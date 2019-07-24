Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН: Как выбрать вуз и профессию мечты

Приемная кампания входит в финальную фазу — уже 3 августа вузы опубликуют первые приказы о зачислении. Это значит, что у абитуриентов еще есть время, чтобы окончательно определиться с вузом и профессией мечты. Как сделать выбор и не пожалеть, рассказал один из самых авторитетных ректоров страны, лауреат премии правительства России (2007) и правительства Санкт-Петербурга (2010, 2016) в области образования. Университет, возглавляемый Александром Сергеевичем, уже много лет имеет высочайший уровень абитуриентов и 100% трудоустройство выпускников.

Не надо бояться платного обучения!

- Расскажите, какой вам видится приемная кампания этого года? С какими проблемами сталкиваются абитуриенты?

- Есть одна очень большая проблема, на которую я бы хотел обратить внимание родителей — это зацикленность на ЕГЭ. Если семейный бюджет позволяет учиться в вузе платно, я бы посоветовал максимально отключить ребенка от единых экзаменов и связанных с ними стрессов. В последние лет 30 сложилось такое общественное мнение, что если ребенок поступает в вуз на платное, это трагедия для родителей. но я считаю, что вместо смены автомобиля или квартиры лучше заплатить деньги за правильный вуз, чем позволить ребенку убиваться в старших классах во имя баллов ЕГЭ.

- А сами вузы как-то различают «платных» и «бюджетных» студентов?

- Если это хороший вуз, то с момента поступления никто на это уже не смотрит. Мы, например, когда отчисляем слабого студента, не смотрим, платно или бесплатно он учится. Солидный вуз за деньги не будет возиться со студентом, недостойным того, чтобы в нем учиться.

- Почему же не стоит зацикливаться на едином экзамене?

- Дело в том, что в старших классах детей часто натаскивают на ЕГЭ. Это может быть очень полезным методом — например, в Гарварде так готовят управленцев, студенты берут огромные папки с кейсами и решают их до глубокой ночи, потом отчитываются и берут новые задачи. Но такие методы получения знаний подходят не для каждого возраста. В школе должна быть сформирована гибкость мышления, способность подходить к одной и той же задаче с разных сторон, способность оперировать информацией. А что получается, если вместо этого ребенок последние два года в школе особое внимание уделял ЕГЭ? В старших классах надо тренировать у ребенка способность размышлять, анализировать, думать. Если мы это заменяем подготовкой к ЕГЭ, мы лишаем ребенка возможности развить очень важные качества.

Залог успеха в вузе — системное мышление

- Какие же качества надо развивать в себе школьнику, чтобы хорошо учиться в университете?

- Один крупный российский педагог мне как-то сказал, что самая главная задача школы – это научить ребенка отделять добро от зла. Соглашусь. Но для меня, как для ректора, важны знания. Но не сами по себе, а уложенные в систему, в картину мира. Хорошая школа как раз и формирует естественно-научное и гуманитарное видение мира, а не только дает отдельные предметы — физику, математику, географию, литературу, историю…

.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но чем это плохо, если сами по себе эти предметы ребенок знает хорошо?

- Когда разные явления существуют разорванно в сознании человека, это и есть клиповое мышление. Человек вроде бы знает много, но эти знания не сливаются в определенное представление о реальности. Таким человеком легко манипулировать, он не может принимать квалифицированные решения, его нельзя назначать руководителем. Он не может осмысленно работать с информацией. Как-то, давно ко мне пришли студенты, отучившиеся почти год на рекламе, и пожаловались, что у них почти ничего не преподается по специальности. Я им объяснил — на первом курсе студенты часто еще не готовы осваивать высокие технологии и творить, у них нет фундамента знаний, четкого понимания, что они делают и для кого.

Большие города — это вызов для первокурсника

- Поговорим о выборе университета. Сейчас в крупные вузы больших городов приезжает много абитуриентов из регионов. Что вы можете им посоветовать, какие есть подводные камни?

- Не надо обольщаться, будто хорошие баллы открывают двери в элитные вузы Москвы и Петербурга. Если у семьи нет средств, надо сильно подумать, отправлять ли детей учиться в города, где даже самое скромное проживание требует весьма существенного бюджета. По моим прикидкам для нашего вуза, даже если у студента решен вопрос с жильем и учебой, есть одежда, то на нормальную жизнь ему надо не меньше 25 тысяч рублей в месяц. Смогут ли родители себе это позволить?

- А как же стипендия и подработки?

- Подрабатывать в первые два года обучения тяжело и вредно.

Потом можно, но при соблюдении определенных условий… А в первые годы обучения студенту предстоит адаптироваться в большом городе, без родителей. Новые друзья, новая педагогическая система — это тяжело, не все на это хорошо перестраиваются. Студенту, чтобы не быть изгоем, надо и на культурные мероприятия сходить, и на экскурсию выбраться, с девушкой в кафе сходить, с друзьями сходить на день рождения… Мы, конечно, стараемся им помочь — в нашем университете проводится множество мероприятий, концерты, экскурсии, возим студентов смотреть развод мостов. Но за участие в общих мероприятиях иногда надо платить, и некоторые чувствуют себя некомфортно. Были случаи, когда приезжали издалека очень талантливые дети из хороших, но не очень обеспеченных семей. И через несколько месяцев они были вынуждены уехать, потому что по бюджету не вписаться. Не надо думать, что ЕГЭ решает все проблемы, и что социальные лифты теперь стали работать должным образом.

Выбор вуза — ответственность всей семьи

- Как же правильно выбрать университет? На что ориентироваться?

- Главное, что нужно понимать — это что нельзя выбирать вузы по сайту. В каждом вузе своя уникальная психологическая обстановка, коллектив, педагоги, отношения между студентами, администрацией, преподавателями. Выбрать вуз и специальность — это по сути не менее важно, чем выбрать мужа или жену. И если вы хотите послать ребенка в вуз в другом городе - – сперва съездите в этот вуз и посмотрите, что там происходит. Тем более, дни открытых дверей сейчас проводятся везде и регулярно.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как быть, если ребенок постоянно меняет мнение? Вчера хотел в технический вуз, сегодня хочет в юридический?

- Надо изучить ситуацию вместе. Это ребенок, он может ошибаться. Кроме того, есть такой тип людей, который раз в несколько лет полностью все меняет… Из этого не надо делать драму, надо помочь человеку правильно выбрать. Есть, условно, три направления - техническое, медицинское и гуманитарное. Если ты закончил вуз по технической или по медицинской специальности и учился добросовестно — можешь легко переместиться в гуманитарную профессию. Например, закончил экономический вуз, а потом решил быть журналистом. Но вот наоборот — стать врачом или инженером без профильного образования — уже не получится. Однако, в любом случае, образование в хорошем вузе дает человеку определенный интеллектуальный аппарат.

Родители должны советовать, а не указывать

- Что сделать, чтобы помочь ребенку выбрать какую-то конкретную специальность?

- Родителям надо понимать, что при любом раскладе событий они не должны навязывать ребенку ни специальность, ни университет. Самое полезное, что можно сделать, - выступать советником и задавать ему наводящие вопросы. Часто дети не представляют себе, как на самом деле выглядит выбранная ими профессия и что ждет их по окончании вуза. Вот ребенок говорит – я хочу быть юристом – а что за этим стоит? Он посмотрел несколько детективов, он хочет быть следователем? Или он хочет быть нотариусом? Или адвокатом? Это все разные профессии. И ребенку надо помочь увидеть не только парадную сторону профессии, но и понять, как он будет работать и что для этого надо изучать. Помочь заглянуть вперед, другими словами.

- А как быть с модными и востребованными сегодня специальностями? Вот ребенок говорит, что хочет заниматься цифровой экономикой, мол, это перспективно — мне его поддержать?

- Востребованные профессии сегодня одни, а через пять лет другие. Я думаю, что человек должен искать не то, что востребовано или куда все идут, а то, что ему нравится, что созвучно его душе. Лучше быть хорошим ветеринаром, чем плохим банкиром. Дети иногда гонятся за престижностью, за названием, за лейблом. А я видел, как выпускники престижнейших факультетов элитных вузов остаются без работы, потому что избранная специальность не позволяет проявить свой потенциал. Если ребенок чувствует себя менеджером или экономистом, а родители его отправляют в медицинский вуз (мол, врачи всегда нужны) — закончится это плохо. Потому что ребенок отучится там пару лет, и потом все равно бросит или переведется в другое место. А отношения с родителями будут подпорчены. Поэтому родители должны выбирать вместе с ребенком, вникать в проблемы. У ребенка не всегда хватает жизненного опыта, но это не значит, что можно на него давить — тогда он просто устранится от ответственности. Надо быть с детьми как можно ближе и вместе с ними обдумывать перспективы.