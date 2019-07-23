2019-07-23T14:43:32+03:00
Общество

Помощник Зураба Церетели о долге более 55 млн рублей: "Так случайно вышло. Мы выплатим сумму до суда"

Задолженность образовалась за аренду земельного участка
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Сначала помощники Зураба Константиновича были в шоке, потом юристы разобрались и выяснилось, что долг все же реальный и его надо выплачиватьСначала помощники Зураба Константиновича были в шоке, потом юристы разобрались и выяснилось, что долг все же реальный и его надо выплачиватьФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Несколько дней назад у скульптора Зураба Церетели обнаружилась огромная задолженность - более 55 млн рублей. Не платил он за аренду земельного участка на Авиамоторной улице. Но Департаментом городского имущества Москвы обратился с иском в Арбитражный суд. Сначала помощники Зураба Константиновича были в шоке, потом юристы разобрались и выяснилось, что долг все же реальный и его надо выплачивать.

- Не знаем как так получилось. Так случайно вышло. Человеческий фактор. Кто-то не проплачивал ежемесячные платежи, - сказал "Комсомольской правде" Сергей Шагулашвили, помощник скульптора.

- А за какой период накопился такой долг? - уточняю.

- Не знаю. Но мы все выплатим.

- До суда?

- Да.

Напомним, что Арбитражный суд 15 июля зарегистрировал заявление Департамента городского имущества Москвы.

- Был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 26,9 тысяч квадратных метров на Авиамоторной улице. В связи с тем, что у Зураба Константиновича Церетели образовалась задолженность по арендной плате, Департамент вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании этого долга – как к единственной мере, определенной законодательством, - объяснили в Департаменте городского имущества Москвы .

Предварительные слушания по иску были назначены на 29 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно откуда у Церетели взялся гигантский долг в 55 млн рублей

Новость о том, что у Зураба Церетели огромный долг и власти Москвы даже подали в суд на него, чтобы взыскать более 55 млн рублей, привела в шок даже его помощников. (подробности)

Помощник скульптора Церетели: «Мы сами в шоке, что власти хотят отсудить у Зураба Константиновича 55 млн рублей»

Департамент имущества Москвы подал иск о взыскании более 55 млн рублей со скульптора Зураба Церетели. Об этом стало известно из документов Арбитражного суда Москвы. Однако суть заявления пока не уточнятся. Речь может быть о незаконной приватизации имущества или аренды объектов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Москвичи требуют от ЦИК отстранить кандидатов с фальшивыми подписями
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
В России принят закон о недобросовестных опекунах
В США придумали самый короткий IQ-тест из трех вопросов
Самолет рейса Осло-Москва подал сигнал бедствия в небе над Швецией
Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане