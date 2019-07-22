Канделаки и Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда" поспорили о Путине, Зеленском и Ленине

Когда одна их самых известных женщин страны, отдав помощнице пиджак от кутюр и топовую сумку за секунды до прямого эфира, с улыбкой железной леди садится у микрофона в студии с одним из самых харизматичных и наступательных ведущих — это что-то предвещает и где-то бодрит.

В авторскую программу непримиримого Максима Шевченко пришла соведущая, генеральный продюсер телекомпании «Матч ТВ» блистательная Тина Канделаки.

С 8 часов утра в эфире летели искры и сверкали молнии...

О РАННЕМ ПОДЪМЕ

Тина:

- Ты обычно во сколько встаешь?

Максим:

- В понедельник я встал в пять утра. Шучу, в шесть.

Тина:

- Вчера звонила известному юмористу с вопросом «ты Зеленского прокомментируешь?». Тот отвечает: «Он отличный юморист». Говорю, что позвоним ему за комментарием в 8 утра. А тот говорит, что никогда в жизни не видел мир в 8 утра.

Максим:

- Вот потому он юморист, а Зеленский - президент.

О КАНДЕЛАКИ В КОСМОСЕ

Максим:

- Говорят, ты в космос собралась? Ну ясно, Терешкова там…

Тина:

- Ха-ха, я понимаю, ты хотел бы меня оправить подальше. Я прошла тесты на газо-анализаторе, такая штука на лицо...

Максим:

- Ты прошла тесты в наморднике?

Тина:

- Держи себя в руках. У меня выносливость организма оказалась выше, чем у хоккейного вратаря. Мне 43 года, и я хочу, чтобы женщины, которые смотрят на меня, понимали, что следить за собой никогда не поздно.

С 8 часов утра в эфире летели искры и сверкали молнииФото: Иван МАКЕЕВ

О БОГАЧЕ КОЛОМОЙСКОМ

Тина:

- Коломойский после этих выборов вернулся в большую политику? А что с его «Приват-банком» — это всех интересует?

Максим:

- Почему тебя так волнует Коломойский? Как в одесском анекдоте: цены поднимались и падали, но все обсуждали Коломойского.

Тина:

- А мне интересны деньги. Нет, они у меня в этом банке не лежат. В США по нему вели уголовное расследование, он два года не жил на Украине и вот вернулся...

Максим:

- И заявил, что на Украине идет гражданская война, и никакая Россия в этом не участвует.

О ВОЖДЯХ КРАСНОКОЖИХ

Тина:

- Я всю жизнь думала, что Порошенко пьет.

Максим:

- Потому, что рожа красная?

Тина:

- Абсолютно, но мне товарищ рассказал, что он просто больной человек. Но очень любит деньги. А его мешки под глазами и его несвежесть… Но об этом мало кто знал, потому что у него пиар и визуализация. А Зеленский то - симпатичный...

Канделаки и Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда" поспорили о Путине, Зеленском и ЛенинеФото: Иван МАКЕЕВ

Максим:

- Большинство людей голосуют за энергетику и за способность человека говорить. Для меня образцом успешного политика является Ленин. Ленин всегда выглядел как джентльмен, и он добился успеха в ситуации хаоса.

О МЕТАЛЛИКЕ В МОСКВЕ

Максим:

- А вот суперзвездная «Металлика» спела «Группу крови» «Кино» на русском в Москве.

Тина:

- Мне дети прислали сообщение: мама, ты не представляешь, что творится в «Лужниках». Но звук в фан-зоне был тяжелый.

Максим:

- А я «Металлику» впервые услышал в 90-х в Амстердаме в каком-то клубе, и у меня было впечатление, что я взлетаю на каком то супер-бомбардировщике.

Тина:

- А я была в Марселе на концерте «Роллинг стоунз», там люди входят и выходят, у нас не на всех концертах так бывает. Почему-то начинают людей забивать и закрывать.

Генпродюсер «Матч ТВ» составила огненный дуэт с публицистом и политиком, ведущим авторской программы на «Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

О ПЛЕЧАХ ШЕВЧЕНКО

Тина:

- А чем ты в юности занимался? Смотрю, такая сажень в плечах...

Максим:

- Я кандидат в мастера спорта по плаванию. С 7 лет в этой хлорке, проклял всё на свете. А потом выполз на сушу.

Тина:

- Скажи спасибо твоим родителям. Если бы я была плюс 35 килограмм, не уверена, что ты бы так на меня смотрел...

Максим:

- Это утилитарный женский взгляд на мужчину...

О ЖЕНСКИХ ГОЛОСАХ

Тина:

- Три самых крутых женских голоса в 20-м веке?

Максим:

- Гречанка Мария Каллас, наша Анна Герман и американка Има Сумак...

Тина:

- Интересно. А если я тебя спрошу в 21-м веке - ты кого назовешь?

Максим:

- А у них голоса не настоящие, электронные.

Максим Шевченко - кандидат в мастера спорта по плаваниюФото: Иван МАКЕЕВ

О СПИНЕ ПУТИНА

Максим:

- А кто стоит за спиной Путина?

Тина:

- За спиной Путина давным-давно сам Путин. У него большой опыт принятия больших решений в течении почти 20 лет.

Максим:

- У таких людей образ богоподобности?

Тина:

- А в менеджменте это называют опыт рисков. Он сам кому хочешь может посоветовать. Правильно, что ты меня троллишь по этому поводу. Вот у Зеленского нет этого опыта. А у Путина он такой огромный...

ОБ ИРАНЕ И МЯСЕ

Тина:

- Ты рекомендуешь туристам ехать в Иран? А если война?

Максим:

- Ну что, война? Она витает в воздухе. А так - конечно. 2 тысячи долларов на 10 дней хватит. Там, кстати, правили грузинские династии.

Тина:

- Сациви там еще помнят?

Блистательная Тина Канделаки в прямом эфиреФото: Иван МАКЕЕВ

Максим:

- Там кухни персидская, курдская, кавказская, пакистанская. В основном, это мясо.

Тина:

- А у женщин все должно быть закрыто?

Максим:

- Нужно ходить в красивой, но закрытой одежде, которая может быть элегантной. А в кафе Тегерана можно увидеть девушек, которые курят — 10 лет назад это представить невозможно было. Но в майке с коротким рукавом на улице женщинам не надо появляться.

Также две звезды на «Радио «КП» обсуждали бои фанатов с ОМОНом, выборы в Мосгордуму и массу других интересных вещей. Откровенно и без купюр — эфир то прямой!

Слушайте на 97,2 FM каждый понедельник.

Слушал и завидовал Игорь ЯКУНИН