2019-07-21T18:25:39+03:00
Общество

Тина Канделаки станет ведущей Радио "Комсомольская правда"

К утреннему шоу Максима Шевченко "Доживём до понедельника" присоединяется известная теледива [видео]
Поделиться:
Комментарии: comments2
На радио "Комсомольская правда" появится новая программа "Доживем до понедельника"На радио "Комсомольская правда" появится новая программа "Доживем до понедельника"Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Тина Канделаки и Максим Шевченко - такой невероятный коктейль, от которого проснется каждый. На радио "Комсомольская правда" пара будет вести программу "Доживем до понедельника".

Каждый понедельник они будут готовить слушателей к новой рабочей неделе. Трехчасовой заряд драйва, самые актуальные новости, авторский взгляд на них и словесная дуэль между Канделаки и Шевченко.

По словам ведущих,"люди ищут не только информацию — люди ищут ощущений и впечатлений". И слушатели с лихвой получат их в шоу "Доживем до понедельника". Слушайте 22 июля с 8:03 (МСК) на 97,2 FM или онлайн на FM.kp.ru

А также смотрите прямую трансляцию на сайте kp.ru и канале Радио "Комсомольская правда" в YouTube

Тина Канделаки на Радио Комсомольская правда : прямая трансляция.Тина Канделаки теперь ведущая Радио Комсомольская правда ! Смотрите её первый утренний эфир на нашей радиостанции в режиме реального времени

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента
"Ужас какой!": Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР
Глава ЦИК Украины объяснил низкую явку на выборы в Раду сезоном отпусков
Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до конца премьерского срока
Опубликована запись переговоров иранских военных с танкером Stena Impero
Минобороны Украины опровергает данные о нарушении бессрочного перемирия
В Полтаве осквернили памятник герою Советского Союза Ватутину
Глава ЦИК Украины: "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано"
Ирина Шейк переживает разрыв с Купером
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк
Больше 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду Украины поступило в полицию
Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги
Юлия Тимошенко проголосовала на Выборах в Верховную Раду 2019