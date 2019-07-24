Завершается набор российских учителей для работы в Таджикистане и Киргизии

В новом учебном году в школы Таджикистана и Киргизии требуются педагоги русского языка, физики, математики, химии, а также учителя начальных классов.

Гуманитарный проект по обеспечению работы российских педагогов-предметников в зарубежных школах реализуется Минпросвещения России в Таджикистане с 2017 года, а с 2019/2020 учебного года – в Республике Киргизия.

Приём заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Республики Таджикистан и Республики Киргизия на 2019/2020 учебный год завершится 31 июля.

О миссии учителей, которые участвовали в проекте в прошлом учебном году, и их впечатлениях о жизни и работе в Таджикистане подготовлен специальный видеосюжет, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства просвещения.

Условия участия:

Учителям гарантируется выплата заработной платы, предоставление жилья и медицинского страхования, возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.

Отмечаем, что участие в проекте не прерывает педагогический стаж в соответствии с российским законодательством.

Для зачисления в кадровый резерв набора на 2019/2020 учебный год необходимо направить на электронный адрес teacher@edu.gov.ru резюме, составленное в произвольной форме, а также копию диплома об образовании.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства просвещения.

Обращаем внимание, что педагогический стаж работы в школе должен составлять не менее 5 лет. Предпочтение отдаётся кандидатам, прошедшим аттестацию педагогических работников в течение последних 3 лет.

Электронный адрес проекта: teacher@edu.gov.ru.

Дополнительные требования к кандидатам – в приложении.

Требования к кандидатам