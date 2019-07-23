Три важных вопроса о безопасности детского отдыха после пожара в лагере под Хабаровском

Страшный пожар в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае унес жизни четверых детей. Заполыхало ночью, и огонь моментально охватил большие, армейского типа, палатки. Тем более, что стояли они почти вплотную друг к другу. Подростки выскакивали из постелей в чем были - кто в пижаме, кто в белье. Но одна девочка погибла на месте, а еще три ребенка скончались в реанимации, получив 90 - 100 процентов ожогов тела.

Наутро, когда стали разбираться, выяснилось: по документам дети должны были проживать в стационарных корпусах туркомплекса, где стояли палатки. А сам палаточный лагерь, похоже, никто не разрешал.

Вот только три вопроса о детской безопасности, которые не дают нам покоя:

1 Неужели после ЧП на Сямозере в Карелии в 2016 году, когда погибло 14 подростков из туристического лагеря, не сделали выводы?

Требования безопасности к лагерям после той трагедии серьезно ужесточили. Напомним, тогда 47 детей вместе с 4 инструкторами отправились на рафтинг по озеру и попали в шторм — 14 детей утонули.

После случившегося начались масштабные проверки. Именно палаточные лагеря трясли больше всего. Многие из них в результате закрылись совсем.

- Мы нашли нарушения в каждом третьем лагере, - отчитывалась замначальника Управления государственного надзора в сфере труда Людмила Коваль. - В основном, наша работа была нацелена на туристические и палаточные лагеря, потому что в пришкольных дневных лагерях родители все-таки рядом с детьми. Больше всего нарушений было в частных организациях: персонал допускался к работе без инструктажей по безопасности, без медосмотров, а кое-где — даже без справок об отсутствии судимости.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И вместо того, чтобы приводить лагеря в соответствие с нормами, организаторы начали переходить в «серую» зону закона. Например, стали устраивать смены на несколько дней, а не на месяц, чтобы не регистрировать это, как детский отдых. Потому что смены длительностью 7 дней и меньше, а также туристические слеты, походы и сборы под СанПиНы не попадают.

Вот и в Хабаровском крае. По документам это должен был быть обычный лагерь со стационарными корпусами - их и проверяли пожарные. Однако по факту дети жили в палатках (и это рекламировалось на сайте). А на стоящие во дворе палатки пожарным сказали - это, мол, для экстремальных игр. Странно, правда, что инспекторы не поинтересовались, что это за игры такие, на 8 кроватей в каждой палатке...

Последствия пожара в палаточном лагере "Холдоми". ФОТО МЧС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721774" frameborder="0"></iframe> Видео сгоревшего детского палаточного городка в Приморье.

2. Какие требования предъявляются к палаточным лагерям?

Все правила и нормы записаны в СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа" . После трагедии на Сямозере в него внесли дополнения. Вот некоторые их них:

- В палаточный лагерь принимают детей только с 10 лет.

- Воспитанники не могут готовить еду или заниматься раздачей пищи. Заставлять детей готовить в тайге на костре противозаконно.

- Электрогенераторы и другие энергогенерирующие устройства должны располагаться не ближе 25 метров от жилой зоны, в недоступном для детей месте.

По некоторым данным, детей в палатках обогревали воздушными пушками. Вряд ли это можно отнести к разряду энергогенерирующих устройств. Но все-таки эти приборы, даже при бытовом использовании, требуют большой осторожности. Их нельзя накрывать, нельзя оставлять без присмотра взрослых. В том числе очевидно небезопасно их оставлять включенными на ночь, когда никто этот электроприбор не контролирует.

- В многоместных армейских лагерях дети могут спать на кроватях или раскладушках, из расчета площади в 3 кв.м. на 1 человека. Эта норма в «Холдоми» была соблюдена. Но в нормах нет ничего о расстоянии между палатками - а 40 см (именно столько было между стенками разных палаток) - явно небезопасное расстояние.

Палаточный лагерь может работать, как часть другой организации — например, основного лагеря или отеля, но требования к нему все равно будут отдельные. Так что и палаточный городок в «Холдоми» должны были инспектировать отдельно по ужесточенным нормативам. Почему этого не было сделано, теперь будет разбираться следствие.

3. Какие документы нужно проверить родителям у организаторов палаточного лагеря, отправляя в него ребенка?

Минимальный набор — это заключение о пожарной безопасности, лицензия на организацию детского отдыха, а также документы от Роспотребнадзора, которые подтверждают, что у вожатых нет судимости, а еда в столовой не вызовет отравление.

Обратите внимание на результаты предыдущих проверок. Некоторые компании вывешивают их на своих сайтах, но так бывает далеко не всегда.

Уточните число инструкторов, вожатых и воспитателей — их должно быть, как минимум, три человека на отряд до 30 человек.

Кроме того, у лагеря можно затребовать для ознакомления:

- Уставные документы - ИНН, свидетельство о госрегистрации.

- Примерное меню — у лагеря должен быть договор на организацию горячего питания и поставку бутилированной воды.

- Энтомологическое заключение по результатам обследования территории на наличие клещей, акты о проведенных дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

- Документы о наличии и оснащении медицинской палатки, перечень медикаментозных средств и договор с больницей на оказание медицинских услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Негорючие» палатки лопались, как огненные шары: начальник лагеря о пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае

В одном из шатров у руководителя детского лагеря едва не сгорел собственный сын (подробности)

Дети в горящем лагере бегали по палаткам и будили, кого могли: спасшаяся в «Холдоми» девочка рассказала о пожаре

В Хабаровском крае могла повториться трагедия кемеровской «Зимней вишни» (подробности)