Бонусы для клиентов, собственные сериалы и кинотеатр: всё, что нужно знать о новой Экосистеме Триколора

Бонусы для клиентов

Под экосистемой в компании подразумевают пространство сервисов, отвечающих запросам клиентов: развлечения, развитие, обучение и т. д. Главной особенностью собственной экосистемы в Триколоре назвали возможность включать в нее как собственные услуги и сервисы, так и предложения сторонних компаний.

Уже сегодня каждый из более чем 12млн клиентов оператора, благодаря Триколор ID может получать доступ к цифровым сервисам и услугам: просмотру ТВ через спутник и интернет, управлению эфиром, контроль за электроприборами с умным домом, спутниковому интернету, а также к бонусной программе, дающей скидки, кэшбэки и бонусы у партнеров Триколора.

Кинотеатр в каждый дом

Пока пользоваться Экосистемой Триколора могут только клиенты оператора, но с октября возможность стать частью Экосистемы получит каждый житель России. Триколор впервые откроет доступ к своим ОТТ сервисам для неклиентов. Речь идет, в том числе, и о собственном онлайн-кинотеатре, который сейчас тестируют на 10 тысячах устройств. В компании рассчитывают, что через три года онлайн-кинотеатр войдет в тройку самых крупных игроков своего сегмента.

Более того, «Триколор» готов снимать фильмы сам. Оператор создал в своей структуре подразделение, которое займется съемкой сериалов. В настоящий момент идут переговоры с ключевыми российскими и зарубежными производителями, которые будут на заказ делать эксклюзивный контент для клиентов Триколора.