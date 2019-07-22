Возродить традиционные обычаи и стиль жизни планируют эвенки в Хабаровском крае

Во всех регионах России есть свои коренные малочисленные народы. На Камчатке, к примеру, это камчадалы, в Краснодарском крае – шапсуги, в Ленинградской области и Карелии – вепсы, а в Хабаровском крае один из малочисленных народов – эвенки. Не секрет, что традиции таких народов постепенно уходят в лету. Молодежь забывает родной язык, культуру и обычаи, а старики пытаются сохранить, оставшиеся крупицы. В Хабаровском крае эвенки реши не сдаваться и не опускать руки. Активисты из числа коренные жители села Тугур решили попробовать получить президентский грант, чтобы возродить традиции.

Само село Тугур находится в 600 километрах на север от краевой столицы – Хабаровска. Эвенков там 68%, остальные жители - русские. Всего там не больше 350 человек живет. Для населенных пунктов Дальнего Востока это вполне нормальная цифра. Люди уезжают учиться, а потом жить и работать в крупные города. Селу около 300 лет. Местные промышляют рыбалкой, охотой и оленеводством – национальным ремеслом.

Активные жители села намерены сделать все конкурсы традиционными. Фото: Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Нёут»

Народные обычаи тут соблюдались до советского времени, потом люди стали вести оседлый образ жизни. Все же оленеводство - это не пасти коров на лугу, а блуждание с оленями по тайге. В 1987 поголовье оленей достигло тысячи голов, потом постепенно начало снижаться. Недавно родовая община решила коренных малочисленных народов Севера «Нёут» решила возродить интерес подрастающего поколения сельчан к культуре, традициям и языку исторических предков-оленеводов разнообразными конкурсами для юных и взрослых. Вспоминать былые времена в селе теперь не обязательно, сейчас благодаря

- У нас есть стадо оленей при общине, а раньше в каждой семье было по стаду, многие в нашем селе говорили на эвенкийском языке, а сейчас учим его в школе как иностранный, – рассказывает председатель родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Нёут» Екатерина Шмонина. - Когда я вышла на пенсию, поняла, что нам нужно возрождать эвенкийскую культуру. Дети с большим удовольствием откликаются, участвуют в конкурсах. Родителям тоже интересно. Начали проводить и крупные мероприятия.

Народные обычаи тут соблюдались до советского времени, потом люди стали вести оседлый образ жизни. Фото: Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Нёут»

Активные жители села намерены сделать все конкурсы традиционными на средства президентского гранта. Например, каждый год эвенки хотят определять лучшего оленевода в конкурсе верховой езды и гонках на нартах. Есть соревнования и для самых маленьких: сочинения «Мой дом – это Тугур» и конкурс рисунков «Жизнь эвенков». Традиции села хотят даже запечатлеть в стихотворной форме. А лучшие произволения внести в сборник, который тоже стало возможным создать благодаря президентскому гранту. Для девочек будет проводиться конкурс по декоративно-прикладному искусству.

- Прикоснуться к традициям можно и за столом. После проведения нашего кулинарного конкурса «Национальная кухня» мы выпустили книгу «Национальные рецепты эвенкийской кухни» в 100 экземплярах. Наваристые супы из оленины с мукой, отварные кишки, сырая печень, черемша – все это наше «дикое» питание. Вместе с 22 учениками мы провели исследовательскую работу: узнавали рецепты у старожилов села, в том числе у своих родственников, ведь у многих корни оленеводов-кочевников, - резюмировала председатель общины.

Планы у активистов серьезные. Они надеются, что денег с президентского гранта хватит на создание летней сцены рот местном клубе, а также на строительство спортивной площадки на территории парка и национального эвенкийского центра.