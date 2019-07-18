Стало известно откуда у Церетели взялся гигантский долг в 55 млн рублей

Новость о том, что у Зураба Церетели огромный долг и власти Москвы даже подали в суд на него, чтобы взыскать более 55 млн рублей, привела в шок даже его помощников.

- Мы от журналистов узнали, что у Зураба Константиновича какой-то долг. Мы в шоке. Юристы разбираются, - говорил "Комсомольской правде" Сергей Шагулашвили, помощник скульптора.

Хотя ничего шокирующего, как оказалось, нет. Скульптур уважаемый человек в сфере искусства, это он создал памятник Петру I в Парке Музеон, стелу мемориального комплекса на Поклонной горе, монумент «Дружба навеки» в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией, который установлен на Тишинской площади и десятки других. Но платить по счетам Зураб Церетели не любит.

Скульптор неоднократно становился ответчиком в суде из-за незаконного использования недвижимости в Москве. То накопил долг свыше 250 тысяч рублей за аренду особняка XIX века — дома Штейнгейля, то отказался реставрировать Галерею искусств Зураба Церетели на Пречистенке, и властям города пришлось это сделать самим, когда всю улицу приводили в порядок. Хотя по условиям городской аренды здание он должен был реставрировать за собственные средства.

Еще при мэре Юрии Лужкове он перестроил историческое здание в Товарищеском переулке — площадь здания увеличилась почти на 150 квадратных метров. Но тогда такие истории прокатывали. Власти закрывали глаза и списывали долги Церетели, не сносили пристройки к мастерским, которые он самовольно делал. Но времена изменились, а привычки Церетели - нет.

Замоскворецкий суд Москвы в ноябре 2018 года не стал на сторону Зураба Церетели и постановил, что скульптор должен выплатить 522 тысяч рублей за самострой на Брянской улице. Это было несколько лет назад, Церетели незаконно сделал пристройки к мастерской. Власти города признали их самостроем. Церетели не стал исполнять решение и сносить постройки, поэтому это сделала префектура Западного административного округа города Москвы. Однако расходы на технику и рабочих все равно придется оплачивать Церетели.

И вот новое дело - Департамент городского имущества Москвы 18 июля обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать более 55 млн рублей от Зураба Церетели. "Комсомольской правде" удалось выяснить, откуда такой гигантский долг.

- Между Департаментом городского имущества и Зурабом Церетели был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 26, 9 тысяч квадратных метров на Авиамоторной улице. В связи с тем, что у Зураба Константиновича Церетели образовалась задолженность по арендной плате, Департамент вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании этого долга – как к единственной мере, определенной законодательством, - прокомментировали в Департаменте городского имущества Москвы.

А также уточнили, что это не какие-то нападки на скульптора, известного человека. В ведомстве проводят системную работу по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки. И в настоящее время на рассмотрении в московских судах находится более 1000 подобных дел. В общем, должник не только Зураб Церетели. И иски подают на всех без исключения - закон один для всех.

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