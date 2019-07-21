Тина Канделаки станет ведущей Радио "Комсомольская правда"

Тина Канделаки и Максим Шевченко - такой невероятный коктейль, от которого проснется каждый. На радио "Комсомольская правда" пара будет вести программу "Доживем до понедельника".

Каждый понедельник они будут готовить слушателей к новой рабочей неделе. Трехчасовой заряд драйва, самые актуальные новости, авторский взгляд на них и словесная дуэль между Канделаки и Шевченко.

По словам ведущих,"люди ищут не только информацию — люди ищут ощущений и впечатлений". И слушатели с лихвой получат их в шоу "Доживем до понедельника". Слушайте 22 июля с 8:03 (МСК) на 97,2 FM или онлайн на FM.kp.ru

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