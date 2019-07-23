2019-07-23T15:45:56+03:00
Экономика

Назван размер реальной зарплаты в России. Она сильно ниже средней

Цифра - вдвое меньше среднего заработка, который часто упоминают чиновники [опрос KP.RU]
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
В ведомстве сопоставили данные более 100 тысяч предприятий по всей странеВ ведомстве сопоставили данные более 100 тысяч предприятий по всей странеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Росстат наконец посчитал, сколько в реальности получают россияне. В ведомстве сопоставили данные более 100 тысяч предприятий по всей стране. Оказалось, что наибольшее число наемных работников зарабатывают всего 23 500 рублей в месяц. Если быть совсем уж точным, речь о том, что 20% населения получают в промежутке между 20 и 27 тысячами. Это называется модальным значением, которое применяют в статистике.

Использовать его гораздо корректнее, чем показатель средней зарплаты, считают эксперты. Последний дорос почти до 48 тысяч и не учитывает огромную разницу в доходах: как между отдельными людьми, так и между регионами. К примеру, если на предприятии 100 работников получают по 30 тысяч, а гендиректор - миллион, то средняя зарплата составит 40 тысяч рублей. Плюс треть населения страны работает в Москве, Санкт-Петербурге и на севере страны. Зарплаты там сильно выше, что улучшает статистику, но не жизнь людей в других регионах.

По мнению экспертов, двукратная разница между модальной и средней зарплатами говорит о том, что в стране сохраняется довольно высокий уровень неравенства. Это говорят и другие показатели. Например, сравнение зарплат 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачиваемых работников.

Средний доход первых в 13 раз больше (157 тысяч рублей в месяц против 12 тысяч). По этому коэффициенту мы примерно вдвое отстаем от Западной Европы. В Германии самые богатые получают только в семь раз больше самых бедных.

Росстат наконец посчитал, сколько в реальности получают россияне Фото: Рушан КАЮМОВ

Росстат наконец посчитал, сколько в реальности получают россиянеФото: Рушан КАЮМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Москвичи требуют от ЦИК отстранить кандидатов с фальшивыми подписями
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
В России принят закон о недобросовестных опекунах
В США придумали самый короткий IQ-тест из трех вопросов
Самолет рейса Осло-Москва подал сигнал бедствия в небе над Швецией
Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане