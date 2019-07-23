СК России: суд поставил точку в деле банды "Емели"

Изучив материалы уголовного дела, коллегия присяжных заседателей Московского окружного военного суда признала представленные следователями СК России доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта всем подсудимым, которые проходят по делу банды "Емели". Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Андрей Гуров, Олег Терешин, Геннадий Баронов, Петр Турлаев – жители Брянской и Смоленской областей – признаны виновными по всем инкриминируемым им преступлениям. Присяжные пришли к выводу, что никто из членов преступного сообщества не заслуживает снисхождения.

ЭХО 90-х

Это были классические братки. Бригада "Емели" родом из небольшого городка Рославль на Смоленщине. Ее создал учитель физкультуры Юрий Мисуркин. После того, как он пропадет без вести криминальную бригаду возглавит Николай Емельянов и Игорь Галанцев. Банда разрослась в 90-е до сотни человек. Братки трясли первых челночников и директоров автосервисов, контролировали контрабандный алкоголь и табак.

- Они не останавливались ни перед чем. Убийство стало даже не решающим- обычным аргументом. Они держали в страхе две области Брянскую и Смоленскую. Среди прочих преступных группировок банда Емельянова или Емели отличалась особым размахом. Они даже перестреляли местных вора в законе, которые контролировали контрабанду из-за границы, - рассказали "КП" в СК России.

Вскоре бандиты "Емели" сумели провести в депутатские кресла ряд своих людей и стали фактическими хозяевами целых районов. А после того, как они заручились покровительством некоторых руководителей в силовых структурах число заказных убийств на брянщине в 7-8 раз превысило аналогичные показатели в других областях.

ЗАПУГАЛИ ПРИСЯЖНЫХ

Еще в 2009 году, работая по двум преступлениям, совершенным в Калужской области, следователь по особо важным делам регионального следственного управления СК России Дмитрий Рыженко обратил внимание на сходство свидетеля по делу об убийстве Радюкова в Обнинске (2005 год) с фотороботом по делу о посягательстве на сотрудников милиции в Калуге (2003 год).

- По результатам проведенных следователем допросов было установлено, что к преступлениям причастны члены организованной преступной группы, которая сотрудничает с преступным сообществом Николая Емельянова. Однако состав участников преступной группы и их имен никто из сотрудников правоохранительных органов не знал. Имелась лишь информация, что лидером ОПГ был некто Гэл (впоследствии установлен как Галанцев), - вспоминают в следствии. Несмотря на то, что формально эти убийства совершались в других регионах, калужские следователи не стали делить их по территориальному признаку.

Спустя год следственной работы, которая проводилась преимущественно на территории города Рославль Смоленской области, к лету 2010 года, следователь СК России в ходе допросов получил информацию о поименном составе Рославльской ОПГ. Тогда же были получены сведения о других преступлениях, совершенных членами группировки. Спустя еще год кропотливого сбора доказательств, весной 2011-го года в целях одновременного задержания криминальных элементов была разработана и проведена операция, вынудившая фигурантов собраться в одном месте в Калуге.

Самые активные члены ОПС – Новгородов, Семенов и Галанцев – были задержаны непосредственно в здании следственного управления СК России по Калужской области. Чуть позже были задержаны Турлаев и Баронов. За расследованием одного убийства потянулась целая цепь преступлений.

Вскоре они оказались на скамье подсудимых. Но решение суда присяжных было невероятным: присяжные вынесли вердикт- невиновны.

- Для следствия это был удар. Казалось, что непоправимый. Мы не могли понять как это могло быть. Не было представлено на суде ни одного алиби. Были более 30 свидетелей, которые прямо указывали на исполнителей преступлений. Одна из присяжных родом из Брянска, возвращаясь после одного из судебных заседаний, на вокзале в Брянске была избита. Просто так, без всякой причины. Это один из штрихов этого оправдательного приговора, - говорят в СК России.

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИСЯЖНЫХ

После того, как "емелинцы" вернулись домой, они попытались напомнить "палаточникам", "ларечникам" и владельцам автосервисов о необходимости заплатить долги за время, которое рэкетиры провели в СИЗО. Впрочем, вскоре выяснилось, что решение присяжных сопровождалось процессуальными нарушениями. И дело было возвращено на новое рассмотрение. На этот раз аргументы следствия состав присяжных убедили. Вердикт "виновны" вынесен.

После суда жители Рославля стали вспоминать, как в 90-х и в начале 2000-х бандиты могли запросто отнять на дороге машину. В кафе можно было встретить пьяных бойцов в бронежилетах на голое тело, которые от скуки постреливали в потолок из автомата.

Члены банды осуждены на длительные сроки за организацию преступного сообщества, бандитизм, убийства (6 эпизодов), хулиганство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

- Многие из этих преступлений совершены более 15 лет назад, в те времена, когда криминалитету, возможно, казалось, что их власть в глубинке крепка, и их конспирация позволит им оставаться безнаказанными, жить по своим "законам" и отдыхать на морских курортах. Но расследование преступлений прошлых лет - один из приоритетов в деятельности Следственного комитета России. И дело банды "Емели"- еще одно тому подтверждение. С вынесением вердикта следствие не прекращается. Ряд эпизодов кровавой деятельности банды еще расследуется – их ответственность лишь дело времени, - отметили в СК России.