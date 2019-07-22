2019-07-22T18:21:14+03:00
Политика

Владимир Соловьев - «КП»: Гражданство Италии я не получал

Журналист уверен, что «расследование» было заказным
Роман ГОЛОВАНОВ
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Телеведущий Владимир Соловьев.Телеведущий Владимир Соловьев.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В сети появился ролик, в котором блогер Алексей Навальный обвиняет телеведущего Владимира Соловьева в получении вида на жительство в Италии. Там у журналиста есть недвижимость. Но Соловьев опроверг эту информацию.

- Это тип визы. Это не гражданство. Оно не дает ни какого права ни голосовать там, ни работать там, - рассказал «КП» Соловьев. - Оно дает право находиться на территории Италии больше, чем 90 дней. И она у меня давно уже — больше 10 лет. Навальный обратил внимание только на шапку документа. Но ниже поясняется его особый статус. По нему я не могу претендовать на работу или гражданство в Италии. Тем более, если вы внимательно посмотрите на сам документ, то увидите, что там прописано мое гражданство: Россия. И по одной этой карте без российского паспорта въехать в Италию я не смогу.

Владимир Соловьев предположил — «расследование» против него было заказным.

- И, как мы знаем, господин Навальный получает деньги за публикации обо мне, - сказал телеведущий. - Кто ему в этот раз заплатил? И сколько биткоинов? Надеюсь, что господин Навальный платит налоги с тех денег, которые он получает за публикации обо мне. Дом в Италии я купил за свой счет. К бюджетникам это не имеет никакого отношения. Деньги зарабатываю, плачу налоги. Мои программы приносят деньги каналу — там реклама дорогая ведь рейтинг высокий. Еще у меня есть и другие бизнесы, о которых они писали. И это им ничего не дало. Я с 90-х занимаюсь бизнесом и со всего плачу налоги. Лучше он пусть покажет, платит ли он налоги, как он проводит за границей времени больше, чем я. Откуда у него на это деньги?

ИСТОЧНИК KP.RU

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