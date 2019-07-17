Бенидорм: Чем вас удивит самый необычный курорт Испании

Бенидорм нравится далеко не всем. Ругают его за те самые небоскребы (мол, где же настоящая Испания?), многолюдные пляжи, вечеринки от рассвета до заката. Хвалят, впрочем, примерно за то же самое.

Но объективнее всего цифры. Бенидорм, бывшая рыбцкая деревня, сейчас третий в Испании город по количеству туристов (точнее, по ночевкам в отелях). После Мадрида и Барселоны. И впереди Севильи и Гранады, Валенсии, Малаги и множества других прекрасных испанских городов.

Постоянных жителей в Бенидорме 68 тысяч человек, примерно как в Дубне или Елабуге. Летом население увеличивается до 400 тысяч. Туристов же в прошлом году приехало больше 2 миллионов. Сами испанцы, британцы, голланды, французы. И русские, конечно.

Совсем крошечная историческая часть города среди небоскребов.Фото: Юлия СМИРНОВА

СТЕРЕОТИП ПЕРВЫЙ: ПЛЯЖИ

Пляжи Леванте и Поньенте – такая жи визитная карточка Бенидорма, как и небоскребы. Леванте с запада, Поньенте с востока. Широкие, с натуральным песком, открытые для всех, бесплатные (как и все пляжи Испании). Да, кое-где берут 5 евро за лежаки, но тут же рядом можно разложить свое полотенце. Закрытых пляжей при отелях, как в Турции, здесь нет в принципе – нравится вам это или нет. Море принадлежит народу.

Вода в море чистая и прозрачная, рядом – природный парк Сьеррра-Элада, к которому относится и часть акватории Бенидорма.

Собственно, первое, что нужно сделать, планируя отпуск в Бенидорме – выбрать пляж, а точнее, район города.

Леванте – шумный, тусовочный, и на пляже там всегда много народу.

Пляж Поньенте иногда бывает абсолютно пустымю Пляж Леванте - никогда.Фото: Юлия СМИРНОВА

Поньенте – более спокойный, тихий, и пляж там явно поспокойнее. Во всяком случае, в июне контраст был просто разительным. Я фотографировала практически пустой пляж с 15-го этажа отеля Poseydon Playa, чтобы отправить друзьям: в Бенидорме и так бывает! В тот же день по дороге к Сьерра-Элада увидела, сколько тел в купальниках на пляже Леванте. Мой выбор в пользу Поньенте был верен. Но все мы разные, так что и у Леванте есть свои поклонники.

Малоизвестные факты:

- В Бенидорме не два пляжа, а целых пять. Пляж Маль Пас– как раз между Леванте и Поньенте, в исторической части Бенидорма. Маленький, но никак не уединенный: мимо него по набережной люди идут от Поньенте к Леванте, от Леванте к Поньенте.

Маленький Пляж Маль Пас в самой серединке береговой линии Бенидорма - между двумя огромными пляжами, Леванте и Поньенте.Фото: Юлия СМИРНОВА

Пляж Альмадрава – у подножья парка Сьерра-Элада. Стометровый, с мелким песком, живописными скалами соснами. Загорающих мало, красоты – сколько угодно. Еще чуть дальше – совсем крошечный и тихий пляжик Тио-Чимо.

- Пляжи Бенидорма оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Тут есть кресла-каталки, на которых можно заезжать в море. Дежурит персонал, готовый помочь. И, конечно, спуски с набережной на пляж приспособлены для колясочников, как и раздевалки В Бенидорме гордятся, что первыми в Испании сделали такие пляжи.

- набережная пляжа Поньенте - шедевр архитектуры, получивший несколько престижных премий. Ее спроектировали испанские архитекторы Карлос Ферратер-и-Ламбарри и Хавьер Марти-и-Гали. Формой своей она имитирует морские волны и утесы, то нависает над пляжем, то уходит от него, чередуются солнце и тени, места, где хочется постоять и посмотреть вдаль и совершить пробежку (бегунов с утра и вечером, кстати, очень много).

СТЕРЕОТИП ВТОРОЙ: НЕБОСКРЕБЫ

Бенидорм в кажлрм путеводителе называют испанским Манхэттеном. Не случайно, конечно. Ни в одном другом испанском городе нет такого количества небоскребов (и это не эмоции, а статистика). Мало того – Бенидорм рекордсмен мира по числу небоскребов на душу населения. А по их количеству на квадратный метр уступает лишь Нью-Йорку. Здесь можно подняться на крышу самого выского отеля в Европе, четырехзвездочного Bali, выпить испанского вина или кофе в панорамном баре с видом на пляжи, море, горы и другие небоскребы.

Почему так получилось? Обычно же небоскребы строят там, где земля дико дорогая – в Манхэттене, Гонконге, Москве – чтобы на одном квадратном метре уместить как можно больше этажей, людей и квадратных метров. В Испании, даже на берегу Средиземного моря, земля не стоит очень уж баснословных денег, не случайно Бенидорм – исключение, единственный курорт, который рос вверх.

- Если бы в Бенидорме строили коттеджи и дома в один – два этажа, все эта земля, - мой бенидормский знакомый Лучо широким жестом показывает на зеленые поля и склоны, - была бы сейчас занята домами, от природы не осталось бы ничего. Небоскребы позволяют, с одной стороны, открыть много отелей и апартаментов и принимать туристов, но при этом меньше вредить природе. При “вертикальной” модели города расходуется меньше воды, электричества, топлива и других ресурсов.

Не будем сейчас вдаваться в урбанизм, экономику и экологию, мы же все-таки на отдыхе. Просто знайте: небоскребы делают Бенидорм не только необычным (да, дело вкуса, но тем не менее), но и экологичным.

Самые высокие небоскребы Бенидорма:

Жилой дом Intempo – 192 метра, 47 этажей

Отель Bali – 186 метров, 52 этажа

Жилой дом Lugano - 158 метров.

Вид на Бенидорм с крыши отеля Bali.Фото: Юлия СМИРНОВА

СТЕРЕОТИП ТРЕТИЙ: А ЧТО ЕЩЕ?

В Бенидорме не такого музея, как мадридский Прадо. Нет таких памятников архитектуры, как Альгамбра в Гранаде. Нет такого уникального собора, как Саграда Фамилия в Барселоне.

Главное здесь – пляжи, прекраснейший климат (300 солнечных дней в году, купалььный сезон с апреля до ноября. Спасатели на пляжах Бенидорма работают круглый год, так как и зимой есть желающие купаться), множество отелей и апартаментов, еще больше баров и ресторанов, парки развлечений (такие, как Terra Mitica, Mundomar, Terra Natura, Aqualandia и Aqua Natura). Еще активный отдых – от велосипедов и каяков до гольфа и поездок на внедорожниках к водопадам и горным деревням.

Но то, что в Бенидорме нет Прадо, вовсе не значит, что тут совсем нет музеев. Или еще чего-нибудь достойного внимания культурного, образованного и любознательного туриста. А мы же с вами такие. Рассказываю!

- на холме Тоссаль-де-ла-Кала над пляжем Поньенте идут археологические раскопки древнеримской военной крепости, построенной в 1 веке до нашей эры, так называемого “кастеллума”. Археологи университета Аликанте, занимающиеся раскопками, называют его уникальным для Испании памятником.

- среди небоскребов сохранилась историческая часть города. Совсем небольшая, но мне она нравится больше всего – особенно балкон Средиземноморья, терраса на набережной с видами на Средиземное море и пляжи Леванте и Поньенте.

"Балкон Средиземноморья" - терраса с видами на море и островок Бенидорм. К которому, кстати, можно сплавать на катере.Фото: Юлия СМИРНОВА

- музей Бока-де-Кальвари находится как раз в исторической части, в здании, которому больше века. Музеем оно стало лишь в 2015 году. Экспозиция посвящена истории город. Впечатляют старые черно-белые фотографии старого Бенидорма, где на пляжах брутальные рыбаки с сетями вместо туристов. Плюс меняющися выставки – картин, скульптур, фотографий. Или тематические: о моряках и рыбаках Бенидорма, о кинозвездах, здесь снимавшихся и отдыхавших... Вход бесплатный.

Сейчас на пляжах Бенидорма брутальных рыбаков уже не увидишь - только на черно-белых фотографиях в музее или в граффити.Фото: Юлия СМИРНОВА

- церковь Святого Якова и Святой Анны на площади Кастелар, в шаге от балкона Средиземноморья, построена в 18 веке Самая яркая архитектурная деталь – ультрамариновые купола, характерные для Валенсийского сообщества (если отправитесь на экскурсию в соседний город Алтеа, тоже такие увидите). Через Бенидорм проходит один из маршрутов паломнического Пути Святого Якова в Сантьяго-де-Компостела, о чем тоже мало кто знает – хотя в последние годы среди пилигримов, идущих другими маршрутами пути, все больше россиян.

Церковь Святого Якова и Святой Анны с характерными для испанского Средиземноморья ультрамариновыми куполами.Фото: Юлия СМИРНОВА

- граффити, созданные известными мастерами уличного искусства, украшают улицы, переходы и бывшую арену для корриды. Это специальный проект городских властей, пригласивших в Бенидорм шесть авторов. Одна из художниц беседовала с местными рыбаками (в Бенидорме их уже на найти, так что поехала в соседнюю деревню Вильяхойоса – и вы съездите, красиво), изучала старые фото – и создала на стене черно-белые портреты татуированных рыбаков.

Городские власти пригласили мастеров стритарта, чтобы украсить улицы, переходы и бывшую аренду для корриды.Фото: Юлия СМИРНОВА

ПРО ЕДУ

В Испании еда всегда отдельная тема. Причем очень важная. Чем по этой части хорошо Бенидорм?

- вы в Валенсийском сообществе. А это родина паэльи – едва ли не самого известного испанского блюда. Так что у вас все шансы попробовать паэлью самую правильную,приготовленную по всем канонам и традициям. Например, в семейном ресторане Ulia с видом на море на пляже Поньенте.

- разумеется, на паэле останавливаться не стоит. И даже на всей средиземноморской кухне. На улице Санто-Доминго, больше известной как Тапас-Стрит, отлично готовят и блюда других регионов Испании. Когда в Бенидорме начался туристический бум, сюда потянулись за заработком переселенцы из Страны Басков, Арагона, Кастилии... Скучали по домашней еде, вот и открыли свои бары и рестораны. Загляните в ресторан La Cava Aragonesa, в бар Gaztelutxo за пинчос из Страны Басков или в тапас-бар Aurrera - все на одной улице.

- вариант красивый и даже роскошный, если в отпуске вам захочется особенного обеда или ужина – ресторан Llum del Mar в пятизвездочном отеле Villa Venecia. Виды на море из ресторана пусть и не 360 градусов, но на три стороны света точно. Из всех номеров отеля такие же. Блюда похожи на маленькие картины на тарелках. При этом реально вкусные, а не как иногда бывает в гламурных ресторанах – красиво, но после этого хочется нормально поесть. Тут все вместе.

Еда в Испании - очень важная тема. И супертуристический Бенидорм не исключение. Вот эта красота, например, из ресторана Llum del Mar.Фото: Юлия СМИРНОВА

- в нетуристических местах Испании рестораны работают по расписанию, привычному для испанцев, но не всегда удобному для путешественников: обед с 13 до 16, ужин не раньше 20 часов, а часто и после 21 часа. В остальное время в основном подают тапас (небольшие закуски). В Бенидорме же кухня во всех рестранах открыта с утра и до поздней ночи, без всяких перерывов.

ВИЗА

Шенгенская. В Москве оформляется в среднем за 5 рабочих дней через визовый центр.

ПЕРЕЛЕТ

Аликанте – ближайший международный аэропорт, один из самых оживленных в Испании. Только за июнь 2019 года обслужил более полутора миллионов пассажиров. Рейсы в Аликанте есть из множества стран. Я, например, летела стыковочным рейсом Finnair через Хельсинки. Билет туда – обратно из Москвы стоит порядка 18 – 20 тысяч рублей. Цены, конечно, зависят от сезона, от того, насколько заранее вы бронируете билеты, включен ли в тариф багаж.

На тот случай, если вы тоже полетите с передкой, полезно знать несколько нюансов:

- паспортный контроль вы проходите в первом их аэропортов Шенгенской зоны. В моем случае это был Хельсинки. Пограничнику нужен посадочный на второй рейс, остальные детали вашей поездки – уже на его усмотрение: может спросить, когда обратно, какова цель поездки, где остановитесь в Испании, попросить показать обратный билет (не обязательно распечатку, можно и на мобильном), проверить отпечатки пальцев. Или вообще сразу пропустить. По прилету из Хельсинки в Аликанте уже нет паспортного контроля.

- у ленты транспортера, где выдают багаж, очень многие пассажиры нашего рейса поначалу не дождались свои чемоданы. Оказалось, что все мы сдавали их либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Вопрос решился быстро: в Аликанте, как и в других испанских аэропортах, для выдачи багажа пассажиров, прилетевших из нешенгенских стран, есть отдельный зал. И смотрят на бирке именно первый аэропорт – Москву, а не Хельсинки. Формально это сделано для таможенного контроля. Но в реальности никто не просил открыт чемоданы, разобрали их с “нешенгенского” транспортера и разъехались по отелям.

- на обратном пути вы наверняка будете оформлять Tax Free – возврат НДС за покупки. Тем более что недалеко от Бенидорма, в городе Эльче, расположен крупнейший в Европе обувной аутлет. А в Аликанте, куда вы тоже наверняка съездите, - популярный у наших туристов универмаг El Corte Ingles.

Так вот. В Испании больше не надо идти на таможню со штампом и тем более показывать покупки. Вместо этого в аэропортах поставили терминалы Innova, сканирующие штрих-коды с чеков Tax Free. В терминале можно выбрать русский язык и следовать инструкциям на экране – в итоге получите электронный штамп, все быстро и просто. Дальше как обычно: можно запечатать чек с конверт, выданный в магазине, и опустить в почтовый ящик (тут же в аэропорту). Либо получить возврат наличными или на карту в пункте возврата Tax Free после досмотра.

В случае со стыковочными рейсами – опять же удобно. Формально по правилам возврата НДС надо ставить штамп, когда вы покидаете границы Евросоюза – то есть в моем случае в Хельсинки. Пришлось бы брать покупки с собой. Но терминал Innova эти нюансы не интересуют, я получила штампы на все чеки уже в Аликанте.