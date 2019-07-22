Канделаки и Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда" поспорили о Путине, Зеленском и Ленине
Когда одна их самых известных женщин страны, отдав помощнице пиджак от кутюр и топовую сумку за секунды до прямого эфира, с улыбкой железной леди садится у микрофона в студии с одним из самых харизматичных и наступательных ведущих — это что-то предвещает и где-то бодрит.
В авторскую программу непримиримого Максима Шевченко пришла соведущая, генеральный продюсер телекомпании «Матч ТВ» блистательная Тина Канделаки.
С 8 часов утра в эфире летели искры и сверкали молнии...
О РАННЕМ ПОДЪМЕ
Тина:
- Ты обычно во сколько встаешь?
Максим:
- В понедельник я встал в пять утра. Шучу, в шесть.
Тина:
- Вчера звонила известному юмористу с вопросом «ты Зеленского прокомментируешь?». Тот отвечает: «Он отличный юморист». Говорю, что позвоним ему за комментарием в 8 утра. А тот говорит, что никогда в жизни не видел мир в 8 утра.
Максим:
- Вот потому он юморист, а Зеленский - президент.
О КАНДЕЛАКИ В КОСМОСЕ
Максим:
- Говорят, ты в космос собралась? Ну ясно, Терешкова там…
Тина:
- Ха-ха, я понимаю, ты хотел бы меня оправить подальше. Я прошла тесты на газо-анализаторе, такая штука на лицо...
Максим:
- Ты прошла тесты в наморднике?
Тина:
- Держи себя в руках. У меня выносливость организма оказалась выше, чем у хоккейного вратаря. Мне 43 года, и я хочу, чтобы женщины, которые смотрят на меня, понимали, что следить за собой никогда не поздно.
С 8 часов утра в эфире летели искры и сверкали молнииФото: Иван МАКЕЕВ
О БОГАЧЕ КОЛОМОЙСКОМ
Тина:
- Коломойский после этих выборов вернулся в большую политику? А что с его «Приват-банком» — это всех интересует?
Максим:
- Почему тебя так волнует Коломойский? Как в одесском анекдоте: цены поднимались и падали, но все обсуждали Коломойского.
Тина:
- А мне интересны деньги. Нет, они у меня в этом банке не лежат. В США по нему вели уголовное расследование, он два года не жил на Украине и вот вернулся...
Максим:
- И заявил, что на Украине идет гражданская война, и никакая Россия в этом не участвует.
О ВОЖДЯХ КРАСНОКОЖИХ
Тина:
- Я всю жизнь думала, что Порошенко пьет.
Максим:
- Потому, что рожа красная?
Тина:
- Абсолютно, но мне товарищ рассказал, что он просто больной человек. Но очень любит деньги. А его мешки под глазами и его несвежесть… Но об этом мало кто знал, потому что у него пиар и визуализация. А Зеленский то - симпатичный...
Канделаки и Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда" поспорили о Путине, Зеленском и ЛенинеФото: Иван МАКЕЕВ
Максим:
- Большинство людей голосуют за энергетику и за способность человека говорить. Для меня образцом успешного политика является Ленин. Ленин всегда выглядел как джентльмен, и он добился успеха в ситуации хаоса.
О МЕТАЛЛИКЕ В МОСКВЕ
Максим:
- А вот суперзвездная «Металлика» спела «Группу крови» «Кино» на русском в Москве.
Тина:
- Мне дети прислали сообщение: мама, ты не представляешь, что творится в «Лужниках». Но звук в фан-зоне был тяжелый.
Максим:
- А я «Металлику» впервые услышал в 90-х в Амстердаме в каком-то клубе, и у меня было впечатление, что я взлетаю на каком то супер-бомбардировщике.
Тина:
- А я была в Марселе на концерте «Роллинг стоунз», там люди входят и выходят, у нас не на всех концертах так бывает. Почему-то начинают людей забивать и закрывать.
Генпродюсер «Матч ТВ» составила огненный дуэт с публицистом и политиком, ведущим авторской программы на «Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ
О ПЛЕЧАХ ШЕВЧЕНКО
Тина:
- А чем ты в юности занимался? Смотрю, такая сажень в плечах...
Максим:
- Я кандидат в мастера спорта по плаванию. С 7 лет в этой хлорке, проклял всё на свете. А потом выполз на сушу.
Тина:
- Скажи спасибо твоим родителям. Если бы я была плюс 35 килограмм, не уверена, что ты бы так на меня смотрел...
Максим:
- Это утилитарный женский взгляд на мужчину...
О ЖЕНСКИХ ГОЛОСАХ
Тина:
- Три самых крутых женских голоса в 20-м веке?
Максим:
- Гречанка Мария Каллас, наша Анна Герман и американка Има Сумак...
Тина:
- Интересно. А если я тебя спрошу в 21-м веке - ты кого назовешь?
Максим:
- А у них голоса не настоящие, электронные.
Максим Шевченко - кандидат в мастера спорта по плаваниюФото: Иван МАКЕЕВ
О СПИНЕ ПУТИНА
Максим:
- А кто стоит за спиной Путина?
Тина:
- За спиной Путина давным-давно сам Путин. У него большой опыт принятия больших решений в течении почти 20 лет.
Максим:
- У таких людей образ богоподобности?
Тина:
- А в менеджменте это называют опыт рисков. Он сам кому хочешь может посоветовать. Правильно, что ты меня троллишь по этому поводу. Вот у Зеленского нет этого опыта. А у Путина он такой огромный...
ОБ ИРАНЕ И МЯСЕ
Тина:
- Ты рекомендуешь туристам ехать в Иран? А если война?
Максим:
- Ну что, война? Она витает в воздухе. А так - конечно. 2 тысячи долларов на 10 дней хватит. Там, кстати, правили грузинские династии.
Тина:
- Сациви там еще помнят?
Блистательная Тина Канделаки в прямом эфиреФото: Иван МАКЕЕВ
Максим:
- Там кухни персидская, курдская, кавказская, пакистанская. В основном, это мясо.
Тина:
- А у женщин все должно быть закрыто?
Максим:
- Нужно ходить в красивой, но закрытой одежде, которая может быть элегантной. А в кафе Тегерана можно увидеть девушек, которые курят — 10 лет назад это представить невозможно было. Но в майке с коротким рукавом на улице женщинам не надо появляться.
Также две звезды на «Радио «КП» обсуждали бои фанатов с ОМОНом, выборы в Мосгордуму и массу других интересных вещей. Откровенно и без купюр — эфир то прямой!
Слушайте на 97,2 FM каждый понедельник.
Слушал и завидовал Игорь ЯКУНИН
Тина Канделаки на Радио Комсомольская правда: прямая трансляция.Тина Канделаки теперь ведущая Радио Комсомольская правда! Смотрите её первый утренний эфир с соведущим Максимом Шевченко в режиме реального времени
ИСТОЧНИК KP.RU