Геннадий Онищенко: Под Хабаровском в палаточном лагере погиб в пожаре один ребёнок, но - пострадали все 189 детей

- Геннадий Григорьевич, мне буквально час назад прислали такие данные. Это сводка МЧС по Хабаровску - о пожаре в детском палаточном лагере. Пострадало 10 человек, в том числе, 5 детей, пятерым взрослым оказана помощь амбулаторно, госпитализировано 4 ребенка, из которых 3 с ожогами, один в шоковом состоянии, один ребенок погиб. Всего пожар был на площади 2400 квадратных метров. Вот такие ужасы… Вы уже связывались с Хабаровском.

- Это неправильная оценка.

- То есть?

- Пострадали все дети, которые были в этом палаточном лагере.

- Всего было 189 детей. Общая площадь возгорания- 2400 квадратных метров.

- Пострадали все дети, которые были в этом якобы несуществующем лагере.

- Да, власти Хабаровского края заявляют, что никто не знал о существовании этого лагеря.

- Врут...

Это была ночь, из 26 палаток сгорело 20.

Да, физически пострадали те, которых вы назвали, одна девочка погибла. Но все дети, которые спали в этих палатках, они получили огромную психологическую травму, которая во многом будет определять их ближайшую жизнь, а, может быть, даже всю остальную жизнь. Потому что тот ужас, который они пережили, проснувшись в огне и выскакивая из горящих палаток, это, как говорится, не учтённая травма, которую они получили.

Теперь о сути. Я разговаривал сегодня утром, где-то в 4 часа утра, с Хабаровском.

- С кем конкретно?

- Ну, с профессионалами я разговаривал.

Здесь нам скармливается идея, что никто не знал об этом лагере. На самом деле, это современная туристическая база, работающая круглогодично, которая в зимний период занимается вопросами, связанными с горным отдыхом, там сегодня есть такая возможность и, слава богу, что она есть.

Геннадий Онищенко: «Под Хабаровском погиб в пожаре один ребёнок, но - пострадали все 189 детей» 00:00 00:00

Буквально неделю назад там закончился большой молодежный форум, который называется «Амур», где собирались уже не школьники, а студенты и молодые активисты, где-то там до 30 лет – они обсуждали какие-то политические вопросы… Но неважно… Вот эта база, я так понимаю, не первый год использовалась. То, что я вижу по телевизору, ну, кроме обгоревших кроватей и лохмотьев от бывших палаток... Так вот - видно, что там есть хороший, основательный настил, на котором стояли эти палатки. То есть, все это было сделано капитально.

Скорее всего, произошло вот что. Там сегодня идут дожди, в Хабаровске, температура понижена, а все-таки палатка не является тёплым местом…

- Там якобы использовали обогреватели.

- Скорее всего, - да, обогреватели, хотя там есть и корпуса стационарные, кирпичные, каменные, в которых тоже дети находятся.

Поэтому сказать, что - проблема только в обогревателях…

- А в чем же ещё?

- Проблема ещё - и в этом нашем с вами общем раже: убрать везде и всюду все барьеры, которые, якобы, мешают жить и свободно дышать не только бизнесу, но и всему нашему населению.

И ещё такая вот навязчивая идея - любыми способами увернуться от требований разного рода надзорных органов, требующих, в том числе, и строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

В прежние времена детские пионерские лагеря по несколько раз проверяли, прежде чем поселяли туда ребятишек. Нынче даже на элементарные требования смотрят сквозь пальцы.

Это вот главная причина того, что происходит. Причина трагедии... Почему у нас гибнут и страдают дети... Если не поймём это и не осознаем, так и будет все продолжаться.