Матрешки, плов и хачапури - Минпромторг впервые выделил этнический бизнес в отдельное направление

«Торгуют все!» - такой девиз можно дать плану развития торговли до 2025 года, который разработал Минпромторг. Документ предусматривает развитие и сотрудничество всех форм торговли — уличной, мобильной, вендинговой (автоматы с едой), появятся оптовые продовольственные рынки. И все будут мирно уживаться друг с другом. Ведомство постарается сделать так, чтобы крупные сети не душили мелких фермеров — об этой проблеме не раз писала «Комсомолка».

«Цель стратегии — создать комфортную потребительскую среду. Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия», — приводит ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Но самое интересное, что впервые вводится такое понятие, как этнический бизнес. Спрашивается, зачем — ведь плов, шашлык-машлык и прочая вкуснятина кавказской и узбекской кухни и так пользуется высоким спросом.

- Во-первых, в документе не говорится о поддержке, - уточнили КП в пресс-службе Минпромторга. - Только ввели само понятие, как и семейного бизнеса — это направление тоже выделено впервые. А во-вторых, в понятие этнического бизнеса входит все, что связано с национальным колоритом. Не только южным, но и российским. Например, изготовление матрешек — тоже входит в понятие «этнический бизнес». Вот откроются в Москве специализированные магазины, торгующие изделиями народных промыслов: русского Севера, других регионов, разве плохо? Или кубачинскими изделиями из серебра...

Но конечно, первое, что приходит на ум, когда слышишь об этническом бизнесе — это все-таки еда.

- Считаю, что есть смысл поддержать прежде всего, российские продукты и россиский бизнес, - сказал КП вице-президент Союза рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. - Поддерживать представителей других стран, пусть даже они называют себя национальными диаспорами, за счет отечественных национальных программ не вижу смысла — у них и так все хорошо.

По его словам, успех южной кухни объясняется тем, что в ресторан наши люди ходят не просто поесть, а попробовать то, что дома приготовить сложно.

- Шашлык или плов вы же в квартире не приготовите — а пельмени запросто, - продолжает известный ресторатор. - Поэтому и русскую кухню, и кухню живущих в России народов надо развивать в этом направлении — предлагать то, что дома обычный человек не приготовит. Например, стейк из камчатской чавычи — где он ее найдет, да и рецептура непростая...

По словам министра Мантурова, в 2018 году доля торговли в ВВП России превысила 14%. В последние годы ассортимент российских магазинов расширился и сегодня «способен удовлетворить любые запросы». Более того, министр уверен, что качество обслуживания нередко опережает уровень сервиса в Европе и США.