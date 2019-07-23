Назван размер реальной зарплаты в России. Она сильно ниже средней

Росстат наконец посчитал, сколько в реальности получают россияне. В ведомстве сопоставили данные более 100 тысяч предприятий по всей стране. Оказалось, что наибольшее число наемных работников зарабатывают всего 23 500 рублей в месяц. Если быть совсем уж точным, речь о том, что 20% населения получают в промежутке между 20 и 27 тысячами. Это называется модальным значением, которое применяют в статистике.

Использовать его гораздо корректнее, чем показатель средней зарплаты, считают эксперты. Последний дорос почти до 48 тысяч и не учитывает огромную разницу в доходах: как между отдельными людьми, так и между регионами. К примеру, если на предприятии 100 работников получают по 30 тысяч, а гендиректор - миллион, то средняя зарплата составит 40 тысяч рублей. Плюс треть населения страны работает в Москве, Санкт-Петербурге и на севере страны. Зарплаты там сильно выше, что улучшает статистику, но не жизнь людей в других регионах.

По мнению экспертов, двукратная разница между модальной и средней зарплатами говорит о том, что в стране сохраняется довольно высокий уровень неравенства. Это говорят и другие показатели. Например, сравнение зарплат 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачиваемых работников.

Средний доход первых в 13 раз больше (157 тысяч рублей в месяц против 12 тысяч). По этому коэффициенту мы примерно вдвое отстаем от Западной Европы. В Германии самые богатые получают только в семь раз больше самых бедных.

Росстат наконец посчитал, сколько в реальности получают россиянеФото: Рушан КАЮМОВ