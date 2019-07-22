Вы не поверите: у российских семей прибавилось свободных денег

В июне количество «свободных» денег, которыми располагает средняя российская семья, увеличилось до 33,1 тысячи рублей. Это почти рекорд — больше их было только в прошлом декабре — 36,4 тысячи. Таковы подсчеты исследовательского холдинга «Ромир».

Свободные деньги, как следует из методики расчетов этого центра, - те, что остаются после оплаты самого необходимого: базовых продуктов (алкоголь даже в виде пива сюда не входит), ЖКХ, транспорта до работы и обратно, услуг связи, обязательных платежей типа налогов. Но не спешите кидать в социологов гнилыми помидорами за то, что лично вы никаких свободных денег после оплаты всего этого у себя вообще в упор не видите.

Во-первых, речь идет о доходах семьи, а не отдельного человека. И если в семье хотя бы двое работающих, 30 с лишним тысяч, которые остаются после оплаты жратвы и коммуналки, совсем не выдающаяся сумма.

Во-вторых, понимание «обязательности» у социологов и большинства обычных граждан несколько расходятся. Например, платные образовательные услуги в перечень необходимых социологи не включают. А вы без них сейчас вряд ли даже в детском саду обойдетесь.

В-третьих, у роста количества «свободных денег» именно в июне есть очень банальное объяснение.

- Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать, - объясняет президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин.

В самом деле, затраты на путешествия и отдых в перечень «базовых» расходов так же не входят - можно же без этого прожить. К слову, рост «свободных денег» статистика показывает каждый июнь. Так же как и каждый декабрь — когда многие получают премии.