Российским чиновницам разрешат носить черные чулки и красить ногти красным

«Дресс-код. Рекомендации для государственных служащих». Этот 18-страничный документ уже в октябре ляжет на столы всех чиновников. Полезна она будет всем: для дам прописано 4 кода для различных ситуаций, для мужчин - 6.

Это азбука того, как правильно одеваться. Ее составляли специалисты по протоколу, этикету, стилисты, имиджмейкеры, портные и... сами госслужащие, только инкогнито.

Но все же дресс-код не догма.

- Дональд Трамп, например, носит галстуки в стиле «вырви глаз», а канадский премьер Трюдо - смешные носки. Это уже стало частью их имиджа. Но чтобы грамотно нарушать общепринятые правила, нужно их сначала полностью себе представлять, - объясняет «КП» главный составитель документа Гилана Михайлова, директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

ЭТАЛОНЫ - ПУТИН, МАТВИЕНКО И ЛАВРОВ

Разъяснить чиновникам, в чем им ходить, Михайлову сподвигло необразованное в этих вопросах молодое поколение. Чего греха таить: сегодня многие несведущи даже в элементарных правилах этикета - например, засовывают обеденную салфетку за воротник. Молодые чиновники в ужасе, когда в приглашениях значатся пометки: Business best или Black Tie (дресс-коды для приемов самого высокого уровня).

А вот старая школа умеет одеваться. Главные образцы для подражания, по мнению Гиланы Михайловой, - это первые лица государства.

- Эталоны - наш президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров. Среди женщин - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, - подчеркивает она.

Когда коллеги красивые, хочется отдаться работе с удвоенной энергией. Фото: Phovoir Images/Фотобанк Лори

НОСИТЬ НА СЕБЕ МИЛЛИОНЫ НЕ НУЖНО

Разработчики не рекомендуют чиновникам демонстрировать дорогие бренды. К примеру, итальянские костюмы Brioni, цена которых выше годовой зарплаты учителя, госслужащим надевать настоятельно не рекомендуют.

- Специалист, только взглянув на человека, может подсчитать, сколько на нам «надето»: 10 тысяч рублей или 10 тысяч долларов. Поэтому никаких Brioni и сумок Louis Vuitton! И туфли из крокодиловой кожи абсолютно неприемлемы. Это некорректно по отношению к людям, на налоги которых «слуги народа» живут. Но одежда должна хорошо сидеть, поэтому идеально, если она сшита на заказ.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - ФИОЛЕТОВЫЙ

- Каждый чиновник должен иметь темно-синий костюм, - утверждает Гилана Михайлова. - А вот черный мужской пиджак допускается только на похоронах или свадьбах. Женщина, однако, может носить любые темные костюмы, включая бордовые и даже фиолетовые. Но нужно учитывать психологию: фиолетовый - цвет неуверенности. Такой человек подсознательно не внушает доверия.

Что касается галстуков, то не все могут себе позволить по-настоящему выразительную галантерею.

- Красный галстук допустим для людей, занимающих верхнее место в иерархии, - говорит Михайлова. - Чем больше вес у политика, тем более бордовыми становятся его галстуки. Например, с годами галстуки Владимира Путина становились все более темно-красными. Кричаще-красные галстуки, как у Трампа, носят, когда хотят показаться крутыми.

Как правильно выглядеть в коридорах власти

Дресс-код Business Casual - для ежедневного использования на работе и в поездках, если нет важных встреч и совещаний.

Женщины

- Платье или юбка с брюками сочетаются с жакетом с длинными рукавами или 3/4.

- Юбка трапеция или карандаш. Длина до середины колена (плюс-минус 10 см).

- Брюки полной длины со стрелками.

- Цвет жакета и низа одинаковый. Допустимы серый, бордовый, бежевый, синий, зеленый.

- Туфли лодочки, оксфорды, лоферы. Каблуки - максимум 5 см.

Комментарий Гиланы Михайловой:

- Колготки могут быть телесного цвета и полностью до 20 ден. Черные тоже допустимы - мы много об этом спорили, но в итоге решили, что можно: они красиво смотрятся на ноге. Но рисункам - твердое нет. Чулки можно - если длина юбок позволяет.

Макияж должен быть максимально естественный. Румяные щеки на все лицо не годятся для госслужбы. Обязателен маникюр для женщин. Цвет - любой оттенок бежевого, красный или бордовый.

Мужчины

- Костюм. Наряду с классическим возможен непарный костюм (пиджак и брюки различаются по цвету или рисунку).

- Пиджак из гладкой шерстяной ткани. Цвет синий, серый. Летом позволителен светло-серый.

- Рисунок: полоска, клетка-рамочка, в легкую клеточку.

- Брюки классического кроя. Длина сзади - до середины пятки, спереди одна складка. Цвет темно-синий, серый, черный. Черные брюки только в паре с серым пиджаком, темно-синие и серые брюки - с синим или серым пиджаком.

- Сорочка из 100-процентного хлопка: однотонная белая, светлые оттенки голубого, бежевого, розового, серого. Допустим рисунок в клетку и полоску. Манжеты на 1 - 2 пуговицах.

- Галстук шелковый, не блестящий, однотонный, с полоской, с мелким геометрическим рисунком, контрастным к фону. Разрешается мелкий рисунок пейсли, или турецкий огурец.

- Можно без галстука.

Комментарий Гиланы Михайловой:

- Это деловой стиль, но можно позволить себе немного расслабиться. Необязательно все время ходить в классическом костюме. Но точно нельзя ходить на официальные мероприятия в джинсах. Их носят, когда нужно лопатой помахать или на пикнике отдохнуть.

Под запретом ультрамодные укороченные брюки. Носки должны быть по середину икры в тон обуви или брюк. А часы только на кожаном ремешке.