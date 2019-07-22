Капля никотина убивает лошадь, а выброшенный окурок уничтожает газон

На нашей планете живет более 1,1 миллиарда курильщиков. Это значит, что смолит примерно каждый седьмой житель Земли. Несмотря на всевозможные ограничения, которые в ряде государств вводятся в отношении любителей подымить, их число в целом не сильно уменьшается. Считается, что непосредственно от этой привычки в ХХ веке умерло 100 миллионов человек, это больше, чем погибло в Первой и Второй мировых войнах вместе взятых. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Однако, как выяснилось, мы до сих пор еще не знаем всех пагубных последствий курения.

Ученые из Университета Англии имени Джона Раскина решили выяснить, как влияют окурки на рост растений. Оказалось, что дело обстоит немногим лучше, чем с хрестоматийной лошадью, погибшей от капли никотина. Исследователи проводили эксперименты с двумя видами растений: клевером и английский рейграсом, известным также под названием «плевел многолетний». Оба растения являются важной кормовой культурой для животных, а кроме того часто используются для озеленения городских парков. В почве, которую «удобряли» сигаретными фильтрами, взошло на 27% семян клевера меньше, чем в контрольных образцах. При этом побеги клевера были в среднем на 28% короче, а масса корней на половину меньше, чем у «некурящих» растений. Рейграс оказался более устойчивым: у него всхожесть упала только на 10%, а длина побегов на 13%. Кроме того в растениях был обнаружен дисбаланс хлорофилла - вещества, которое позволяет растениям использовать световую энергию. Такие нарушения обычно возникают во время засухи. Эксперты считают, что всему виной химические вещества, из которых состоят сигаретные фильтры, именно они, а не табачные токсины, оставшиеся в окурках, вызывают у растений такой стресс. Большинство фильтров изготовлены из волокон ацетата целлюлозы, а для придания эластичности туда добавляют пластификаторы. Такие фильтры содержат тысячи полимерных волокон и время распада этого вида пластика составляет 10 и более лет.

- На наш взгляд, окурки являются самым недооцененным фактором загрязнения на нашей планете, - считает ведущий автор исследования биолог Данниэла Грин. - Ежегодно во всем мире производится 5,6 триллиона сигарет, большую часть окурков курильщики безответственно бросают на землю. Это считается социально приемлемым поступком, люди уверены, что окурки быстро разлагаются и не считают их мусором. В парках Кембриджа в некоторых образцах почвы мы находили до 128 окурков на квадратный метр. Наше исследование стало первым, которое показало, что биопластик сигаретных фильтров наносит серьезный ущерб окружающей природе и угнетают рост растений. Люди просто об этом не знали.