Помощник Зураба Церетели о долге более 55 млн рублей: "Так случайно вышло. Мы выплатим сумму до суда"

Несколько дней назад у скульптора Зураба Церетели обнаружилась огромная задолженность - более 55 млн рублей. Не платил он за аренду земельного участка на Авиамоторной улице. Но Департаментом городского имущества Москвы обратился с иском в Арбитражный суд. Сначала помощники Зураба Константиновича были в шоке, потом юристы разобрались и выяснилось, что долг все же реальный и его надо выплачивать.

- Не знаем как так получилось. Так случайно вышло. Человеческий фактор. Кто-то не проплачивал ежемесячные платежи, - сказал "Комсомольской правде" Сергей Шагулашвили, помощник скульптора.

- А за какой период накопился такой долг? - уточняю.

- Не знаю. Но мы все выплатим.

- До суда?

- Да.

Напомним, что Арбитражный суд 15 июля зарегистрировал заявление Департамента городского имущества Москвы.

- Был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 26,9 тысяч квадратных метров на Авиамоторной улице. В связи с тем, что у Зураба Константиновича Церетели образовалась задолженность по арендной плате, Департамент вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании этого долга – как к единственной мере, определенной законодательством, - объяснили в Департаменте городского имущества Москвы .

Предварительные слушания по иску были назначены на 29 августа.

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