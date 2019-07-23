Шринкфляция 20 процентов: упаковки тают на глазах, а цены остаются прежними

Производители товаров повседневного спроса последние шесть лет уменьшают свои упаковки. Коробки, бутылки и пакеты «похудели» на 7-20 процентов в зависимости от категории. К такому выводу пришли аналитики компании GfK Rus. Цены при этом сократились незначительно или не уменьшились вовсе.

На полках магазинов уже почти не встретишь литровые упаковки молока. Самый распространенный формат — 930-950 мл. Но есть и 920, и 925, и 970 и другие варианты. Для этого явления даже придумали несколько умных определений. Если производитель просто стал выпускать товар меньшего объема — это даунсайзинг. А если он при этом лишь немного понизил на новый формат цену или не сделал этого вовсе, - это уже шринкфляция.

- Заметить «подмену» невооруженным взглядом достаточно сложно, - говорит заместитель руководителя отдела исследований потребительской панели GfK Rus Татьяна Кокорева. - Но и рассчитывать на то, что покупатель не обратит внимание на такой трюк, не стоит.

Как показывает исследование, все больше людей ходят по торговым залам с калькулятором и высчитывают, какое объем им выгодней.

- Я бы не назвал это какими-то трюками производителей. Скорее, это естественное поведение в условиях кризиса, - считает психолог, специалист по потребительскому поведению Алексей Муразанов. - Доходы людей сокращаются, поэтому покупают они меньше. Но, как показывает практика, потребители не переходят на более дешевые товары. Они покупают привычные, но в меньшем объеме. Если раньше семья брала в магазине килограмм конфет, а дома мама выкладывала их в вазочку и ставила на стол, то теперь берут полкило, мешок убирают в шкаф, а детям мама выдает сама по конфетке.

В таких условиях производители просто подстраиваются под запросы самих покупателей. Муразанов привел пример позитивного даунсайзинга. Несколько лет назад шоколадки Alpen Gold не подорожали, как многие другие, поэтому многие стали покупать именно их. Секрет был в том, что только у их производителя была техническая возможность «раскатать» плитку до привычного размера, сделав ее более тонкой. В итоге шоколадка полегчала на несколько грамм, но потребители этого не заметили.

В исследовании подмечен интересный факт. Увеличение упаковки покупатель обычно не замечает — а значит, платить большее за такой макси-формат не склонен. Зато чуть меньшую бутылку или коробку заметно очень хорошо.

Чуть ли не единственной категорией, где потребители положительно относятся к даунсайзингу, оказался шоколад. Причина — тяга к здоровому образу жизни.

- Покупатели с энтузиазмом воспринимают меньшую порцию чего-то приятного, но считающегося на слишком полезным, - отметила Татьяна Кокорева.

Получается, тут мы должны экономным производителям только «спасибо» сказать. Ведь шоколад — удивительная категория продуктов, его поедание очень сложно контролировать. Доказано, что человек возвращается в магазин за новой порцией конфет примерно через одно и то же время, вне зависимости от того, сколько он купил до этого.

КАК РОССИЯНЕ ВЕДУТ СЕБЯ В МАГАЗИНЕ

47% - пересчитывают стоимость товара за литр или килограмм

63% - сравнивают цены на разные марки

57% - готовы купить более выгодную альтернативу привычному товару

По данным GfK Rus.