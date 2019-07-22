2019-07-22T18:07:29+03:00
Политика

День военно-морского флота Россия отметит большим парадом на Неве

28 июля парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте
Александр КОЦ@sashakots
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Во время репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.Во время репетиции парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В последнее воскресенье июля страна чествует одного из двух союзников России - ее флот. Главный военно-морской парад, по традиции, проходит в северной столице. И из года в год это действо становится все ярче и ярче.

- В этом году парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно оснащенные современным и новейшим вооружением, - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. - Будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев.

В преддверии праздника Минобороны открыло специальный интерактивный раздел на сайте ведомства, в котором можно узнать, как торжества пройдут в вашем городе. А значит - заранее продумать точку обзора, с которой получатся самые яркие фотографии.

Масштабные торжества пройдут не только в Питере, но и на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и даже сирийском порту Тартус.

- Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих, - пояснил министр.

Кстати, как отметил глава оборонного ведомства, с каждым годом на День ВМФ приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. А свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины.

В торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ.

В Кронштадте прошла репетиция парада ко дню ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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