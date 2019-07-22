"Группа крови на рукаве". Почему исполнение Metallica песни Цоя всколыхнуло "креативный" класс в России

Внезапно культурным событием недели стало исполнение группой Metallica хита Виктора Цоя «Группа крови». Обычный маркетинговый ход, на который часто идут исполнители во время своих зарубежных турне, неожиданно стал в России явлением.

Волна всеобщего умиления захлестнула социальные сети. Популярные журналисты, позабыв про политические разногласия, наперегонки репостят видео с концерта и испытывают поистине библейский восторг от увиденного.

savshow Шпаргалка Металлики

Этот всеобщий экстаз вызывает отчетливый привкус рвоты.

Преклоние российского образованного слоя перед великолепным Западом по-прежнему остается ключевым элементом его культурного кода. Это – корневое, нутряное, генетическое…

А разговорами про генетическое рабство простого народа они забалтывают сами себя.

Не способная уже 30 лет создать ничего оригинального, российская интеллигенция время от времени впадает в демонстративную истерику и сетует, что народ ей достался не тот.

Народ-то как раз самый тот. Народ, как и 200 лет назад никаких европ не видел, загранпаспортов не имеет и отпуска по-прежнему проводит на шести сотках, а не в Шамони и Аспене. Правда эта дикость и невежество русского народа уже 600 лет позволяет ему выживать и раз за разом втаптывать кирзовыми сапогами культурный Запад в русский чернозем, отстаивая свою независимость.

Беда России совсем не в этом придуманном посредственными литераторами «генетическом рабстве». Подлинная беда России в царствующей в ней смердяковщине.

Этот сформулированный Достоевским феномен существует в разных формах.

Он процветает в виде офшорной экономики, он существует в виде второго гражданства или хотя бы вида на жительства в какой-нибудь Латвии.

Смердяковщина – это позорный лозунг «пора валить» и наследственная оппозиционность российских «либералов», которые в третьем-четвертом поколении продолжают бороться с российским режимом.

Самоуничижение перед идеальным Западом является абсолютно самодостаточной и законченной идеей для бесчисленного количества наших образованных сограждан. Для них это универсальное решение любой большой проблемы и задачи.

Думаешь о будущем для своей страны?

Не умничай! Выбери образец у приличных людей. Делай как американцы, или немцы. Они поумней нашего будут.

Думаешь о будущем для своих детей?

Рожай в США, чтобы обеспечить детям право на американский паспорт, или хотя бы дай им образование на Западе.

Образцом для подражания является абсолютно все – уклад жизни, экономика, этика, мораль.

Это даже не подражательство. Западные стандарты не адаптируются (кто мы такие, чтобы улучшать идеальный образец). Они берутся целиком и объявляются нормой.

Наивные советские идеологи боролись с западной поп-культурой, резонно полагая, что она развращающим образом действует на советского человека. Однако, всепобеждающая экспансия западной массовой культуры была лишь наглядной формой поражения советского проекта как идеи.

Советская интеллигенция уже к концу 70-х сформулировала, что «совок-отстой» и мерой успешности видела возможности быть как можно более «западной» во всем.

Хаос 90-х стал апофеозом этой концепции.

СССР был антизападом, поэтому должен был исчезнуть. И он исчез. Параллельно исчезла половина советской экономики, десятки отраслей промышленности, аннигилировалась советская наука, а деятели культуры отправились выступать за еду на корпоративах.

Казалось бы, эта прививка должна была подлечить сознание российской интеллигенции. Но не помогло.

Самоуничижение, добровольное признание себя второсортными, плохими последователями образца остается базовым для значительной части интеллектуальной элиты.

От вежливого одобрения иностранца российская интеллигенция по-прежнему «течет» как советская интеллигентка от комплимента похотливого интуриста 80-х. И неодобрение России условным Западом остается основной причиной оппозиционности образованного класса.

Не случайно их приводит в бешенство именно независимость путинской стратегии, в которой он очевидно готов на любые формы противостояния.

Они говорят о тирании, однако в качестве альтернативы предлагают только идеологическую капитуляцию.

Наше расхождение с условными либералами заключается совсем не в том, что мы против личных прав и свобод людей, а они – за. Оно не в том, что мы против независимого суда и выборной демократии, а они – за.

Наше различие в том, что «либералы» отказывают России в ее собственной исторической судьбе, в ее собственном пути. Они исключают саму возможность этого.

Все разговоры про универсальные и всемирные ценности подразумевают только один алгоритм – их нужно принять целиком и беспрекословно.

То, чем занимается официальная российская пропаганда часто выглядит неуклюже, грубо. Но честно говоря, альтернатива тоже так себе.

Российская смердяковщина исключительно популярна среди гуманитариев.

Это и понятно. Русская математика и прикладная физика так и существуют в мировой науке как «русский физик Алферов» или «русский математик Перельман». А вот гуманитарии 30 лет обходятся изданием по лицензии Cosmopolitan и Men’s Health и съемками «фестивальных» фильмов про страшную Россию.

Они даже название себе придумали – креативный класс. Этот креативный класс - вторичен, неоригинален. Это подражательство экстраполируется на все стороны повседневной жизни. Даже в мелочах.

Они предпочитают Гугл Яндексу и говорят «гуглить». Они пишут в Фейсбуке, хотя В Контакте в России в 10 раз больше. Они по двадцатому разу едут в Париж или Барселону, хотя так ни разу не побывали в Костроме или Ярославле.

И вышедшая в тираж Metallica cо своей нелепой Gruppa krovi na rukave для них является оправданием их заурядной и неинтересной жизни.

Только глубинный русский народ на эту подделку не купишь. Он продолжает слушать своего Стаса Михайлова и Басту. Потому что, они хоть и нелепые, а– свои. И поют на русском языке без подстрочника.

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