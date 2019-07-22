Призрак Сергея Есенина напугал охрану музея в Москве

Очень странные дела творятся в Есенин-центре - это филиал Московского государственного музея Сергея Есенина в переулке Чернышевского (дом 4, строение 2). С недавних пор там стали замечать «расплывчатую фигуру какого-то мужчины». В музее уверены, что это - самый настоящий призрак.

Пресс-секретарь музея Любовь Курьянова рассказала журналистам, что в первый раз здешние камеры сняли необъяснимое около месяца назад.

- На записях отчетливо появляется тень. Она выглядит, как черное облако, - говорит Курьянова. - Сначала сотрудники музея подумали, что это связано с непогодой в столице. Но теперь очевидно, что это призрак...

Видео прилагается. Ну, мелькнуло что-то на записи не самого вразумительного качества. С таким же успехом это могла быть проскочившая мимо камеры муха. А при желании эту «тень» и нарисовать в видеоредакторе несложно.

Но в музее стоят на своем: мы сняли привидение!

По словам Курьяновой, в Есенин-центре несколько недель думали, как поступить со своим открытием. Боялись, что засмеют. Но в итоге все-таки решили опубликовать запись у себя в соцсетях. И тут вдруг выясняется, что смотрители и сторожа замечали странности и раньше. Например, по ночам, когда музей уже закрыт и посетителей в нем нет, в выставочных залах вдруг начинают раздаваться шаги. Говорят, якобы были случаи, что из шкафов, прямо с полок, ни с того ни с сего начинают валиться книги.

Очень странные дела творятся в Есенин-центре - это филиал Московского государственного музея Сергея Есенина в переулке ЧернышевскогоФото: Александр РОГОЗА

- А однажды сотрудник охраны увидел рядом с Есенин-центром тень - прогуливающуюся фигуру мужчины в шляпе, - продолжает Любовь Курьянова.

Ну вы понимаете. ЧОПовец явно черного человека увидел - персонажа последней поэмы Сергея Есенина. Тот же тоже в «шляпе» был. То есть в цилиндре.

- Судя по описанию очевидцев, привидение здорово напоминает образ поэта Сергея Есенина, - бьет наотмашь Курьянова.

НАДЕЖДА НА СЕНСАЦИЮ

Скептики, разумеется, после такой новости заулыбались: пиаровская история для привлечения в музей новых посетителей.

Я в привидения тоже как-то верю. Но все-таки еду в переулок Чернышевского.

Есенин-центр - аккуратное двухэтажное здание 1910 года постройки. Сам поэт в нем никогда не бывал, но вообще в этой части Москвы частенько появлялся - и комнату снимал, и выступал у друзей на квартирах.

Оттягиваю тугую дверь. Справа от входа «будка» охраны. Она же касса... Никакого столпотворения у здания музея нет. У кассы тоже ни души. Я один.

Женщину в кассе я сначала принял за секьюрити (перед ней стоял монитор с «картинками» с камер наблюдения). А она оказалась как раз смотрительницей.

- Я комментировать ничего не буду. Общайтесь с администрацией. Но сегодня никого нету...

- Вы сами-то призрака видели? - спрашиваю с надеждой.

- Ничего я не видела. За комментариями обращайтесь в администрацию.

- А экспозицию-то можно посмотреть?

- Это - да.

В Есенин-центре сейчас проходит выставка, посвящённая сыну великого русского поэта от Зинаиды РайхФото: GLOBAL LOOK PRESS

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Пришлось купить билет за 200 рублей. Чтобы впустить меня в залы, женщине пришлось отпирать двери ключом.

В Есенин-центре сейчас проходит выставка, посвящённая сыну великого русского поэта от Зинаиды Райх. После смерти поэта мальчика воспитывал знаменитый театральный режиссёр Мейерхольд.

Константин Сергеевич Есенин тоже был человек выдающийся. По спортивной части. В своё время он, работая журналистом в еженедельнике «Футбол», скрупулёзно собирал статистику первых советских чемпионатов. Тогда насчёт всяких цифр, голов и секунд не очень-то заморачивались. Ну, сыграли и сыграли. А Есенин-младший собрал все это дело воедино. Он же подсчитал, кто первым из советских футболистов забил сто мячей в официальных матчах. В созданный им Клуб бомбардиров Григория Федотова (был такой нападающий в ЦДКА 40-50-х) по сей день включают наших футболистов, которые сумели достичь планки «100».

Я бродил по залам экспозиции, рассматривая исторические фото и вырезки из советских спортивных газет. Но ничего сверхъестественного не происходило.

Спустя полчаса я вышел на улицу и присел на скамейку, разглядывая здание. Было ещё не поздно и очень даже солнечно. Напротив входа в музей, кто-то написал поверх облепленной таблички (раньше там было «Машины не парковать») новое: «Есенин жив».

В Есенин-центре несколько недель думали, как поступить со своим открытием. Боялись, что засмеютФото: Александр РОГОЗА

ГДЕ ЕЩЕ ОБИТАЮТ ПРИВИДЕНИЯ

Третьяковка

Рассказывают, что по залам знаменитой галерее иногда ночью бродит полупрозрачная девушка в белом. Считается, что это дух Марии Лопухиной из рода Толстых. Умерла Мария Ивановна рано - чахотка скосила ее в 24. А в Третьяковке висит ее портрет работы Владимира Боровиковского. Юным девам долго смотреть на этот портрет, разглядывая тонкие черты лица Лопухиной, не рекомендуют. Иначе будет тебе венец безбрачия!

Где: м. Новокузнецкая и Третьяковская, Лаврушинский переулок, 10.

«Булгаковский дом»

Из великого романа про мастера и Маргариту известно, что «нехорошая квартира», где бузила нечисть, находилась в доме на Патриарших прудах. И даже адрес имеется - Большая Садовая, 10. Здесь, в «коммуналке», в начале прошлого века жил сам писатель Михаил Булгаков, а теперь расположен его музей. Некоторые утверждают, что во дворе дома нет-нет да и встречается кот Бегемот. Потусторонний, естественно. Фигура дородного чёрного котяры якобы вдруг возникает из ниоткуда и вопреки законам физики «входит» в стену дома.

Где: м. Маяковская, улица Большая Садовая, 10.

«Дом Гоголя»

В доме на Никитском бульваре главный мистик русской литературы Николай Васильевич Гоголь провёл последние несколько лет своей жизни. Именно здесь, в камине, он сжёг второй том «Мертвых душ», здесь загадочно умер. Работники музея рассказывает, что якобы порой дух Гоголя шалить изволит - перемещает под стеклом витрин личные вещи.

Где: м. Арбатская, Никитский бульвар, 7А.

«Стрелецкие палаты»

Истории о здешних приведениях начали появляться года три назад. Здание нынешнего музея - бывший дом Григория Титова, который во времена юного Пётра Первого был главой московских стрельцов. После революции здесь была «коммуналка», а музей переехал в эти стены лишь в 2014-м. После того, как в палатах начали избавляться от новодела, который появился во внутренних помещениях уже в советское время, охранники начали замечать через камеры странные тени, мужские фигуры. Обычным человеческим зрением их не видно. При этом и ахи-вздохи-стуки местные призраки не практикуют. Считают, что стрелецкие палаты посещает кто-то из давно усопших Титовых.

Где: м. Новокузнецкая и Третьяковская, Лаврушинский переулок, 17.

МНЕНИЯ ЭЗОТЕЕРИКА...

Шкатулка «энергетики»

Зираддин Рзаев, финалист телепроекта «Битва экстрасенсов», клинический психолог:

- Конечно, этот рассказ из музея Есенина надо ещё проверять, но само явление - приведения - существуют. Любой музей - это огромная «шкатулка», полная культовых экспонатов, которые несут в себе энергетику прошлых столетий. Как правило, люди остаются привязанными к своим любимым вещам даже после смерти. Там ведь наверняка хранятся предметы, принадлежавшие при жизни поэту? Трудно представить сколько «чужих» вещей хранится в музеях!

...И СКЕПТИКА

Новая городская легенда

Владимир Киселев, Член Гильдии маркетологов, психолог: - Лично я в привидения не верю. Но примерно 80% людей мыслят мифологически. Как ни странно, для большинства байки про привидения - это близко и понятно. Очевидно, что такая история про призрак Сергея Есенина действительно может дать экономический эффект. По крайней мере, она многим напомнит про музей великого поэта. Эффект не обязательно будет сразу, не факт, что туда мгновенно потекут толпы новых посетителей. И те не менее эта пиаровская история сыграет музею на пользу. Со временем, такие истории превращаются в городские легенды, на которые идут туристы.