И два года Джуна у нас в институте числилась, ей выплачивали зарплату - 170 рублей в месяц как старшему научному сотруднику без научной степени.

А до этого она была в Госплане у Байбакова - в их медицинском отделе. Там врачи к ней относились отрицательно. Поэтому Байбаков и попросил пристроить ее в наш институт.

- Джуна вам рассказывала, кого лечила?

- Нет. Мы вообще ничего про нее не знали. Она представилась экстрасенсом. При нашем первом знакомстве стала меня обследовать. И ошиблась. Сказала, мол, у вас больной желудок, потому что вы много курите.

А я никогда в жизни не курил. Да и на здоровье не жаловался. Мне сейчас 84 года.

- Вы ей указали на ошибку?

- Нет, промолчал, зачем же человеку портить настроение...

22 июля исполнилось бы 70 лет всенародно известной целительнице Джуне ДавиташвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Чувствовала разницу температур

- Джуна чем у вас занималась?

- Она приходила в лабораторию примерно раз в месяц. Или раз в две недели. Мы ее изучали. Вокруг нашего тела (как и вокруг любого животного) в процессе жизнедеятельности формируются биополя - электрическое, магнитное, акустическое, световое, химическое. А раз есть поля, значит, их можно как-то измерить. И вот по нашим измерениям всех полей у Джуны никаких особенностей по сравнению с другими людьми не было. Единственное - выявили, что она более чувствительна к разнице температур.

Скажем, давали ей предметы - например, две монетки, и она по температуре пыталась их отличать. Оказалось, что она чувствует различие в температуре в 0,2 °C. А обычный человек чувствует разницу в 0,4 °C. Скажем, когда мать кладет руку на лоб ребенку, она определит на ощупь, повышена температура или нет.

А Джуна оказалась вдвое более чувствительной. Нам она говорила, что лечит массажем. Объясняла, что находит на теле человека более холодные места и там начинает массировать. И тогда человеку становится лучше. А мы потом под это подвели научную базу. Дело в том, что наше тело разделено на так называемые дерматомы, или зоны Захарьина - Геда - обнаружено это 100 лет назад русским ученым Захарьиным и немецким Гедом. Каждая зона связана со своим органом.

Скажем, зона печени находится на правом плече человека. Зона желудка - над желудком и так далее. Это все описано в медицинских учебниках. Когда какой-то орган болен, то соответствующая ему зона чуть больше испаряет пота и поэтому чуть холоднее.

Ее квартира на Арбате притягивала звездных тусовщиков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джуна ничего не знала про эти зоны, но руками, обследуя тело человека, находила участки похолоднее и там делала массаж. Интуитивно к этому пришла. И делала это, еще живя на Кавказе. Там ее слава началась. А в Москве помог ей Байбаков, семью которого она лечила (у Байбакова болела жена, массаж Джуны давал ей облегчение. - Ред.).

Постепенно ее раскрутили.

Помню, Джуна нас расспрашивала: зачем вы измеряете разность температур? Мы ей рассказали про эти зоны. Кстати, выяснив особенность Джуны, мы стали тренировать наших студентов, и некоторые тоже стали чувствовать две десятых разницы в температуре, как и она. Это достигается тренировкой.

«Как цыганка»

- Вашему институту какую-то пользу Джуна принесла?

- Нет. Очень быстро у нас к ней интерес исчез. Потому что нечего было больше, кроме температуры, измерять. А мы создали прибор, который чувствует разницу в температуре в одну сотую градуса!

Джуна и дальше бы с удовольствием у нас осталась. Но... При Брежневе, потом Черненко, а потом Андропове она лечила. А потом пришел здоровый Горбачев, позвонил в нашу Академию наук и сказал, чтобы ее убрали. И все. Директор мне говорит: мол, скажи ей, чтобы она уходила. Ну я, значит, ей говорю: «Джуна, уходи по собственному желанию». Она сильно разозлилась, кричала, ругалась.

Сказала, что, мол, вы все из меня вытянули и выбросили. И больше мы с ней не общались. Как личность она все-таки была интересная. Но именно как личность. Она, я вам скажу, умела найти к человеку подход. Вот вы знаете про цыганок. Опытная цыганка может так окрутить, что вы ей все деньги отдадите. Джуна была, как цыганка. Хороший психотерапевт, хороший психолог. Причем без медобразования (прошла лишь курсы массажа в Тбилиси. - Ред.), от природы. Ну а цыганки разве учатся? Не исключаю, что Джуна могла владеть гипнозом. Ну в дополнение - она, конечно, была яркая женщина.

СПРАВКА "КП"

Удивительные факты из жизни целительницы

Лечился Райкин

Джуна любила рассказывать, что спецслужбы, узнав про ее уникальный дар, насильно вывезли ее из родной Грузии в Москву, чтобы она спасла Брежнева. Но ни одного свидетельства о том, что она была у генсека, нет. Врачи Брежнева утверждают, что для его лечения никогда не ставился вопрос о привлечении знахарок, магов и экстрасенсов. Однако у Джуны действительно лечились члены политэлиты и знаменитости. Например, Аркадий Райкин, когда приходил в себя после инфаркта.

Звонила на тот свет сыну

Джуна признавалась, что не смогла смириться со смертью единственного сына: 26-летний Вахтанг умер 3 декабря 2001 года. За месяц до смерти он попал в автокатастрофу в Москве. Гематома мозга, перелом ключицы, травма позвоночника. Джуна не доверила судьбу сына медикам. Месяц выхаживала его дома сама. Но Вахтанг скончался. Утрата надломила психику Джуны. По ее настоянию делали эксгумацию трупа - ей казалось, что похоронили не ее сына. Ему в гроб она положила мобильный, на который много лет время от времени пыталась позвонить... А сразу после смерти Вахтанга по ее заказу медики взяли его сперму. Этот биоматериал был заморожен. Целительница надеялась, что можно будет клонировать сына. Позже вдохновилась новой идеей - произвести на свет внука. Раз есть замороженная сперма, можно найти донорскую яйцеклетку. Оплодотворить ее и подсадить женщине. Джуна говорила, что сама хочет выносить и родить внука. Но медики отговорили ее, ссылаясь на возраст и состояние здоровья. По ее указанию стали подыскивать суррогатную мать. Не успели. Сегодня клетки сына Джуны уничтожены: за их хранение некому платить.

Долгое время Джуне приписывали сверхъестественные способности, и это мнение она всячески поддерживала в своих интервью, рассказывая о чудесных исцелениях клиентовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Наследство исчезло

Наследство Джуны оценивалось в 15 млн руб. После смерти она оставила коллекцию драгоценных ювелирных изделий, авторские картины, запатентованные именные приборы. Целительница покупала драгоценности и принимала их в дар от состоятельных пациентов.

- После смерти Джуны в ее особняке мы открывали музей в память о ней, где выставляли ее личные вещи, - говорит «КП» друг целительницы Валерий Камшилов.

- Но здание на Арбате - лакомый кусок. И у нас его отжали рейдерским захватом. Ценные и личные вещи Джуны вывезены в неизвестном направлении...

Особняк Джуны в центре Москвы на Арбате.Фото: Евгения ГУСЕВА

Придумывала себе награды

В постперестроечные годы Джуна часто появлялась в мундире с генеральскими погонами, заявляя, что ей присвоено звание генерал-полковника медицинской службы. Позже выяснилось, что некий поклонник Джуны, обхаживая ее, сказал, что присуждает ей общественную награду «почетного генерал-полковника». Эта награда неофициальная и не позволяла носить военную форму. В эпоху правления Ельцина Джуна напридумывала сама себе множество самы диковинных званий и наград.

Неопределенного возраста

По сей день продолжаются споры насчет возраста Джуны.

- В реальности Джуне было больше, чем в паспорте. Она занижала себе возраст, - рассказал «КП» ее друг Валерий Камшилов.

- Я лично видел у нее несколько паспортов с разными датами рождения.

Авторские картины рисовали студенты

Джуна рекламировали свои авторские картины. Но после ее смерти нашлись художники, которые разоблачили художественный дар целительницы. Рассказали, что она приглашала студентов художественных училищ, говорила им задумку, они рисовали, а она слегка подправляла, ставя свой бренд «Джуна». Коллекция картин стала частью ее наследия