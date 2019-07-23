Самолет рейсом Осло-Москва, подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Норвегии

Пилот самолета рейсом Осло-Москва подал сигнал бедствия. Такую новость сообщили СМИ около 15.00. Однако в авиакомпании пока не спешат называть случившееся бедствием.

- На рейсе SU 2175 задержка, самолет прилетит позже, - сказали в авиакомпании "Аэрофлот".

В свою очередь, в аэропорте "Шереметьево" говорят, что самолет Airbus A321 действительно развернулся в небе и возвращается в аэропорт Гардермоен (Осло). На борту находятся около 183 пассажиров.

- Сейчас нам подтвердили, что самолет рейсом Осло-Москва развернулся и следует в аэропорт вылета, - сказали в справочной службе "Шереметьево".

- А он уже приземлился? - уточняю.

- Еще нет. Только после приземления появится дополнительная информация по резервному борту для пассажиров.

Позже в Шереметьево сообщили, что самолет приземлился в Осло.

- Благополучно приземлился в 15.27. Подробностей пока нет. Вся информация по вылету, резервному борту появится позже, - сказали в "Шереметьево".