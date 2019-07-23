Вы всерьез думаете, что откровения в соцсетях кого-то остановят? Почему я против флэшмоба "домашнее насилие"

Пошел новый отвратительный флэшмоб про домашнее насилие. Он заставляет людей публично вываливать истории, которыми они боялись поделиться с самыми близкими. Припомнить родителям все. Как их ставили в угол. Стегали ремешком от платья. Или жестоко били.

Почему-то именно сейчас все без исключения должны рассказать об этом фейсбуку.

Не психологу, если травма до сих пор глубока. Не близким друзьям, если вдруг вспомнилось. Не простить и забыть, как забываем мы многое плохое, чтобы помнить хорошее - так легче идти вперед.

Нет, выколупать из сознания или подсознания свои детские обиды.

И растрезвонить о них всему свету, только потому, что каким-то там дядям и тетям в их далеких офисах этого захотелось. Вот именно сейчас.

Я нисколько не принижаю значение проблемы домашнего насилия. Она огромная и страшная. Конечно, не когда вас ставят в угол или лишают кино и мороженого. Когда бьют и унижают.

Но вы всерьез думаете, что ваше откровение в фейсбуке кого-то остановит? Объясните мне алгоритм, как это может действовать? Насильники прочитают и устыдятся?

Они не прочитают, а если бы и прочитали, не устыдились бы.

Тогда что?

Когда жертвы собираются в кружок или даже в самый большой круг и рассказывают о страшных вещах друг другу, проблему это не решает. Эффект психотерапии тоже не сработает: чтобы изжить серьезную травму, с ней должен серьезно работать профессионал. Вываливание своей истории только всколыхнет прежнюю боль, но не излечит.

Пострадавшим надо знать, что они такие не одни?

Да ладно. Они и так это знают.

А теперь подумайте, сколько людей, которые вас не любят и не прочь вами манипулировать, узнают про вашу сокровенную личную историю.

Конечно, все скопом мы никому не нужны.

Но в такие флэшмобы часто втягиваются публичные люди. Или молодые люди, которые потом станут публичными. А может, лет через 10-20 будут и страной руководить. Или армией. Или чем-то еще.

Вы не представляете, как легко воздействовать на людей, зная их болевые точки. Почитайте что-нибудь из НЛП, да просто из психологии конфликтных взаимоотношений.

Вспомните, как полыхал пожаром флэшмоб "metoo" несколько лет назад. Стало легче тем, кто в нем участвовал? Были приняты какие-то законы? Что-то изменилось?

Да, изменилось - в Америке и Европе прошли идиотские суды над известными актерами, которых неудовлетворенные своей жизнью в кино актрисы обвинили в домогательствах. Общество к этому было готово. Между делом полетели и несколько политиков, которые шли против определенных группировок. Так, за компанию. Они утонули в общем шуме. Несколько западных феминистких организаций сделали себе на этом флэшмобе имя и набрали голоса. Мы никогда не узнаем, ради чего все это было. А Кевина Спейси, например, разрушив его карьеру и репутацию, потом оправдали....

Массовый флэшмоб в соцсетях сейчас все чаще предваряет очередные чистки в верхних рядах. Не исключено, что через некоторое время выяснится: Трамп или Тереза Мэй или кто-то еще там, наверху, били своих детей. Общество будет настолько наэлектризовпно, что все, их тут же утопят после того цунами ужасов, что захлестывает соцсети.

Люди, будьте бдительны!

Не давайте собой манипулировать! Никогда не вываливайте в фейсбук сокровенного. Это хуже, чем встать на площади и все это прокричать.

Там вас окружают просто чужие равнодушные люди. А здесь в темной толпе стоят и молчаливые враги, и деловитые люди с планшетами наготове, где ваша история уже заархивирована.

И еще. В одном явно заранее сбацанном прочувствованном посте я прочитала: а те, кто пишут, что они не подвергались домашнему насилию в детстве, наглые провокаторы.

Во как. То есть у огромного числа людей хотят отобрать их счастливое детство. И заставить поверить: нет, оно не было счастливым. Вас же наказывали за проступки? Во-о-т!

Это, кстати, тоже инструмент давления на здравые голоса. И люди, подверженные коллективизму, начинают за компанию выискивать даже несуществующие обиды. Были такие истории с "metoo".

Так вот, заявляю: я не подвергалась в детстве домашнему насилию. Потому что домашнее насилие - это не стояние в углу, не прикрикивание, не лишение каких-то радостей и даже не шлепок по заднице под горячую руку (этого у меня тоже не было, слава родителям). Это серьезное унижение и битье. С ним надо бороться. Но не таким способом.

А я предлагаю в ответ встречный флэшмоб: за что вы хотите сказать спасибо вашим родителям?

Я например, им благодарна за то, что они меня любили и этого не скрывали. И еще - они мне доверяли. Самым страшным для меня было - доверия не оправдать. Может, поэтому я выросла уверенной в себе и без больших страхов. Жизнь и сейчас кажется мне радостным праздником, в который иногда вторгается всякая гадость. А не сплошным кошмаром, в котором случайно происходит что-то хорошее. Это досталось мне от родителей.

А вам что?

Правда, почему-то думаю, международная общественность такой флэшмоб не поддержит.

Нечего тут искать, в этой чистой воде.